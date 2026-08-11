Nagy csatát nyertek az oltásellenesek: Trump korlátozza a gyermekeknek adható oltások számát
Donald Trump jelentősen átalakítaná az amerikai gyermekkori oltási rendszert: az Egyesült Államok elnöke olyan rendeletet írt alá, amely 18-ról 11-re szűkítené azoknak a betegségeknek a körét, amelyek ellen minden gyermek számára szövetségi szinten ajánlanák az immunizálást.
Trump emellett külön oltásokra bontaná a kanyaró, a mumpsz és a rózsahimlő ellen használt MMR-vakcinát, és azt szeretné, hogy a gyermekek lehetőség szerint kevesebb oltást kapjanak egy-egy orvosi látogatás során. Az iskolába járáshoz szükséges oltásokat továbbra is az egyes államok szabályozzák.
Az új irányelvek alapján minden gyermek számára továbbra is ajánlanák többek között a kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő, a diftéria, a tetanusz, a szamárköhögés, a gyermekbénulás, a HPV és a bárányhimlő elleni védelmet. Más oltásoknál nagyobb szerepet kapna az egyéni kockázat és az orvos–szülő döntés – írja a BBC.
A legnagyobb vita az MMR-vakcina körül bontakozott ki. Trump szerint
a három betegség elleni oltást külön kellene beadni, amint az ehhez szükséges készítmények elérhetővé válnak.
Az amerikai járványügyi központ, a CDC szerint azonban nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a kombinált oltás három részre bontása bármilyen egészségügyi előnnyel járna.
Trump azt is felvetette, hogy az MMR-vakcina együttes beadása veszélyes lehet. Amikor bizonyítékot kértek tőle, arra hivatkozott, hogy ilyen véleményeket hallott.
A szakmai szervezetek ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az oltások szétválasztása és késleltetése növelheti annak az időszaknak a hosszát, amikor a gyermekek még védtelenek egy-egy fertőzéssel szemben. Több orvosi vizit esetén ráadásul nagyobb az esélye annak is, hogy egy későbbi oltás elmarad.
Éppen most terjed ismét a kanyaró
A változtatás időzítése azért is érzékeny, mert az Egyesült Államokban ismét emelkedik a kanyarós megbetegedések száma. Az átoltottság közben az elmúlt években csökkent, miközben a járványügyi szakemberek szerint a kanyaró terjedésének visszaszorításához rendkívül magas közösségi immunizáció szükséges.
Trump egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. szerint
az új rendszer célja nem az oltások elérhetőségének korlátozása, hanem a szülői választási lehetőség növelése.
Kennedy hivatalba lépése óta több ponton lazított az amerikai oltáspolitikán.
A rendelet az oltásokban használt alumíniumtartalmú segédanyagok alternatíváinak vizsgálatát is előírja. Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia szerint ugyanakkor a vakcinákban alkalmazott kis mennyiségű alumíniumsókról nem bizonyították, hogy súlyos egészségügyi kockázatot jelentenének.
A tényleges változás nagysága végül azon múlik majd, hogyan alakítják át saját szabályaikat az amerikai államok, illetve mennyire követik az új szövetségi ajánlást az orvosok és a szülők.