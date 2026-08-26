Az Európai Bizottság döntött: Brüsszel szerint még a következő évtizedben is tekergethetjük az órát tavasszal és ősszel – kiderült, meddig marad biztosan velünk a világháború kényszerű intézkedése

Bár az utóbbi években rendszeresen fellángol a vita az téli és nyári időszámítás közötti váltogatás végleges eltörléséről, az Európai Bizottság friss közleménye egyértelművé teszi a helyzetet, legalábbis a következő öt évre biztosan. Ez alapján az évi kétszeri óraátállítás hivatalosan is velünk marad az évtizedfordulón túl is.

2031-ig még biztos, hogy marad az évi két óraátállítás. / Fotó: SP-Photo / Shutterstock

Ezekre a dátumokra figyeljünk, ha nem akarjuk elvéteni az óraátállítást

Ugyanis Brüsszel hivatalosan is közölte a 2027 és 2031 közötti időszakra vonatkozó óraátállítási ütemtervet, amely a tagállamok egységes működését hivatott biztosítani. Az Európai Parlament és a Tanács nyári időszámításra vonatkozó irányelve alapján a nyári időszámítás minden évben március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget.

Az átállítás a koordinált világidő (UTC) szerint hajnali 1:00-kor történik. Ez Magyarországon tavasszal hajnali kettő, ősszel pedig hajnali három órát jelent. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az elkövetkező öt évben az alábbi napokat kell pirossal bekarikáznunk a naptárban, ha nem akarjuk elvéteni az óraátállítást:

2027-ben: március 28-án és október 31-én vasárnap,

2028-ban: március 26-án és október 29-én vasárnap,

2029-ben: március 25-én és október 28-án, vasárnap,

2030-ban: március 31-én és október 27-én vasárnap,

2031-ben: március 30-án és október 26-án, vasárnap.

Ugyanakkor egyre nagyobb az elégedetlenség a kontinensen az állandó óraállítgatás miatt. Sokan fölöslegesnek tartják, hiszen az energiafogyasztási szokások jelentősen átalakultak ahhoz képest, amikor a takarékossági intézkedést bevezették. Mások arról panaszkodnak, hogy jelentősen megzavarja az ember bioritmusát az óraátállítás.

De akkor mégis miért tartják még mindig érvényben az elavult és sokak szerint káros szabályozást? Röviden a válasz az, hogy nincs egyetértés a tagállamok között abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítást kellene fixálni.

Vannak akik a normál időszámításhoz (azaz a téli időszámításhoz) ragaszkodnak, míg mások a nyárit választanák.

Ugyanakkor érdemes lenne végre zöldágra vergődni a kérdésben már csak azért is, mert a tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a természetes időzónák létrehozása a közegészségügy javát szolgálná azáltal, hogy jobban összehangolná a cirkadián ritmusunkat a naprendszerrel.