Orbán Anita bejelentette: kérdezz-felelek játékot indít a Külügyminisztérium – „100 kérdés, 100 válasz hete”

„100 nap. Rengeteg munka, fontos döntések, kézzelfogható eredmények. A Tisza-kormány megalakulása óta éjt nappallá téve dolgozunk azért, hogy Magyarország újra működő, kiszámítható és megbecsült ország legyen itthon és külföldön egyaránt” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.

Indul a 100 kérdés, 100 válasz hete / Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

„A következő egy hétben bemutatjuk, honnan indultunk, mit változtattunk meg, és melyek az első száz nap legfontosabb, kézzelfogható eredményei. De ez a hét nem csak rólunk szól. Ti kérdeztek, mi válaszolunk. Írjátok meg kommentben, mire vagytok kíváncsiak a kormány első száz napjával, a magyar külpolitikával vagy a Külügyminisztérium munkájával kapcsolatban! A kérdésekre én és az államtitkárok is válaszolni fogunk. A válaszokat kommentben, videóban, sztoriban fogjuk közzétenni az oldalaimon, valamint a Külügyminisztérium felületein” – tette hozzá a tárcavezető.

Posztját azzal zárta, hogy száz nap alatt nem lehet mindent helyrehozni, de az irányt már meghatározták, és most megmutatják az eredményeket is. Ennek apropóján veszi kezdetét a 100 nap, 100 válasz hete.

Orbán Anita államtitkára bejelentette: átvilágítják az Orbán-kormány fontos intézményét – „A pincétől a padlásig”

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebookon közölte, hogy újabb háttérintézmény teljes körű átvilágítására készül a tárca. A tájékoztatás szerint a Hungary Helps Ügynökség revíziója mellett a szervezet vezetőjét is leváltja a kormány.

A kormány továbbra is fontosnak tartja a válságövezetekben élő, természeti katasztrófák, szegénység és egyenlőtlenség által sújtott közösségek helyben történő támogatását – mondta Velkey, hozzátéve: a Hungary Helps Ügynökség ebben a munkában a jövőben is meghatározó szerepet kap, működését azonban új alapokra helyezik.