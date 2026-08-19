Deviza
EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11% EUR/HUF364,96 -0,18% USD/HUF314,37 -0,47% GBP/HUF426,26 -0,3% CHF/HUF388,05 -0,19% PLN/HUF84,3 -0,32% RON/HUF69,57 -0,22% CZK/HUF15,09 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 243,6 +0,37% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,84 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24% BUX149 243,6 +0,37% MTELEKOM2 558 -0,47% MOL5 020 +1,87% OTP45 460 -0,09% RICHTER13 000 +0,54% OPUS311 -6,11% ANY6 750 +0,74% AUTOWALLIS144 +1,74% WABERERS4 700 -0,43% BUMIX9 686,84 +0,25% CETOP4 985,07 -0,67% CETOP NTR3 196,76 -0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Ilyen még nem volt: kitört a Mol árfolyama, soha nem látott magaslatra ért az olajrészvény árfolyama

külpolitika
Orbán Anita
külügyminiszter
Külügyminisztérium

Orbán Anita bejelentette: kérdezz-felelek játékot indít a Külügyminisztérium – „100 kérdés, 100 válasz hete”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bárki felteheti kérdései a magyar külpolitikával vagy a Külügyminisztérium munkájával kapcsolatban. Orbán Anita bejelentette, hogy indul a 100 kérdés, 100 válasz hete.
VG
2026.08.19, 10:36

„100 nap. Rengeteg munka, fontos döntések, kézzelfogható eredmények. A Tisza-kormány megalakulása óta éjt nappallá téve dolgozunk azért, hogy Magyarország újra működő, kiszámítható és megbecsült ország legyen itthon és külföldön egyaránt” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita
Indul a 100 kérdés, 100 válasz hete / Fotó: Orbán Anita Facebook-oldala

„A következő egy hétben bemutatjuk, honnan indultunk, mit változtattunk meg, és melyek az első száz nap legfontosabb, kézzelfogható eredményei. De ez a hét nem csak rólunk szól. Ti kérdeztek, mi válaszolunk. Írjátok meg kommentben, mire vagytok kíváncsiak a kormány első száz napjával, a magyar külpolitikával vagy a Külügyminisztérium munkájával kapcsolatban! A kérdésekre én és az államtitkárok is válaszolni fogunk. A válaszokat kommentben, videóban, sztoriban fogjuk közzétenni az oldalaimon, valamint a Külügyminisztérium felületein” – tette hozzá a tárcavezető.

Posztját azzal zárta, hogy száz nap alatt nem lehet mindent helyrehozni, de az irányt már meghatározták, és most megmutatják az eredményeket is. Ennek apropóján veszi kezdetét a 100 nap, 100 válasz hete.

Orbán Anita államtitkára bejelentette: átvilágítják az Orbán-kormány fontos intézményét – „A pincétől a padlásig”

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebookon közölte, hogy újabb háttérintézmény teljes körű átvilágítására készül a tárca. A tájékoztatás szerint a Hungary Helps Ügynökség revíziója mellett a szervezet vezetőjét is leváltja a kormány.

A kormány továbbra is fontosnak tartja a válságövezetekben élő, természeti katasztrófák, szegénység és egyenlőtlenség által sújtott közösségek helyben történő támogatását – mondta Velkey, hozzátéve: a Hungary Helps Ügynökség ebben a munkában a jövőben is meghatározó szerepet kap, működését azonban új alapokra helyezik.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu