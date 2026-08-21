Kérdezz-felelek, zászlómustra, szicíliai fiaskó – Orbán Anita első 100 napja a tárca élén: látvány már van, üzleti eredmények nincsenek

A Tisza-kormány első száz napja alatt több olyan válsághelyzet volt, amelyben az új külügyminiszter valóban megcsillanthatta volna diplomáciai képességeit. Az energiaválság, az aszály és a Duna történelmi apadása egyenként is komoly nemzetközi egyeztetéseket igényelt volna, ám úgy tűnik, a tárcavezető mégis olyan szervezetet alakít ki, ahol az imázsépítés sokkal fontosabb a magyar érdekek képviseleténél. Most sorra vesszük, hogy milyen eredményeket ért el a Külügyminisztérium az első 100 napban Orbán Anita vezetése alatt.

Elszalasztott lehetőségek jellemzik Orbán Anita első 100 napját/ Fotó: Orbán Anita / Facebook

Orbán Anita egyik első intézkedése egy Ukrajnával szembeni korlátozás feloldása volt

Még májusban az új magyar külügyi adminisztráció egyik első lépése az volt, hogy különösebb hírverés nélkül újabb Ukrajnával szembeni intézkedést szüntetett meg Magyarországon.

Egészen pontosan arról van szó, hogy a Tisza-kormány olyan helyzetet teremtett, hogy a tilalom feloldódjon, ennek érdekében pedig minden jel szerint el is járt.

Vagyis a Tisza-kormány újra elérhetővé tette azt a 12 ukrán portált, melyeket még tavaly szeptemberben a magyar kormány hírportál Ukrajnában való betiltása miatt tett Magyarországról elérhetetlenné tükörintézkedésként.

Sokan erélyes fellépést vártak volna a külügyminisztertől a Duna vízszintje miatt

A magyar közvélemény augusztus elején, amikor a Duna vize rekord alacsony szintre süllyedt, erélyes fellépést várt volna a magyar diplomácia vezetőjétől, hogy tegyen meg mindet a helyzet kezeléséért, ugyanis elterjedt az a vélekedés, hogy az osztrák duzzasztók miatt apad a folyó.

Ekkor Orbán Anita halált megvető bátorsággal felemelte a telefont, és tájékozódott osztrák kollégájától, hogy valóban igaz-e, hogy az osztrák duzzasztók miatt nem jut elég a Duna magyarországi szakaszára.

Ausztria külügyminisztere híresztelésnek nevezte és cáfolta a felvetést, amit magyar külügyér zokszó nélkül elfogadott.

Majd néhány nap múlva erre még rá is erősített a tárca egy közleményében, melyben azt írták: súlyos és felelőtlen dezinformáció terjed az elmúlt napokban a kialakult aszályhelyzettel kapcsolatban. Orbán Anita egyúttal hangsúlyozta, egy ilyen rendkívüli helyzetben az országnak a hiteles információkra és az együttműködésre van szüksége, nem pedig megalapozatlan állításokra.

A politikus kiemelte, hogy a szakemberek már többször egyértelműen megcáfolták azt a felvetést, amely szerint a felvízi országok vízvisszatartása okozná a Duna magyarországi rekordalacsony vízállását.

Ugyankkor a fentieknek némileg ellentmond, hogy néhány nap múlva a magyar külügyminiszter mégiscsak szlovák segítséget kért a Duna vízhozamának stabilizálása érdekében. A magyar fél azt kérte Pozsonytól, hogy szakembereik minden lehetséges intézkedést tegyenek meg annak érdekében, hogy a Dunán a lehető legnagyobb mennyiségű víz érkezzen Magyarországra, illetve a vízhozam minél egyenletesebb legyen.