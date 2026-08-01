Orbán Anita nyilvánosságra hozta az Ursula von der Leyennek írt levelet: Magyar Péter, Fico, Meloni és Merz is aláírta – kőkeményen nekimentek az EU egy legnagyobb államának

A maga nemében igazi diplomáciai kuriózumot hozott nyilvánosságra néhány perccel ezelőtt a közöségi oldalán Orbán Anita. A magyar külügyminiszter ugyanis megosztotta azt a levelet, amit számos uniós vezető írt az EU irányítóinak, így António Costának, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.

Orbán Anita nyilvánosságra hozta az Ursula von der Leyennek írt kőkemény levelet / Fotó: Purger Tamás

Az eset további érdekessége, hogy egy igen kényes dokumentumról van szó, ebben ugyanis az EU-tagországok vezetőinek zöme súlyos kritkát fogalmazott meg az egyik legnagyobb uniós tagállam miniszterelnökével szemben. A spanyol kormányfő, Pedro Sánchezről van szó.

Ennek előzménye, hogy a napokban káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől csütörtökön. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) kezdetben két-háromezerre (ez később tízezrekre nőtt) becsülte azok számát, akik néhány óra alatt úszva, vagy a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken átmászva érték el a Spanyolországhoz tartozó területet.

A helyszíni beszámoló szerint a spanyol hatóság tehetetlennek bizonyult a zömében fiatalokból álló emberáradattal szemben, akik között gyerekek is vannak.

A marokkói oldalon láthatóan összehangolt módon indult meg a tömeg,

és anélkül érték el a határszakaszt, hogy látható rendőri jelenlétbe ütköztek volna,

csupán egy ponton próbálta egy tucatnyi rendőr feltartóztatni őket.

Csütürtökön hárman, ebben a hónapban pedig már 11-en vesztették életüket az átkelés közben.

A spanyol belügyminisztérium közleményben reagált, amelyben elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás

nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat.

A kialakult helyzetért az embercsempész hálózatokat okolták, amelyek "kihasználják", hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.

Pedig nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon: 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét.