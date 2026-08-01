Orbán Anita nyilvánosságra hozta az Ursula von der Leyennek írt levelet: Magyar Péter, Fico, Meloni és Merz is aláírta – kőkeményen nekimentek az EU egy legnagyobb államának
A maga nemében igazi diplomáciai kuriózumot hozott nyilvánosságra néhány perccel ezelőtt a közöségi oldalán Orbán Anita. A magyar külügyminiszter ugyanis megosztotta azt a levelet, amit számos uniós vezető írt az EU irányítóinak, így António Costának, az Európai Tanács elnökének és Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének.
Az eset további érdekessége, hogy egy igen kényes dokumentumról van szó, ebben ugyanis az EU-tagországok vezetőinek zöme súlyos kritkát fogalmazott meg az egyik legnagyobb uniós tagállam miniszterelnökével szemben. A spanyol kormányfő, Pedro Sánchezről van szó.
Ennek előzménye, hogy a napokban káosz alakult ki Ceutában, miután az észak-afrikai spanyol autonóm városba tömegesen jutottak be határsértők Marokkó felől csütörtökön. A spanyol közszolgálati televízió (TVE) kezdetben két-háromezerre (ez később tízezrekre nőtt) becsülte azok számát, akik néhány óra alatt úszva, vagy a hullámtörő gáton és a biztonsági kerítéseken átmászva érték el a Spanyolországhoz tartozó területet.
A helyszíni beszámoló szerint a spanyol hatóság tehetetlennek bizonyult a zömében fiatalokból álló emberáradattal szemben, akik között gyerekek is vannak.
- A marokkói oldalon láthatóan összehangolt módon indult meg a tömeg,
- és anélkül érték el a határszakaszt, hogy látható rendőri jelenlétbe ütköztek volna,
- csupán egy ponton próbálta egy tucatnyi rendőr feltartóztatni őket.
- Csütürtökön hárman, ebben a hónapban pedig már 11-en vesztették életüket az átkelés közben.
A spanyol belügyminisztérium közleményben reagált, amelyben elutasította a vészhelyzet kihirdetését, arra hivatkozva, hogy az arról szóló polgári védelmi szabályozás
nem sorolja a kockázati tényezők közé a migrációs hullámokat.
A kialakult helyzetért az embercsempész hálózatokat okolták, amelyek "kihasználják", hogy a spanyol legfelsőbb bíróság megtiltotta a gyorsított, eljárás nélküli visszatoloncolásokat.
Pedig nem először fordul elő tömeges határsértés a ceutai tengerparti szakaszon: 2021-ben néhány nap alatt nap alatt, több mint 10 ezer ember jutott át a déli Tarajal-határátkelőnél lévő hullámtörőn keresztül Marokkóból Spanyolországba. A helyszíni beszámolók szerint a marokkói hatóságok enyhítették két tengerparti határszakasz őrizetét, és napokig meg sem próbálták feltartóztatni a Spanyolország felé tartó emberek tömegét.
Orbán Anita nyilvánosságra hozta az Ursula von der Leyennek írt kőkemény levelet
A történtek nem maradtak visszhang nélkül, amint azt az Orbán Anita által nyilvánosságra hozott levél is bizonyítja. A magyar külügyminiszter arról számolt be, hogy Magyar Péter másik 21 uniós kollégájával együtt közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, miután az elmúlt napokban közel 50 ezer illegális migráns érkezett Spanyolország területére.
Megjegyezte, hogy a ceutai események nyugtalanító emlékeket idéznek fel 2015-ből, amikor Európa külső határait gyakorlatilag áttörték. Úgy tűnik, hogy a spanyol Legfelsőbb Bíróság e hónap elején hozott ítélete – amely szerint a határt átúszva érkező embereket nem lehet azonnal visszaküldeni – hozzájárult az elmúlt napok eseményeihez.
Tegnap folyamatosan egyeztettem külügyminiszter kollégáimmal, miszerint azonnali cselekvésre van szükség. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter megerősítette, hogy 49 ezer ember már visszatért Marokkóba. Ugyanakkor a helyzet komolysága indokolta a 22 kormány- és államfő által aláírt levelet – magyarázta.
Az aláírók (köztük a szlovák Fico, az olasz Meloni vagy a német Merz) úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét és uniós szinten összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére.
A vezetők arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad azt az üzenetet közvetíteni, hogy az illegális belépés később jogszerű tartózkodássá válhat és azt is jelezték, hogy szükség esetén
készek ideiglenesen visszaállítani a belső határellenőrzést a schengeni övezetben
és videókonferenciát kezdeményeztek az uniós belügyminiszterek között a további lépések egyeztetésére. "Minden ország, így Spanyolország is, felelősséget visel az Európai Unió külső határainak védelméért. A kormány minden körülmények között kiáll az illegális migrációval szemben Magyarország határainak védelme mellett" – zárta bejegyzését Orbán Anita.