Kármentés: Ruszin-Szendi szavain berágtak Moszkvában, most Orbán Anita egy német lapban próbált valamit helyrehozni
Orbán Anita külügyminiszter szerint a Tisza-kormány valóban rohamtempóban halad a törvényhozással, mert egy évtized alatt kialakult rendszert akar lebontani. Egy keddi interjúban arról is beszélt, hogy Magyarország pragmatikus kapcsolatra törekszik Moszkvával, miközben az ország energiaellátásában továbbra is fontos szerepe van az orosz forrásoknak.
Orbán Anita külügyminiszter szerint új fejezet kezdődött a magyar-német kapcsolatokban, miután részt vett a bajor CSU zártkörű tanácskozásán. A Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy legutóbb 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre, Markus Söder bajor miniszterelnök pedig korábban úgy fogalmazott: az elmúlt években „kis jégkorszak” alakult ki a bajor-magyar kapcsolatokban.
Orbán Anita szerint ez az időszak a kormányváltással véget ért, és a cél most a kapcsolatok újraépítése.
A külügyminiszter beszélt a Tisza-kormány törvényhozási tempójáról is. Mint fogalmazott, tisztában van azzal, hogy „rohamtempóban haladnak”, ennek oka pedig szerinte az, hogy egy legalább egy évtizeden keresztül fennálló, „államfoglalással” jellemzett rendszert kell lebontaniuk. Példaként említette
- az Európai Ügyészséghez való csatlakozást;
- a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését;
- valamint az Alkotmánybíróság autonómiájának helyreállítását.
A miniszter szerint ezek a lépések az állami intézmények működésének átalakítását szolgálják. Az interjú egyik fontos témája emellett Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonya volt. Orbán Anita kijelentette:
Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával.
A külügyminiszter szerint ennek egyik legfontosabb oka az energiaellátás: Magyarország olaj- és gázimportjának jelentős része továbbra is Oroszországból érkezik. Emellett a két ország között megállapodás van két új paksi atomerőművi blokk megépítéséről is. A politikus emellett hangsúlyozta, hogy a két szuverén ország nem avatkozik be egymás belügyeibe, és kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti érdekeit.
A külügyminiszter az elmúlt időszakban több fontos diplomáciai változtatást is végrehajtott: visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni magyar nagykövetet, valamint Feledy Botondot nevezte ki a Külügyi Intézet élére.
Orbán Anita: a magyar energiabiztonság az első
Az Oroszországhoz fűződő kapcsolat különösen érzékeny kérdés az energiaellátás miatt. Magyarország továbbra is jelentős mértékben támaszkodik az orosz energiahordozókra, miközben az elmúlt időszakban a Barátság kőolajvezeték körül is komoly vita alakult ki.
A vezeték működésének fenntartása stratégiai jelentőségű Magyarország számára, hiszen ezen keresztül érkezik az országba az orosz kőolaj jelentős része. A korábbi fennakadások és az ukrajnai tranzit körüli konfliktusok ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy az energiaellátás biztonsága szorosan összefügg a külpolitikai döntésekkel.
A magyar kormány korábban többször hangsúlyozta, hogy az orosz energiaszállítások fenntartása nem politikai, hanem ellátásbiztonsági kérdés. Az új kabinet külügyminisztere most hasonló megközelítést vázolt fel: Budapest Moszkvával olyan kapcsolatot akar fenntartani, amelyben az energiaellátási és gazdasági érdekek továbbra is érvényesülhetnek.
Ruszin-Szendi szavain kiakadtak az oroszok
Orbán Anita mostani szavai annak fényében tűnnek kármentésnek, hogy hetekkel ezelőtt úgy tűnt, elmérgesedik a viszony Oroszország és Magyarország között. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter július 14-én kijelentette:
Magyarország célja helyreállítani a NATO-szövetségesek bizalmát, valamint „bezárni az ajtót az oroszok előtt”.
Erre válaszul az állami Duma egyik befolyásos képviselője azt javasolta, hogy Oroszország állítsa le a Magyarországra irányuló olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.
Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország párt elnöke és az orosz Állami Duma képviselője az RTVI-nek nyilatkozva kijelentette: Oroszországnak meg kellene szüntetnie a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezeték déli ágán.
A politikus szerint jelenleg az orosz kőolaj Magyarországra és Szlovákiába érkezik, ahol finomítják, majd az így előállított üzemanyag egy része Ukrajnába kerül.
Csak én érzem ezt abszurdnak? Ha Budapestnek valami nem tetszik, akkor ne erőltessük rá az olajat. Zárjuk el ezt az ágat, és mindenki boldog lesz
– fogalmazott Mironov.
Hozzátette, hogy szerinte Magyarországnak inkább Oroszországot kellene ellátnia üzemanyaggal, mivel az ukrán dróntámadások miatt több orosz finomító is kiesett a termelésből. A politikus azt állította, hogy a magyar finomítók közvetve az ukrán hadsereget is ellátják üzemanyaggal.
Most túl messzire ment a Tisza-kormány: nagyon berágtak rá Oroszországban, brutálisan megfenyegették Magyarországot – "Zárjuk el a Barátság olajvezetéket és mindenki boldog lesz"
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