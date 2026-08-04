Kármentés: Ruszin-Szendi szavain berágtak Moszkvában, most Orbán Anita egy német lapban próbált valamit helyrehozni

Orbán Anita külügyminiszter szerint a Tisza-kormány valóban rohamtempóban halad a törvényhozással, mert egy évtized alatt kialakult rendszert akar lebontani. Egy keddi interjúban arról is beszélt, hogy Magyarország pragmatikus kapcsolatra törekszik Moszkvával, miközben az ország energiaellátásában továbbra is fontos szerepe van az orosz forrásoknak.

Nagyszabású átalakításokat indított a Tisza-kormány, amelyeket Orbán Anita szerint a korábbi rendszer lebontása indokol / Fotó: Orbán Anita / Facebook

Orbán Anita külügyminiszter szerint új fejezet kezdődött a magyar-német kapcsolatokban, miután részt vett a bajor CSU zártkörű tanácskozásán. A Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában arról beszélt, hogy legutóbb 2018-ban hívtak meg magyar képviselőt az eseményre, Markus Söder bajor miniszterelnök pedig korábban úgy fogalmazott: az elmúlt években „kis jégkorszak” alakult ki a bajor-magyar kapcsolatokban.

Orbán Anita szerint ez az időszak a kormányváltással véget ért, és a cél most a kapcsolatok újraépítése.

A külügyminiszter beszélt a Tisza-kormány törvényhozási tempójáról is. Mint fogalmazott, tisztában van azzal, hogy „rohamtempóban haladnak”, ennek oka pedig szerinte az, hogy egy legalább egy évtizeden keresztül fennálló, „államfoglalással” jellemzett rendszert kell lebontaniuk. Példaként említette

az Európai Ügyészséghez való csatlakozást;

a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését;

valamint az Alkotmánybíróság autonómiájának helyreállítását.

A miniszter szerint ezek a lépések az állami intézmények működésének átalakítását szolgálják. Az interjú egyik fontos témája emellett Magyarország Oroszországhoz fűződő viszonya volt. Orbán Anita kijelentette:

Pragmatikus kapcsolatra törekszünk Moszkvával.

A külügyminiszter szerint ennek egyik legfontosabb oka az energiaellátás: Magyarország olaj- és gázimportjának jelentős része továbbra is Oroszországból érkezik. Emellett a két ország között megállapodás van két új paksi atomerőművi blokk megépítéséről is. A politikus emellett hangsúlyozta, hogy a két szuverén ország nem avatkozik be egymás belügyeibe, és kölcsönösen tiszteletben tartják egymás nemzeti érdekeit.

A külügyminiszter az elmúlt időszakban több fontos diplomáciai változtatást is végrehajtott: visszahívta a moszkvai, a brüsszeli és a washingtoni magyar nagykövetet, valamint Feledy Botondot nevezte ki a Külügyi Intézet élére.