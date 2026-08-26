Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát – beavatja a legszűkebb kört, mire készül
Hivatalossá vált az első dátum, amikor Orbán Viktor úja közéleti tevékenységet végez. Legutóbb a volt miniszterelnük július végén, Tusványoson szólalt fel, azóta nem mutatkozott hivatalos programon.
Ugyanakkor számtalanszor foglalkozott vele a média, hogy nyári pihenését az Adria-régióban, Szerbiában és Horvátországban töltötte. Minden jel szerint azonban ennek hamarosan vége.
Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát
Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett
Ez annyiban jelent változást, hogy tavaly először élőben lehetett követni az akkor még miniszterelnöki beszédet. Ezúttal viszont Orbán Viktor csak a legszűkebb kört avatja be abba, hogy mire készül.
zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.
Ez bizonyára sokakat érdekel. Egy hónapja, Tusványosan arról beszélt, hogy április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság. Nem ismerünk rá Magyarországra, de így is a miénk.
A tényeket ismerjük: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék legerősebb vezetőit kizárták a politikából. Megtiltották, hogy induljanak a választáson, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.
De, mi is ez a rendszer? Más, mint a kommunistáké, modernebb. Láttunk már ilyet, de hol is? A múlt héten Amerikában volt nem hivatalos tárgyalásokon. Európa mellett Magyarországról is tárgyalt. Megosztotta ezt a dilemmát, de kinevették. Mert ez nem ismeretlen nekik, ez Dél-Amerika. Valóban, van ott olyan irányzat, amit a baloldali Európa évtizedek óta csodál. Ezt a rendszert Európára most vezetik be először, talán a lengyeleknél ismerhetünk fel néhány elemet.
Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül
Szerinte el kell mondani az igazat az embereknek a fenyegető gazdasági helyzetről. Megtette a kampányban, kevés sikerrel. Orbán Viktor azt mondta, nehéz idők jönnek, ne változtassatok. Változtattak, de ezzel már nem lehet, mit kezdeni, a jelennel kell foglalkozni.
Hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, parasztvakítás van, a gazdaság szenved. Baj van
- a mezőgazdaságban,
- az építőiparban,
- az erős forint tönkre teszi az exportot.
- Közben a hatalom az euró bevezetéséről beszél.
"Ez egy mese, szeretném, ha tudnák. Ez egy kódjel a megszorításokra." Azt jósolta, hogy amikor ősszel jönnek a megszorítások, az euróra fognak hivatkozni (ez valóban bejött, Kármán András éppen a napokban jelentette be, hogy 300 milliérd forintos vágás készül, a hiány pedig az uniós pénzek miatt szállt el – a szerk.).
Ha beütnek a bajok, előbb-utóbb bekopogtatnak a külföldiek, hogy van egy javaslatuk a megoldásra. Bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása. Eddig négyszer történt meg: Trianon, második világháború utáni jóvátétel, Horn-kormány, majd 2002 és 2010 között.
Magyarország 2010-től visszavette, amit megszerezhetett. Megduplázta a nemzeti vagyont, a devizatartalék soha nem látott magasságban van, az aranytartalék a 33-szororsára nőtt. Van mit újra elveszítenünk.
Miért fontos Kötcse?
A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják.
Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor.
A politikus miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra.