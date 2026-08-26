Hivatalossá vált az első dátum, amikor Orbán Viktor úja közéleti tevékenységet végez. Legutóbb a volt miniszterelnük július végén, Tusványoson szólalt fel, azóta nem mutatkozott hivatalos programon.

Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát – beavatja a legszűkebb kört, mire készül / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ugyanakkor számtalanszor foglalkozott vele a média, hogy nyári pihenését az Adria-régióban, Szerbiában és Horvátországban töltötte. Minden jel szerint azonban ennek hamarosan vége.

Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett

Ez annyiban jelent változást, hogy tavaly először élőben lehetett követni az akkor még miniszterelnöki beszédet. Ezúttal viszont Orbán Viktor csak a legszűkebb kört avatja be abba, hogy mire készül.

zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

Ez bizonyára sokakat érdekel. Egy hónapja, Tusványosan arról beszélt, hogy április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság. Nem ismerünk rá Magyarországra, de így is a miénk.

A tényeket ismerjük: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék legerősebb vezetőit kizárták a politikából. Megtiltották, hogy induljanak a választáson, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.

De, mi is ez a rendszer? Más, mint a kommunistáké, modernebb. Láttunk már ilyet, de hol is? A múlt héten Amerikában volt nem hivatalos tárgyalásokon. Európa mellett Magyarországról is tárgyalt. Megosztotta ezt a dilemmát, de kinevették. Mert ez nem ismeretlen nekik, ez Dél-Amerika. Valóban, van ott olyan irányzat, amit a baloldali Európa évtizedek óta csodál. Ezt a rendszert Európára most vezetik be először, talán a lengyeleknél ismerhetünk fel néhány elemet.

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Szerinte el kell mondani az igazat az embereknek a fenyegető gazdasági helyzetről. Megtette a kampányban, kevés sikerrel. Orbán Viktor azt mondta, nehéz idők jönnek, ne változtassatok. Változtattak, de ezzel már nem lehet, mit kezdeni, a jelennel kell foglalkozni.