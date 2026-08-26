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Kötcse
2026
Orbán Viktor
Fidesz

Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát – beavatja a legszűkebb kört, mire készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Sokakat érdekel, mi következik. Orbán Viktor legutóbb Tusvényoson beszélt és több fejleményt megjósolt. Most, közel két hónap után újra meghatározó szereplésre készül, amelyen azonban csak egy kiválasztott kör vehet részt. A szavai azonban borítókélhatóan ki fognak szivárogni.
Hecker Flórián
2026.08.26, 19:31
Frissítve: 2026.08.26, 20:06

Hivatalossá vált az első dátum, amikor Orbán Viktor úja közéleti tevékenységet végez. Legutóbb a volt miniszterelnük július végén, Tusványoson szólalt fel, azóta nem mutatkozott hivatalos programon.

Orbán Viktor
Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát – beavatja a legszűkebb kört, mire készül / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ugyanakkor számtalanszor foglalkozott vele a média, hogy nyári pihenését az Adria-régióban, Szerbiában és Horvátországban töltötte. Minden jel szerint azonban ennek hamarosan vége.

Hivatalos: Orbán Viktor visszatér, rögtön a mélyvízbe veti magát

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte a párt kommunikációs igazgatója az MTI-vel szerdán. Havasi Bertalan azt írta, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett

Ez annyiban jelent változást, hogy tavaly először élőben lehetett követni az akkor még miniszterelnöki beszédet. Ezúttal viszont Orbán Viktor csak a legszűkebb kört avatja be abba, hogy mire készül.

zártkörű találkozón a beszédek nem lesznek nyilvánosak.

Ez bizonyára sokakat érdekel. Egy hónapja, Tusványosan arról beszélt, hogy április 13-án új valóságra ébredtünk. Azt hittük, csak egy rossz vicc, de kiderült, hogy ez a valóság. Nem ismerünk rá Magyarországra, de így is a miénk.

A tényeket ismerjük: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék legerősebb vezetőit kizárták a politikából. Megtiltották, hogy induljanak a választáson, ezzel pedig felszámolták a demokráciát.

De, mi is ez a rendszer? Más, mint a kommunistáké, modernebb. Láttunk már ilyet, de hol is? A múlt héten Amerikában volt nem hivatalos tárgyalásokon. Európa mellett Magyarországról is tárgyalt. Megosztotta ezt a dilemmát, de kinevették. Mert ez nem ismeretlen nekik, ez Dél-Amerika. Valóban, van ott olyan irányzat, amit a baloldali Európa évtizedek óta csodál. Ezt a rendszert Európára most vezetik be először, talán a lengyeleknél ismerhetünk fel néhány elemet.

Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül

Szerinte el kell mondani az igazat az embereknek a fenyegető gazdasági helyzetről. Megtette a kampányban, kevés sikerrel. Orbán Viktor azt mondta, nehéz idők jönnek, ne változtassatok. Változtattak, de ezzel már nem lehet, mit kezdeni, a jelennel kell foglalkozni.

Hónapok óta nincs gazdasági kormányzás, parasztvakítás van, a gazdaság szenved. Baj van

  • a mezőgazdaságban,
  • az építőiparban,
  • az erős forint tönkre teszi az exportot.
  • Közben a hatalom az euró bevezetéséről beszél.

"Ez egy mese, szeretném, ha tudnák. Ez egy kódjel a megszorításokra." Azt jósolta, hogy amikor ősszel jönnek a megszorítások, az euróra fognak hivatkozni (ez valóban bejött, Kármán András éppen a napokban jelentette be, hogy 300 milliérd forintos vágás készül, a hiány pedig az uniós pénzek miatt szállt el – a szerk.).

Ha beütnek a bajok, előbb-utóbb bekopogtatnak a külföldiek, hogy van egy javaslatuk a megoldásra. Bekövetkezhet Magyarország ötödik kifosztása. Eddig négyszer történt meg: Trianon, második világháború utáni jóvátétel, Horn-kormány, majd 2002 és 2010 között.

Magyarország 2010-től visszavette, amit megszerezhetett. Megduplázta a nemzeti vagyont, a devizatartalék soha nem látott magasságban van, az aranytartalék a 33-szororsára nőtt. Van mit újra elveszítenünk.

Miért fontos Kötcse?

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-ától minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják.

Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A zártkörű találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor.

A politikus miniszterelnökként tavaly Kötcsén, a 24. találkozón hirdette meg a Fidesz-KDNP programját a 2026-os választásokra. 

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