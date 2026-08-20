Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor, hogy Lázár János lemondott, nyilvános üzenetet küldött neki: már a jövőről beszél a volt miniszterelnök
Csütörtökön késő délután Orbán Viktor reagált a nap egyik legerősebb hírére, Lázár János lemondására. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke nyilvánosan üzent egykori miniszterének és párttársának.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Lázár János némiképp váratlanul augusztus 20-án bejelentette, hogy azonnali, még mai hatállyal lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról.
Felidézte, hogy már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor jelezte, hogy legföljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.
A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is.
Ma ezt másképp látom.
A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni – fogalmazott.
Lázár János alapvetően három nyomós okot jelölt meg, amiért távozik.
- Az első a felelősség. A Fidesz veresége az alkalmazkodóképesség hiányának következménye. A személyes és intézményi hübriszé, amelyben neki is felelőssége van. Hatalmon lévő erőként összetévesztették a hosszú fennállást a legyőzhetetlenséggel, a kihívó nélküliséget a tévedhetetlenséggel. "Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért."
- A lemondás második oka az önkény: a Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem. Az új hatalom első, eltékozolt 100 napja jól mutatja, mi épül. Magyar Péter nem megoldásokat keres, hanem bűnbakokat. És mindez csak a kezdet. Mert Magyar Péternek nem Magyarország felemelése az első, hanem a Fidesz megsemmisítése.
- A harmadik ok a megújulás. "Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek."
A volt építési és közlekedési miniszter leszögezte, hogy a személyi változás azonban csak eszköze, nem célja a Fidesz megújulásnak, érdemi politikai átalakulás kell. Ehhez a pártszervezet működésének megújítására van szükség, strukturális és kulturális váltásra, új irányra és irányításra.
A parlamenti pályafutásom 25 éves fejezetét ezért most lezárom. 51 éves vagyok, tele energiával, tapasztalattal és munkavággyal. Van bennem még elég tartalék ahhoz, hogy új dolgokat tanuljak, hogy új feladatok, kihívások elé álljak. A sokat hangoztatott megújulást nemcsak a politikában és a pártban kell elkezdeni, hanem saját magunkban is. Én ezt teszem – zárta bejegyzését Lázár János.
Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor, hogy Lázár János lemondott
Néhány órával később tehát Orbán Viktor reagált volt minisztere távozására. A volt miniszterelnök szintén a közösségi oldalán nyilatkozott a fejlemény kapcsán. "Köszönöm, János, az eddigi parlamenti és kormányzati munkádat és mindazt, amit a közösségünkért tettél az elmúlt évtizedekben.
Tapasztalatodra, elkötelezettségedre és bajtársiasságodra a jövőben is számítok
– emelte ki. Úgy tűnik tehát, hogy Orbán Viktor nem tekinti végleges szakításnak a történteket és továbbra is a Fideszhez tartozónak tartja Lázár Jánost.
Mindenestre nem ő az első nagy távozó a Fidesz parlamenti frakciójából. Korábban Szijjártó Péter is hasonló döntést hozott, igaz, ő a versenyszférából kapott komoly lehetőséget és a BYD-hoz igazolt vezető beosztásba.