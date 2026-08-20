Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor, hogy Lázár János lemondott, nyilvános üzenetet küldött neki: már a jövőről beszél a volt miniszterelnök

Csütörtökön késő délután Orbán Viktor reagált a nap egyik legerősebb hírére, Lázár János lemondására. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke nyilvánosan üzent egykori miniszterének és párttársának.

Nem hagyta szó nélkül Orbán Viktor, hogy Lázár János lemondott / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Lázár János némiképp váratlanul augusztus 20-án bejelentette, hogy azonnali, még mai hatállyal lemond az országgyűlési képviselői mandátumáról.

Felidézte, hogy már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor jelezte, hogy legföljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, azt követően a mandátumot visszaadja annak a közösségnek, amelyiktől kapta.

A frakció munkájában azért vállaltam szerepet, mert egyetértettem a pártvezetés érveivel abban: a Fidesz megújulása mellett legalább ilyen szükség van a politikai folytonosságra is.

Ma ezt másképp látom.

A választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni – fogalmazott.

Lázár János alapvetően három nyomós okot jelölt meg, amiért távozik.

Az első a felelősség. A Fidesz veresége az alkalmazkodóképesség hiányának következménye. A személyes és intézményi hübriszé, amelyben neki is felelőssége van. Hatalmon lévő erőként összetévesztették a hosszú fennállást a legyőzhetetlenséggel, a kihívó nélküliséget a tévedhetetlenséggel. "Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért." A lemondás második oka az önkény: a Tisza-demokrácia azt jelenti, ők mondják meg, hogy ki indulhat a választásokon és ki nem. Az új hatalom első, eltékozolt 100 napja jól mutatja, mi épül. Magyar Péter nem megoldásokat keres, hanem bűnbakokat. És mindez csak a kezdet. Mert Magyar Péternek nem Magyarország felemelése az első, hanem a Fidesz megsemmisítése. A harmadik ok a megújulás. "Építő és együttműködést kereső embernek tartom magam. Nekem ebben a rombolásban, a parlamenti cirkuszban, a napi személyeskedő csatározásokban nincs sem helyem, sem jövőm. A politikai felelősségből semmit nem hárítok el, a politikai lehetőséget ugyanakkor teljes egészében átadom a Fidesz által kiválasztandó utódomnak. Ezt tartom az egyetlen helyes lépésnek, hogy az abszolút filmszínház időszakában sem terhére, hanem hasznára lehessek a politikai közösségemnek."

A volt építési és közlekedési miniszter leszögezte, hogy a személyi változás azonban csak eszköze, nem célja a Fidesz megújulásnak, érdemi politikai átalakulás kell. Ehhez a pártszervezet működésének megújítására van szükség, strukturális és kulturális váltásra, új irányra és irányításra.