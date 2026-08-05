Zelenszkij a kijevi támadások után fájdalomdíjat kapott Brüsszelből: Von der Leyen ma több száz milliárd forintot szabadított fel a lefoglalt orosz vagyonból Ukrajna számára

Újabb 1,4 milliárd eurót biztosít Ukrajnának az Európai Unió a befagyasztott orosz állami vagyon hozamából. Ursula von der Leyen szerint Oroszországnak meg kell fizetnie az általa okozott pusztításért, a források döntő részét azonban nem fegyverszállításra, hanem hitelek törlesztésére fordítják.

Újabb jelentős uniós támogatás érkezik Ukrajnába, amelynek forrását ezúttal sem az uniós költségvetés, hanem a befagyasztott orosz vagyon hozama adja / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság újabb 1,4 milliárd eurót bocsát Ukrajna rendelkezésére a befagyasztott orosz jegybanki eszközök hozamából. A bejelentést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tette, egy nappal azután, hogy Oroszország újabb ballisztikus rakéta- és dróntámadást hajtott végre Kijev ellen. A támadásban legalább 17 ember életét vesztette, miközben az elmúlt hetekben több ukrán civil célpont is orosz támadás alá került.

Von der Leyen közölte, hogy Oroszországnak meg kell fizetnie az Ukrajnában okozott pusztításért. Mint fogalmazott, a befagyasztott orosz vagyonból származó bevételek hozzájárulnak ahhoz, hogy Ukrajna tovább tudjon ellenállni az orosz inváziónak.

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A támogatás szerkezete ugyanakkor azt mutatja, hogy a csomag elsődlegesen pénzügyi stabilizációt szolgál. A 1,4 milliárd euróból mintegy 1,33 milliárd euró – vagyis a teljes összeg 95 százaléka – nem közvetlen katonai támogatásként érkezik Ukrajnába. Ezt az összeget az úgynevezett Ukraine Loan Cooperation Mechanism keretében használják fel arra, hogy segítsék a G7-országok és az Európai Unió által korábban nyújtott hitelek törlesztését.

A fennmaradó 70 millió eurót az Európai Békekereten (European Peace Facility) keresztül biztosítják, amely az Ukrajnának nyújtott katonai támogatások finanszírozását szolgálja.

Az Európai Unió még 2022-ben, a háború kirobbanását követően fagyasztotta be az orosz jegybanknak a területén lévő eszközeit.

Magukhoz az eszközökhöz Brüsszel nem nyúlt hozzá, ugyanakkor az azok kezeléséből keletkező rendkívüli nyereséget fokozatosan Ukrajna támogatására fordítja.

Az Európai Bizottság adatai szerint a befagyasztott orosz eszközök eddig összesen 8 milliárd euró rendkívüli nyereséget termeltek. Az uniós intézmények ezt a forrást egyre nagyobb mértékben használják fel Kijev pénzügyi és katonai támogatásának biztosítására, miközben az orosz állami vagyon teljes elkobzásáról továbbra sincs egységes nemzetközi álláspont.