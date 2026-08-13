Zelenszkij félelmei beigazolódnak: újabb orosz dróntámadás pusztított Odessza térségében

Az orosz hadsereg augusztus 13-ra virradó éjszaka újabb dróntámadást hajtott végre az Odesszai terület ellen. A támadás során az ukrán város kikötői infrastruktúráját is találat érte – közölte Telegram-csatornáján az Izmajili Járási Állami Közigazgatási Hivatal.

Egyre gyakrabban támadja Odesszát az orosz hadsereg / Fotó: Nina Liashonok / AFP

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének tájékoztatása szerint nagyjából éjféltől orosz csapásmérő drónok csoportjai tartottak az Odesszai terület felé. Hajnali 1:12 után Izmajil közelében észlelték őket. A támadás tényét később az Izmajili Járási Állami Közigazgatási Hivatal operatív törzse is megerősítette – számolt be róla az RBC Ukraine ukrán hírportál.

„Augusztus 13-ra virradó éjszaka az ellenség ismét megtámadta az Izmajili járást. A támadó fél csapást mért a kikötői infrastruktúrára. A támadás következtében károk keletkeztek, és tűz ütött ki” – áll az ukrán légierő közleményben.

Hozzátették, hogy az ukrán Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat egységei jelenleg is dolgoznak a támadás következményeinek felszámolásán.

Az akció nem előzmény nélküli. Augusztus 11-re virradó éjszaka Oroszország drónokkal próbált támadást végrehajtani Odessza ellen. A támadás következtében megrongálódott egy lakóépület.

Augusztus 9-re virradó éjszaka a várost nemcsak drónok, hanem ballisztikus rakéták is támadták. A csapások következtében jelentős károk keletkeztek, a város egyes részein pedig megszűnt az áram- és vízszolgáltatás. Nem sokkal később kiderült, hogy az orosz erők súlyos károkat okoztak a régió energetikai infrastruktúrájában.

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Ukrajnának jelenleg csak a számára szükséges amerikai elfogórakéták tizede áll rendelkezésére ahhoz, hogy megfékezze az egyre intenzívebb orosz ballisztikusrakéta-támadásokat – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a CNN-nek adott interjújában. Hozzátette, hogy napjai rengeteg telefonhívással és a szövetségesekkel folytatott, a nyilvánosság elől elzárt alkudozással telnek, hogy további fegyverekhez jusson az ukrán hadsereg.