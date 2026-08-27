Oroszország ellen fordult a magyar kormány, Moszkva már sejti, miért: a szenátor szerint Brüsszelnek hízeleg Orbán Anita

Oroszországot fenyegetésként azonosította a magyar kormány, Moszkvában pedig már meg is van a magyarázat a látványos fordulatra. Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor szerint Magyarország az uniós pénzek visszaszerzése miatt is változtathatott a hangnemen.

Vlagyimir Dzsabarov szerint a magyar pálfordulás az oroszországi kapcsolatokban elsősorban az uniós pénzekhez vezethető vissza / Fotó: AFP

Oroszország fenyegetést jelent Magyarországra, Európára és a világ rendjére

- legalábbis ez szerepel abban az irányelvben, amelyet Magyar Péter miniszterelnök írt alá a magyar ENSZ-delegáció számára. A kijelentésre Moszkvában is felfigyeltek, és már meg is született az első értelmezés arról, mi állhat a magyar külpolitikai fordulat mögött.

Dzsabarov szerint Budapest új hangneme elsősorban Brüsszelnek szólhat. A Föderációs Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első elnökhelyettese úgy látja, a változás önmagában még nem jelenti azt, hogy a magyar kormány kész lenne megszakítani a Moszkvával fenntartott gazdasági kapcsolatokat.

Az orosz szenátor közleményében elmondta, hogy szerinte ennek éppen az ellenkezője látszik. Oroszország továbbra is jelentős szerepet játszik Magyarország olaj- és gázellátásában, miközben a paksi atomerőmű és az atomenergia területén is folytatódik az együttműködés. Ezért az orosz politikus szerint nehéz lenne valódi szakításként értelmezni a mostani nyilatkozatokat.

Dzsabarov: Brüsszel lehet az oroszellenes kirohanások mögött

A politikus szerint a háttérben sokkal inkább az Európai Unióval fennálló vita állhat. Az Orbán Viktor vezette korábbi magyar kormány és Brüsszel között évek alatt számos konfliktus alakult ki, amelyek miatt uniós forrásokat fagyasztottak be. A jogállamisági viták mellett Budapest több, Ukrajnával kapcsolatos uniós döntéssel sem értett egyet.

Az orosz szenátor szerint Magyar Péter kormánya viszont egyértelműen fontosnak tartja az uniós pénzek felszabadítását. Ebben a helyzetben pedig szerinte nem véletlen, hogy Budapest keményebb hangot üt meg Oroszországgal szemben.

Dzsabarov lényegében úgy értelmezi a változást, hogy a magyar kormány ezzel azt jelezheti Brüsszelnek: kész közelebb kerülni az uniós külpolitikai állásponthoz, ha ennek fejében megnyílhatnak a befagyasztott források.

Közben azonban a gazdasági kapcsolatok nem tűnnek el egyik napról a másikra.

Az orosz energia továbbra is fontos Magyarország számára, és a paksi együttműködésnek is komoly súlya van. Éppen ezért a mostani konfliktus nemcsak diplomáciai kérdés: az olaj- és gázellátás, valamint az atomenergia területén fennálló kapcsolatok jövője is tét lehet.