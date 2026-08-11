Lebukott a bécsi hálózat: kijátszották a szankciókat, orosz rakétákhoz és vadászgépekhez gyártottak hajtóműveket
Az osztrák hatóságok felszámoltak egy Bécsből működtetett nemzetközi beszerzési hálózatot, amely az Európai Unió Oroszországgal szembeni szankcióit kijátszva nagy pontosságú ipari berendezéseket juttatott az orosz hadiiparnak. A vizsgálat szerint az Ausztriából és más európai forrásokból megszerzett CNC-gépeket és speciális fémmegmunkáló szerszámokat többek között orosz rakéták és harci repülőgépek hajtóműveinek gyártásához használhatták fel. A hálózat központjában álló bécsi vállalat 28 éves belarusz vezetőjét májusban letartóztatták.
Az osztrák belügyminisztérium szerint a cég hamis végfelhasználói igazolásokkal tévesztette meg az európai gyártókat. A dokumentumok alapján a berendezéseknek harmadik országokban kellett volna maradniuk, a tényleges címzettek azonban az orosz állami ipari konglomerátumhoz, a Rosztyechez köthető vállalatok voltak – írja a Reuters.
Az áruk útját tudatosan bonyolították. A szállítások elfedésére Törökországban, az Egyesült Arab Emírségekben, Hongkongban, Belaruszban, Kirgizisztánban, Dél-Koreában, Lengyelországban és Litvániában működő cégekből álló hálózatot használtak. Az osztrák hatóságok szerint a konstrukció célja az exportkorlátozások megkerülése és a szankcionált ipari termékek orosz hadiipari felhasználókhoz juttatása volt.
Több mint egymilliárd forintnyi áru juthatott az orosz hadiiparhoz
A nyomozás szerint 2022 óta több mint 3,3 millió euró (mintegy 1,2 milliárd forint) értékben szállítottak ipari termékeket orosz fegyvergyártó vállalatoknak. Az osztrák belügyminisztérium közlése alapján a beszerzések már 2019-ben elkezdődtek, a szankciók szigorítása után pedig egyre nagyobb szerepet kaptak a harmadik országokon keresztül vezető útvonalak, elsősorban Hongkong és Törökország.
A hálózat Ausztriában több mint 700 ezer eurós forgalmat bonyolított.
A bécsi ügyészség utasítására 2025. augusztus 20-án négy helyszínen tartottak egyszerre házkutatást, amelynek során mintegy negyven adathordozót foglaltak le. Ezek feldolgozása tárta fel részletesebben a szállítások útvonalát és a végfelhasználókat.
A fő gyanúsítottat 2026. május 13-án vették őrizetbe. Ugyanezen a napon mintegy 140 ezer euró (körülbelül 51 millió forint) értékű CNC-gépeket és speciális szerszámokat is lefoglaltak. A belarusz állampolgárságú férfi továbbra is előzetes letartóztatásban van, a vizsgálat pedig folytatódik. A forintértékeket az MNB augusztus 10-i, 363,36 forintos euróárfolyama alapján számoltuk.
Európai technológia került az orosz fegyvergyártásba
Az eset túlmutat egyetlen bécsi vállalat ügyén. A CNC-gépek és a nagy pontosságú fémmegmunkáló eszközök polgári ipari felhasználásra is alkalmasak, ugyanakkor kulcsszerepet játszhatnak olyan precíziós alkatrészek gyártásában, amelyekre a modern fegyverrendszerekhez is szükség van. Emiatt az ilyen termékek exportjának ellenőrzése az Oroszországgal szembeni európai szankciók egyik érzékeny területe.
Jörg Leichtfried, az osztrák hírszerzésért felelős államtitkár elfogadhatatlannak nevezte, hogy nagy pontosságú európai technológia kerülőutakon cirkálórakéták és légvédelmi rendszerek gyártásába kerüljön. Az osztrák állambiztonsági és hírszerzési igazgatóság szerint a most feltárt konstrukció azt is megmutatta, milyen összetett céghálózatokat és hamis dokumentációt használnak az exporttilalmak kijátszására.