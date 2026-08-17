Brutális adat mutatja az orosz-ukrán háború kegyetlenségét: Oroszország az év eleje óta 100 ezer ukrán drónt likvidált

Az orosz légvédelem 2026 eleje óta több mint 100 ezer ukrán, repülőgép jellegű pilóta nélküli légi járművet (UAV) semmisített meg – derül ki a Ria Novosztyi számításaiból, amelyeket az orosz védelmi minisztérium adatai alapján készítettek.

A drónok az egyik legfontosabb fegyvernemmé váltak az orosz-ukrán háborúban / Fotó: Anadolu / AFP

A hírügynökség összesítése szerint január 1. és augusztus 16. között összesen 101 868 drónt semmisítettek meg. A legtöbben júliusban lőtték le, szám szerint 21 537-et. Júniusban 17 711, augusztus első 16 napjában 16 459, májusban 14 195, márciusban 11 211, áprilisban 9372, februárban 5989, januárban pedig 5394 drón megsemmisítéséről számolt be Oroszország hadserege.

Júliusra és augusztus első felére jutott az év eleje óta lelőtt ukrán drónok több mint egyharmada: ebben az időszakban az orosz légvédelem 37 996 UAV-t semmisített meg, ami az összesített mennyiség mintegy 37 százalékának felel meg.

Az ukránok felpörgették az oroszok elleni dróntámadásokat

Egyetlen nap alatt augusztus 16-án lőtték le a legtöbb pilóta nélküli légi járművet, összesen 1478-at. Az öt legmagasabb napi értéket felmutató nap közé tartozott még augusztus 15. 1328 UAV-val, augusztus 2. 1158-cal, augusztus 6. 1155-tel, valamint augusztus 13. 1150-nel.

Március végén az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy több európai ország vezetése az ukrán fegyveres erők egyre nagyobb veszteségei és az élőerőhiány miatt a pilóta nélküli légi járművek gyártásának és szállításának növeléséről döntött. A tárca ezt az eszkaláció irányába tett lépésként értékelte, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen eszközökkel végrehajtott támadások csak felgyorsítják ezen országok bevonódását a fegyveres konfliktusba. Az négy és fél éve zajló orosz-ukrán háború során a drónok az egyik legfontosabb fegyvernemmé váltak.