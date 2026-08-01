Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, brutális csapást mért az ukrán fővárosra: videón a ballisztikus rakéták pusztítása

Súlyos légitámadás érte Kijevet augusztus 1-jén éjjel, amikor Oroszország ballisztikus rakéták sorát lőtte ki Ukrajna fővárosára.

Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, brutális csapást mért az ukrán fővárosra / Fotó: ДСНС України / Facebook

A legnagyobb ukrán hírportál, a Pravda beszámolója szerint az akció következtében 9-en vesztették életüket és legalább 27-en megsérültek. Az ukrán állami szolgálatok szerint a támadás a főváros öt kerületében pusztított és okozott tüzet.

Szolomjanszkij járásban két ember meghalt és nyolc megsérült, köztük kettő gyerek. Az egyik helyszínen egy ötemeletes lakóépület részben megsemmisült és kigyulladt, egy másikon pedig autók égtek a parkolóban. A mentők 35 embert menekítettek ki a felső emeletekről, majd a tüzet eloltották.

Darnyickij járásban tűz és kár keletkezett egy közigazgatási épületben, valamint egy másik, nem lakócélra használt épületben. Ezekben a támadásokban itt 7 ember meghalt, további 14 megsérült, közülük ketten kiskorúak. A mentők itt is eloltották a tüzet. A rakétabecsapódások következtében kráter keletkezett a közterületeken.

Sevcsenkivszkij járásban egy filmstúdió területén is tűz ütött ki,

a Dnyiproi járásban egy boltot találtak el,

a Pecserszki járásban pedig négy magánlakóépület és melléképület rongálódott meg.

Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, brutális csapást mért az ukrán fővárosra

Az éjjel riadót adtak ki Kijevben ballisztikus fegyverek használatának veszélye miatt. Az ukrán légvédelem arról tájékoztatott, hogy Kurszkból ballisztikus fegyvereket lőttek ki. "Északról ballisztikus rakétákat lőttek ki Kijevre" – szólt a figyelmeztetés. Nem sokkal később robbanások hallatszódtak a fővárosban.

Klicsko, Kijev főpolgármester az éjjel percről percre tudósított a Telegram csatornáján.

Robbanások a városban. Kijev ballisztikus rakéták támadása alatt áll. Maradjatok fedezékben!

– írta ki a hajnali órákban.