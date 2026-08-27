Ez most már tényleg nem vicc: megérkezett a második orosz fenyegetés Magyarországnak, még durvább az elsőnél – "Elfeledkeztek a második világháborúról, az utolsó katonáig harcoltak"

Élesen reagált Moszkva arra, hogy Magyarország Oroszországot az országot, Európát és a globális rendszert fenyegető veszélynek minősítette. Vlagyimir Dzsabarov orosz szenátor szerint Budapest alaptalanul vádolja agresszióval Oroszországot, hiszen Magyarország második világháborús szerepvállalása sokkal inkább okot adhat az aggodalomra.

Rohamosan romlik a magyar-orosz viszony, mióta az új kormány regnál. / Fotó: Shutterstock

Az oroszok a náci múltra emlékeztetve lőttek vissza

A Föderációs Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első elnökhelyettese a Lenta.ru-nak nyilatkozva reagált a magyar álláspontra. Dzsabarov arra emlékeztetett, hogy Magyarország a második világháború idején a náci Németország oldalán támadta meg a Szovjetuniót, és szerinte Budapest mára megfeledkezett erről a történelmi múltról.

Értékelése szerint a szovjet csapatok később

Magyarországot,

Németországot,

Csehországot

és Szlovákiát

is felszabadították.

Dzsabarov ebből azt a következtetést vonta le, hogy a történelmi emlékezet alapján éppen Magyarország jelenthet fenyegetést Oroszország számára.

„Sajnos úgy gondolom, hogy erről ők már elfeledkeztek” – mondta a politikus. Szerinte Magyarország közben ismét megpróbálja feléleszteni az Osztrák–Magyar Monarchia egykori nagyságát, valamint azt a korszakot, amikor Adolf Hitler terveit támogatta. „Nos, tudomásul vesszük” – zárta értékelését.

Gyorsan romlik az orosz-magyar viszony, mióta a Magyar-kormány hivatalba lépett

A vita egy, a magyar ENSZ-delegáció számára készített külpolitikai dokumentum miatt pattant ki. Az okmány a kormányváltást követő új külpolitikai irányvonalnak megfelelően Oroszországot Magyarország, Európa és a globális rendszer szempontjából is fenyegetésként azonosítja.

Tovább növeli a két ország közötti politikai feszültséget, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban arról számolt be, hogy Magyarországon vizsgálat indult Szijjártó Péter volt külügyminiszter feltételezett orosz kapcsolatai miatt.

Andrej Kolesznyik, az orosz állami duma védelmi bizottságának tagja a napokban pedig arról beszélt, hogy az új magyar álláspont után „kérdésessé válhat” az Oroszországból Magyarországra irányuló energiaszállítás, beleértve az olajat is. Noha ez az intézkedés is súlyos csapás lenne a magyar energiabiztonságra, ám Dzsabarov szavai – a történelmi párhuzammal – már egy jóval veszélyesebb, háborús dimenzióra utalnak.