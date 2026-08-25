Sorban gyulladnak ki a fegyvergyárak Európa-szerte – minél kevésbé okolható Putyin, annál gyanúsabbnak veszik

Szaporodó szabotázsakciók

A szabotázsgyanút legutóbb egy észtországi eset helyezte ismét előtérbe. A The Telegraph beszámolója szerint augusztus 15-én tűz ütött ki az Ukrajnát katonai eszközökkel ellátó, tallinni székhelyű dróngyártó cég, a Milrem Robotics egyik épületében. A hatóságok vizsgálják, hogy gyújtogatás történt-e, illetve van-e az ügynek orosz vonatkozása. Az ukrán fegyveres erők számára pilóta nélküli szárazföldi járműveket szállító Milrem Robotics Kijev katonai ellátási láncának egyik fontos szereplője.

Az üggyel összefüggésben a szomszédos Lettországban három állampolgárt vettek őrizetbe, majd a nyomozás keretében letartóztatták őket. A lett hatóságok közvetlenül nem vádolták meg Oroszországot, ugyanakkor közölték, hogy a gyanúsítottakat olyan cselekményekkel összefüggésben vizsgálják, amelyek egy külföldi államnak nyújtott segítséghez kapcsolódhatnak.

Katonai szakértől szerint az orosz műveletek egyik szembetűnő változása, hogy a közvetlenül bevetett ügynökök helyett egyre gyakrabban alkalmaznak helyi közvetítőket. A feltételezések szerint az orosz katonai hírszerzés, a GRU a célországok bűnözői köreiben keres közvetítőket, majd rajtuk keresztül bíz meg helyi embereket különböző feladatok végrehajtásával.

Az értékelések szerint az ilyen kapcsolatok kialakításához többek között olyan online üzenetküldő alkalmazásokat használnak, mint a Telegram, egyes résztvevők pedig kriptovalutában kapnak fizetséget. Feltételezések szerint az érintettek egy része talán nincs is tisztában azzal, hogy valójában Oroszország érdekében tevékenykedik. Ez megnehezítheti, hogy az akciókat közvetlenül az orosz hírszerzéshez kössék, miközben Moszkva számára lehetőséget teremthet az esetleges diplomáciai következmények elkerülésére.

Oroszország ezzel tesztelheti a NATO-t

Nyugati tisztviselők szerint a feltételezett szabotázsakciók célja nem pusztán a gyárak megrongálása vagy Ukrajna katonai ellátási láncának megzavarása. Az egyik fontosabb cél az lehet, hogy nézetkülönbségeket idézzenek elő a NATO-szövetségesek között azzal kapcsolatban, miként kellene fellépni Oroszországgal szemben.