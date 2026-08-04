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Ausztria

Már Ausztriában is erdőtüzek tombolnak: a magyar határ közvetlen közelében, egy olajterminál mellett csaptak fel lángok – helikoptereket is bevetettek

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Az extrém hőség újabb következményeivel küzd Ausztria: egyszerre több erdőtűz miatt kellett nagyszabású tűzoltói akciót indítani. Az osztrák hatóságok szerint az időjárási körülmények jelentősen nehezítik a lángok megfékezését.
VG
2026.08.04, 20:43

Több jelentős erdő- és bozóttűz is kialakult kedden Ausztriában, ahol a rendkívüli hőség, a szárazság és az erős szél rendkívül megnehezíti az oltási munkálatokat. A legnagyobb beavatkozás Bécs közelében, a Lobau természetvédelmi területén zajlik, ahol már helikoptereket is bevetettek az osztrák hatóságok.

- osztrák erdőtűz
Komoly erőkkel vonultak ki az osztrák tűzoltók az ország több pontján, miután a hőségben és a kiszáradt növényzetben gyorsan terjedni kezdtek a lángok / Fotó: AFP

Nagyszabású tűzoltói beavatkozásra volt szükség kedden a Bécs keleti részén fekvő Lobau természetvédelmi területén, ahol kora délután erdőtűz ütött ki Essling közelében. A riasztást 13:45-kor adták ki, a bécsi tűzoltóság kettes fokozatú készültséget rendelt el. A helyszínre mintegy 20 tűzoltóegység érkezett, az oltásba pedig Alsó-Ausztria tűzoltói is bekapcsolódtak. 

A munkát két, a belügyminisztérium által üzemeltetett helikopter is segíti, emellett mobil üzemanyag-utántöltő állomást is telepítettek.

A beavatkozást jelentősen nehezíti a vízellátás biztosítása, miközben a rendkívüli hőség is komoly terhelést jelent a tűzoltóknak. A hatóságok a délután folyamán folyamatosan további egységeket vezényeltek a helyszínre.

A tűz pontos kiterjedése egyelőre nem ismert. A bécsi Lobau olajkikötője nincs veszélyben, a lángok jelenleg egy korlátozott területen égnek. A Die Pressének nyilatkozó szakemberek szerint ugyanakkor az oltás sikerét nagymértékben befolyásolja a szél erőssége és iránya.

Nem ez volt az egyetlen komoly tűzeset Ausztriában. Burgenlandban, Sieggraben közelében az S31-es gyorsforgalmi út mellett mintegy négy hektárnyi növényzet gyulladt ki. Az oltásban 31 tűzoltóság vett részt 71 járművel és körülbelül 300 emberrel, köztük Alsó-Ausztriából érkezett egységekkel is.

Katlanná váltak az osztrák erdők

A rendkívüli hőség, a kiszáradt növényzet és az erős szél itt is megnehezítette a munkát. A tüzet délutánra sikerült megfékezni, de az utómunkálatok még órákkal később is tartottak. Az eset miatt az S31-es autópályát Oberpullendorf irányába részlegesen lezárták.

A keddi hőség a közlekedésben is fennakadásokat okozott. Dél-Tirolban, Gossensaß közelében a Brenner vasútvonal mellett keletkezett bozóttűz miatt átmenetileg leállt a vasúti forgalom, több járat késett vagy kimaradt. Az érintett vonatok között két osztrák távolsági szerelvény is volt: az egyik Olaszország, a másik Innsbruck felé közlekedett.

Így rogyott térdre Európa egy nyár alatt: aszály, energiakrízis, erdőtüzek – egyelőre beláthatatlan gazdasági károkkal szembesülnek az uniós országok

Európában az aszályos időjárás nem csupán az ivóvízkészletekre és az energiaárakra van negatív hatással. Az utóbbi időben a kontinens számos régiójában pusztítottak erdőtüzek, amelyek gazdasági hatásai jelentősek lesznek, miközben a védekezés költségei is eurómilliárdokban mérhető. Ezt a nyarat nehéz lesz kiheverni.

 

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