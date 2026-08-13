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MNB
PADME
nyomozás

Újabb részletek derülhetnek ki a PADME-ügyről: az MNB átadta a papírokat az ügyészségnek

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Újabb dokumentumokat adott át a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Központi Nyomozó Főügyészségnek az Optima és a Quartz ügyében. A jegybank szerint a korábbi vezetéshez kötődő alapítványi kör a PADME vagyonának jelentős részét próbálta áthelyezni, az ügyletet azonban az új vezetés még időben megakadályozta.
VG
2026.08.13, 16:20
Frissítve: 2026.08.13, 16:22

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átadta a Központi Nyomozó Főügyészségnek azokat a dokumentumokat és információkat, amelyek a korábbi jegybanki vezetés idején megkísérelt, az Optima-csoport és a Quartz-csoport közötti értékpapírkölcsön-ügylettel kapcsolatban rendelkezésére állnak. Az MNB új vezetése jelezte, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a hatóság munkáját a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal (PADME) összefüggő nyomozásban.

PADME
Az MNB új vezetése jelezte, hogy a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a hatóság munkáját a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvánnyal (PADME) összefüggő nyomozásban. / Fotó: Bach Máté

A Quartz Alapkezelőhöz próbálták áthelyezni a PADME vagyonát

A jegybank közleményében leszögezi, hogy az ügy a korábbi vezetéshez kötődő alapítványi struktúrát érinti. A PADME alapítványi vagyon jelentős részét a jegybankelnök-váltást megelőző utolsó napokban az Optima irányítása alól a Quartz Alapkezelőhöz próbálták áthelyezni – emlékeztetnek.

A tranzakciót az MNB és az alapítványok új vezetése megakadályozta, majd a jegybank 2025 áprilisában büntetőfeljelentést tett az ügyben.

Az MNB most átadott dokumentumai a nyomozóhatóság munkáját segíthetik az értékpapírkölcsön-ügylet körülményeinek feltárásában. Az új vezetés az átlátható és felelős gazdálkodást tekinti alapelvnek, ezért a vizsgálathoz szükséges információkat a továbbiakban is biztosítja az ügyészség számára – emelik a jegybank közleményében.

Az alapítványok korábbi működése azt mutatta, hogy a jegybank eltért az alaptevékenységétől

 − fogalmazott meg éles kritikát Varga Mihály MNB-elnök korábban az üggyel kapcsolatban, majd hozzátette, hogy ezért nagyon fontos döntést kellett meghozni az ügyben. Elmondása szerint azt kellett kideríteni, hogy az alapítványokba helyezett vagyon menthető-e, és amennyiben igen, mekkora arányban.

A vagyonmentés, valamint az alapítványok pénzügyi helyzetének átfogó feltérképezése hatalmas feladatot jelent a nemzeti bank számára, ám az intézet úgy határozott, hogy megteszi a szükséges lépéseket, amivel az adófizetők érdekeit szolgálja:

Eddig megközelítőleg százmilliárd forintot szerzett vissza a jegybank

Vagyonmentést kezdtünk el az alapítványnál és ennek szerencsére megvannak az első eredményei. Új vezetés került a kuratórium, valamint az alapítványhoz tartozó vagyonkezelő élére − mondta Varga Mihály, és beszámolt az aktualitásokról is:

  • megközelítőleg százmilliárd forint értékű vagyon került visszaszerzésre, 
  • továbbá az alapítványok működése racionálisabb lett,
  • megszűnt az átláthatatlan cégháló,
  • valamint megszűntek fizetési opciók is, 
  • amivel több tízmilliárd forint menekült meg.

A vagyonmentés továbbra is folyik, de az ügy még hosszú ideig elhúzódhat, Varga Mihály jegybankelnök szavai pedig egy merőben új perspektívába helyezik a történetet. Felmerül a kérdés, ha még indirekt módon is, mekkora felelőssége van a történetben a sajtónak, valamint a közvéleménynek.

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