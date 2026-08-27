Megkezdődött: nyomozást rendeltek el Paks II. beruházása miatt, a magyar rendőrség megküldte az értesítést – "Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés"

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Paks II. beruházáshoz tavaly decemberben hozzáadott csaknem 80 milliárd forint miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanújával. Tordai Bence szerint a feljelentés nyomán indult eljárás Orbán Viktort, Szijjártó Pétert, Nagy Mártont és Magyar Leventét is érintheti, a politikus pedig azt állítja, hogy az ügyben akár 5-10 éves szabadságvesztés is kiszabható.

Új szakaszba lépett a Paks II. körüli 80 milliárdos vita: a rendőrség hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el / Fotó: Anadolu via AFP

Fordulat történt a Paks II. körüli, közel 80 milliárd forintos ügyben: a rendőrség nyomozást rendelt el különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Erről Tordai Bence számolt be csütörtökön a Facebookon, azt állítva, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda illetékes osztálya augusztus 26-án megindította az eljárást.

A történet középpontjában az a csaknem 80 milliárd forintos tőkeemelés áll, amelyet a magyar állam 2025 decemberében hajtott végre a Paks II. Atomerőmű Zrt.-ben.

A pontos összeg 79,63 milliárd forint volt, amelyet a projektcég ezt követően az orosz fővállalkozó, az Atomstroyexport részére továbbított. Az ügyletet Magyar Levente miniszterhelyettes írta alá, és Nagy Márton jóváhagyásával hajtották végre.

Tordai szerint a problémát az okozza, hogy az Európai Unió Bírósága 2025. szeptember 11-én megsemmisítette az Európai Bizottság Paks II.-nek nyújtott állami támogatást jóváhagyó határozatát. A bíróság többek között arra jutott, hogy a Bizottságnak azt is vizsgálnia kellett volna, összhangban áll-e az uniós közbeszerzési szabályokkal a két új reaktor építésére vonatkozó szerződés közvetlen odaítélése egy orosz vállalkozásnak.

A képviselő januárban már tett feljelentést a 80 milliárdos kifizetés miatt, ezt azonban elutasították. Májusban újra feljelentést tett, immár Orbán Viktor, Nagy Márton, Szijjártó Péter és Magyar Levente megnevezésével. A mostani rendőrségi döntés ennek az ügynek a folytatása.

Kínos: most derült ki, hogy nincs engedélye a kormánynak a paksi fenékküszöb építésére Már öntik a követ a Dunába a fenékküszöb miatt, miközben még nincs meg a környezetvédelmi engedély. A paksi beruházás 145 ezer köbméter követ jelent, a szakértők pedig attól tartanak, hogy a műtárgy felboríthatja a folyó természetes viszonyait.

Tordai azt állítja, hogy a kormány az uniós bírósági döntés után olyan közpénzt juttatott a beruházásba, amelynek jogszerűsége szerinte nem volt biztosított. Az ellenzéki politikus korábban is azzal érvelt, hogy az állami támogatás jogalapjának megsemmisítése után újabb pénzek kifizetése uniós jogi problémákat vet fel.