Deviza
EUR/HUF365,23 +0,88% USD/HUF313,48 +0,91% GBP/HUF426,08 +0,89% CHF/HUF390,02 +1,09% PLN/HUF84,23 +0,29% RON/HUF69,45 +0,85% CZK/HUF15,12 +0,79% EUR/HUF365,23 +0,88% USD/HUF313,48 +0,91% GBP/HUF426,08 +0,89% CHF/HUF390,02 +1,09% PLN/HUF84,23 +0,29% RON/HUF69,45 +0,85% CZK/HUF15,12 +0,79%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 646,52 -0,74% MTELEKOM2 530 -0,16% MOL4 958 -0,84% OTP45 620 -1,51% RICHTER13 360 +0,45% OPUS323 +1,89% ANY6 710 +0,75% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 601,19 +0,5% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 219,37 -1,7% BUX149 646,52 -0,74% MTELEKOM2 530 -0,16% MOL4 958 -0,84% OTP45 620 -1,51% RICHTER13 360 +0,45% OPUS323 +1,89% ANY6 710 +0,75% AUTOWALLIS135 -0,37% WABERERS4 480 0% BUMIX9 601,19 +0,5% CETOP5 009,38 -1,7% CETOP NTR3 219,37 -1,7%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nyomozás
állami támogatás
hűtlen kezelés
Paks II.

Megkezdődött: nyomozást rendeltek el Paks II. beruházása miatt, a magyar rendőrség megküldte az értesítést – "Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés"

Nem maradt következmények nélkül a Paks II.-be tavaly év végén átutalt csaknem 80 milliárd forint: nyomozást indított a rendőrség. Tordai Bence szerint a hatósági döntés azt jelentheti, hogy a paksi beruházás finanszírozásának büntetőjogi következményei is lehetnek.
VG
2026.08.27., 18:30

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Paks II. beruházáshoz tavaly decemberben hozzáadott csaknem 80 milliárd forint miatt, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés megalapozott gyanújával. Tordai Bence szerint a feljelentés nyomán indult eljárás Orbán Viktort, Szijjártó Pétert, Nagy Mártont és Magyar Leventét is érintheti, a politikus pedig azt állítja, hogy az ügyben akár 5-10 éves szabadságvesztés is kiszabható.

Hungarian nuclear power plant Paks runs on minimum due to water shortage paks
Új szakaszba lépett a Paks II. körüli 80 milliárdos vita: a rendőrség hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt nyomozást rendelt el / Fotó: Anadolu via AFP

Fordulat történt a Paks II. körüli, közel 80 milliárd forintos ügyben: a rendőrség nyomozást rendelt el különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Erről Tordai Bence számolt be csütörtökön a Facebookon, azt állítva, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda illetékes osztálya augusztus 26-án megindította az eljárást.

A történet középpontjában az a csaknem 80 milliárd forintos tőkeemelés áll, amelyet a magyar állam 2025 decemberében hajtott végre a Paks II. Atomerőmű Zrt.-ben. 

A pontos összeg 79,63 milliárd forint volt, amelyet a projektcég ezt követően az orosz fővállalkozó, az Atomstroyexport részére továbbított. Az ügyletet Magyar Levente miniszterhelyettes írta alá, és Nagy Márton jóváhagyásával hajtották végre.

Tordai szerint a problémát az okozza, hogy az Európai Unió Bírósága 2025. szeptember 11-én megsemmisítette az Európai Bizottság Paks II.-nek nyújtott állami támogatást jóváhagyó határozatát. A bíróság többek között arra jutott, hogy a Bizottságnak azt is vizsgálnia kellett volna, összhangban áll-e az uniós közbeszerzési szabályokkal a két új reaktor építésére vonatkozó szerződés közvetlen odaítélése egy orosz vállalkozásnak.

A képviselő januárban már tett feljelentést a 80 milliárdos kifizetés miatt, ezt azonban elutasították. Májusban újra feljelentést tett, immár Orbán Viktor, Nagy Márton, Szijjártó Péter és Magyar Levente megnevezésével. A mostani rendőrségi döntés ennek az ügynek a folytatása.

Kínos: most derült ki, hogy nincs engedélye a kormánynak a paksi fenékküszöb építésére

Már öntik a követ a Dunába a fenékküszöb miatt, miközben még nincs meg a környezetvédelmi engedély. A paksi beruházás 145 ezer köbméter követ jelent, a szakértők pedig attól tartanak, hogy a műtárgy felboríthatja a folyó természetes viszonyait.

Tordai azt állítja, hogy a kormány az uniós bírósági döntés után olyan közpénzt juttatott a beruházásba, amelynek jogszerűsége szerinte nem volt biztosított. Az ellenzéki politikus korábban is azzal érvelt, hogy az állami támogatás jogalapjának megsemmisítése után újabb pénzek kifizetése uniós jogi problémákat vet fel.

Górcső alá veszik a paksi beruházást

A nyomozás elrendelése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy bárkit bűnösnek nyilvánítottak volna. A hatóság feladata most annak feltárása, hogy történt-e bűncselekmény, kik hozták meg a kifogásolt döntéseket, milyen jogalapon történt a pénz átutalása, illetve keletkezett-e vagyoni hátrány az állam számára.

Tordai ennél jóval tovább megy. Bejegyzésében azt írta: ha a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, annak törvényi büntetési tétele 5-10 év szabadságvesztés lehet, ezért szerinte Orbán Viktor és a többi érintett kormányzati szereplő akár börtönt is kockáztathat.

Fontos azonban, hogy ez jelenleg Tordai jogi értelmezése és politikai állítása, nem pedig jogerős bírósági megállapítás. A

 most elrendelt nyomozás éppen azt hivatott tisztázni, hogy megalapozott-e a bűncselekmény gyanúja.

A Paks II. körüli vita ezzel új szintre lépett: az eddig elsősorban politikai és uniós jogi konfliktusként kezelt ügyben immár magyar rendőrségi nyomozás is zajlik.

Magyar Péter szenzációs információt hozott ki a 12 órás kormányülésről: belegázolt a románokba, de Magyarország örülhet – "Fontos nap, fontos döntésekkel"

Paks újra teljes kapacitással termel, miután az elmúlt hetekben a történelmi alacsony Duna-vízállás komoly próba elé állította az erőművet. Magyar Péter szerint mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina működik, ráadásul a vízügyi beruházás is a tervezettnél gyorsabban készül.

 

Országszerte

Országszerte
1393 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
állami támogatás

Megkezdődött: nyomozást rendeltek el Paks II. beruházása miatt, a magyar rendőrség megküldte az értesítést – "Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés"

Nem maradt következmények nélkül a Paks II.-be tavaly év végén átutalt csaknem 80 milliárd forint: nyomozást indított a rendőrség.
5 perc
Tisza-kormány

Új nyilatkozatot adott ki a becsődölt Bayer Constuct, rögtön nagy ígéretet tett: elmagyarázta az építőipari óriás, mi fog most következni – folytatni akarják

Reorganizációs folyamat indult.
5 perc
orosz-ukrán

Megfenyegette Moszkva Franciaországot és Nagy-Britanniát: Putyin szóvivője beláthatatlan következményekről beszélt

Ukrajna területén kívüli csapásokat helyezett kilátásba.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu