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Paks

Döbbenetes bejelentés a rendőrségtől: lopott volt a kisgép, amivel Paks felé repültek

Kitépte a földből a rögzítőköteleket, szabálytalanul felszállt egy kalocsai repülőtéren parkoló Cessna 172-es kisrepülőgéppel, majd a levegőből néhány perccel később egy napraforgómezőn hajtott végre kényszerleszállást egy férfi szombat reggel. A történet ezt követően sem ért véget: a géppel még Paks felé tartó, könnyebben sérült elkövető egy autóstól előbb segítséget kért, majd megpróbálta elkötni a járművét.
VG
2026.08.30., 11:52
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook

A Magyar Rendőrség közlése szerint egy lopott repülőgéppel repült Paks felé egy fiatal férfi, aki a kalocsai repülőtéren álló Cessna 172-eshez ment, majd kitépte a földből a repülőgépet rögzítő köteleket. Ezt követően beszállt a gépbe, és a szervizútról, szabálytalanul felszállva a levegőbe emelkedett. A repülés azonban rövidre sikerült. A kisrepülő vezetője Gerjen határában egy napraforgómezőn kényszerleszállást hajtott végre. A balesetben csak könnyebben sérült meg, ezt követően pedig gyalog indult el a napraforgótáblán keresztül.

Paks, Duna, atomerőmű
Elképesztő dolgot árult el a Paks felé repülő kisgépről a rendőrség
Fotó: SiTi Photo / MVM Paksi Atomerőmű Zrt. / Facebook

A Gripeneket is riasztották a Paks felé tartó kisgép miatt

A történetnek azonban nincs vége. Miután a férfi leszállás után kijutott az aszfaltozott útra, leintett egy arra közlekedő autóst. A férfi először segítséget kért a sofőrtől, majd váratlanul megpróbálta megszerezni az autót. A jármű elvitelére irányuló kísérlete azonban meghiúsult, a rendőrök pedig a helyszínen elfogták és előállították.

Mint megírtuk, szombat este a bejelentkezés nélkül Paks felé közelítő kisgép miatt miatt a Magyar Honvédség készenléti Gripen vadászgépeit is riasztották. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a honvédség radarjai azonnal észlelték a Kalocsáról felszálló kisrepülőgépet, amely Paks irányába indult.

A készenléti Gripen vadászgéppár a levegőbe emelkedett, a kisrepülő pedig néhány perccel később kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült repülőgépet, majd a helyszín felett maradtak mindaddig, amíg a mentőhelikopter és a földi mentőegységek meg nem érkeztek.

Az összes repülőteret ellenőrizhetik

Az eset után a rendőrség a légügyi hatósággal együttműködve azonnali ellenőrzést rendelt el a kalocsai repülőtéren. 

A vizsgálatokat a közeljövőben az ország többi repülőterére is kiterjesztik.

A hatóságok célja annak feltárása, hogy a repülőgépek őrzésével, rögzítésével és a repülőterek biztonságával kapcsolatban szükség van-e további intézkedésekre. Az eset ugyanakkor azt is megmutatta, hogy egy őrizetlenül hagyott vagy nem megfelelően biztosított kisrepülőgép milyen gyorsan jelenthet közlekedésbiztonsági és honvédelmi kockázatot.

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Döbbenetes bejelentés a rendőrségtől: lopott volt a kisgép, amivel Paks felé repültek

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