Ez a Paksi Atomerőmű működésének ára: akár 57 centiméterrel is csökkenhet a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízszintje a zsilipek megnyitása után

A paksi atomerőmű működésének fenntartása érdekében megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, és átmenetileg jelentősen csökkentik a vízszintet. Deák Tibor, Ráckeve polgármestere szerint a vízszint a jelenlegi állapothoz képest akár 57 centiméterrel is visszaeshet, majd a vízügyi rendszer nagyjából két hét alatt pótolhatja a kieső vízmennyiséget.

Paks működésének fenntartása érdekében a vízügy a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízkészletét is mozgósítja/ Fotó: Janos Kummer

A paksi atomerőmű működésének fenntartása érdekében a vízügyi szakemberek a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vizét is felhasználják. A szakemberek döntése szerint megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, így másodpercenként mintegy 20 köbméter plusz víz juthat a Duna főágába, ami Paksnál körülbelül két centiméterrel emelheti meg a vízszintet.

A beavatkozásra azért van szükség, mert a Duna paksi szakaszán továbbra is rendkívül alacsony a vízállás.

A hivatalos előrejelzés szerint augusztus 17-én este -130 centiméter körül alakult a vízállás, és a következő napokban további apadás várható.

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintjének várható változásáról Deák Tibor, Ráckeve polgármestere videóban tájékoztatta a helyieket. Elmondta: a jelenlegi vízszint a „Vizet a tájba!” program miatt a normál vízszinthez képest mintegy 17 centiméterrel magasabb.

A mostani beavatkozással azonban a vízszintet az egykori téli üzemi vízszinthez igazítják, amely a normál vízszinthez képest 40 centiméterrel alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi állapothoz képest összesen akár 57 centiméterrel is csökkenhet a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintje.

Deák Tibor szerint a vízszintcsökkentés várhatóan körülbelül két nap alatt megy végbe. A polgármester hangsúlyozta, hogy a mostani beavatkozás a jelenlegi tervek alapján átmeneti, vagyis nem tartós vízszintcsökkentésről van szó.

A ráckevei polgármester tájékoztatása szerint a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba a Kvassay-zsilipnél található szivattyúk segítségével fokozatosan visszapótolják a most kiengedett vizet. A folyamat a tervek szerint körülbelül két hetet vesz igénybe.

A Kvassay komplexum a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízpótlásának egyik kulcsfontosságú létesítménye. A rendszer fejlesztése a vízpótlás és a vízmegtartás szempontjából is jelentős, a szivattyús vízpótlás pedig alacsony dunai vízállás mellett is lehetővé teszi a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintjének szabályozását.