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dunai vízállás
paksi atomerőmű
Ráckevei-Soroksári Duna

Ez a Paksi Atomerőmű működésének ára: akár 57 centiméterrel is csökkenhet a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízszintje a zsilipek megnyitása után

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A Ráckevei-Soroksári Duna-ág vízszintjét is csökkentik, hogy több víz juthasson a Duna főágába. Deák Tibor szerint a jelenlegi vízszinthez képest 57 centiméteres esés is bekövetkezhet, ám a lépésre nagy szükség van ahhoz, hogy Paks továbbra is működni tudjon.
VG
2026.08.17, 21:40
Frissítve: 2026.08.17, 21:41

A paksi atomerőmű működésének fenntartása érdekében megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, és átmenetileg jelentősen csökkentik a vízszintet. Deák Tibor, Ráckeve polgármestere szerint a vízszint a jelenlegi állapothoz képest akár 57 centiméterrel is visszaeshet, majd a vízügyi rendszer nagyjából két hét alatt pótolhatja a kieső vízmennyiséget.

Hungary's Paks Nuclear Plant Shuts Down Due To Record-Low Danube LevelsDuna Paks vízszint vízállás
Paks működésének fenntartása érdekében a vízügy a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízkészletét is mozgósítja/ Fotó: Janos Kummer

A paksi atomerőmű működésének fenntartása érdekében a vízügyi szakemberek a Ráckevei-Soroksári Duna-ág vizét is felhasználják. A szakemberek döntése szerint megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét, így másodpercenként mintegy 20 köbméter plusz víz juthat a Duna főágába, ami Paksnál körülbelül két centiméterrel emelheti meg a vízszintet.

A beavatkozásra azért van szükség, mert a Duna paksi szakaszán továbbra is rendkívül alacsony a vízállás. 

A hivatalos előrejelzés szerint augusztus 17-én este -130 centiméter körül alakult a vízállás, és a következő napokban további apadás várható.

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintjének várható változásáról Deák Tibor, Ráckeve polgármestere videóban tájékoztatta a helyieket. Elmondta: a jelenlegi vízszint a „Vizet a tájba!” program miatt a normál vízszinthez képest mintegy 17 centiméterrel magasabb.

A mostani beavatkozással azonban a vízszintet az egykori téli üzemi vízszinthez igazítják, amely a normál vízszinthez képest 40 centiméterrel alacsonyabb. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi állapothoz képest összesen akár 57 centiméterrel is csökkenhet a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintje.

Deák Tibor szerint a vízszintcsökkentés várhatóan körülbelül két nap alatt megy végbe. A polgármester hangsúlyozta, hogy a mostani beavatkozás a jelenlegi tervek alapján átmeneti, vagyis nem tartós vízszintcsökkentésről van szó.

A ráckevei polgármester tájékoztatása szerint a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba a Kvassay-zsilipnél található szivattyúk segítségével fokozatosan visszapótolják a most kiengedett vizet. A folyamat a tervek szerint körülbelül két hetet vesz igénybe.

A Kvassay komplexum a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízpótlásának egyik kulcsfontosságú létesítménye. A rendszer fejlesztése a vízpótlás és a vízmegtartás szempontjából is jelentős, a szivattyús vízpótlás pedig alacsony dunai vízállás mellett is lehetővé teszi a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízszintjének szabályozását.

Ezen múlhat Paks további működése

A mostani intézkedés közvetlen célja azonban nem a Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vízgazdálkodásának rendezése, hanem a paksi atomerőmű működésének biztosítása. A kormány már korábban több beavatkozást is elindított: fenékküszöb építését készítik elő, illetve két 80 méteres bárka süllyesztésével is megpróbálják megemelni a vízszintet Paksnál.

A Ráckevei-Soroksári-Duna-ág vizének átvezetése ehhez képest gyors segítséget jelenthet. A miniszterelnök korábbi tájékoztatása szerint a keddi és szerdai nap különösen kritikus lehet, mivel Paksnál további 14-15 centiméteres apadást várnak. A szakemberek ezért minden olyan megoldást bevetnek, amely akár néhány centiméterrel is javíthatja az erőmű körül kialakult vízhelyzetet.

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Helyzetjelentést és előrejelzést adott a paksi atomerőműről vasárnap délután a miniszterelnök. Magyar Péter azt is közölte, hány centiméterre állunk a bajtól.

 

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