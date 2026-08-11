Paksra költözik a kormány: kulcsfontosságú beruházásról döntenek

„Holnap a Paksi Atomerőműben tartunk kormányülést, és olyan beruházásról döntünk, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat” – írta Magyar Péter kedden a Facebookon.

Magyar Péter bejelentette, hogy a Paksi Atomerőműben tart kormányülést a kabinet / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A kormányfő a posztjában úgy fogalmazott, hogy meghozzák az előző kormány által hosszú évekig elmulasztott döntéseket.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hétfőn 18 órakor megkezdték a Paksi Atomerőmű 2. blokkjának fokozatos felterhelését.

A Duna vízszintje az elmúlt napokban lassan emelkedett, az átmeneti javulás pedig lehetővé tette, hogy az atomerőmű szakemberei növeljék a blokk teljesítményét.

A folyó rendkívül alacsony vízállása miatt korábban le kellett állítani az atomerőmű 1., 3. és 4. blokkját.

A 2. blokk eközben tizenegy napon keresztül ötvenszázalékos teljesítményen üzemelt.

A létesítmény személyzete arra az eshetőségre is felkészült, hogy az utolsó működő termelőegységet is le kell állítani, majd gondoskodni kell a blokkok biztonsági hűtéséről. A Duna aktuális és a következő napokra előre jelzett vízállása, valamint a műszaki feltételek azonban végül lehetővé tették a 2. blokk visszaterhelését.

A felterhelés szigorú eljárásrend alapján, több egymásra épülő művelettel zajlott. A folyamatot nagy gyakorlattal rendelkező, képzett szakemberek végezték, folyamatos üzemviteli, biztonsági és hatósági felügyelet mellett.

A 2. blokk teljesítménye hétfőn 19 óra körül már meghaladta a 300 megawattot, és a tervek szerint 22 órára érte el a mintegy 500 megawattos névleges szintet.

Az eset ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a tartósan alacsony dunai vízállás komoly működési nehézséget jelenthet a Paksi Atomerőmű számára.

Hűtőtorony építésében látják sokan a Paksi Atomerőmű, és a Paks 2. Atomerőmű stabil működésének zálogát még egyes olyan szakemberek is, akik e tárgyban korábban nemigen hallatták a hangjukat.

Lapunk bemutatta az atomerőművek hűtését, a hűtőtorony előnyeit és korlátait, a működő és a tervezett hazai atomerőmű szempontjaira fókuszálva. A Hun-Ren óv az eseti megoldásoktól.