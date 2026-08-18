Versenyfutás az idővel Pakson: centiméterekre a leállás Magyar Péter első "kritikus napján"

„Két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan optimisták lehetünk” – fogalmazott hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A keddi nap az első, folyik a küzdelem az erőmű üzemben tartásáért. Nem csak Magyarország került nehéz helyzetbe a Duna mentén, a romániai cernavodai atomerőmű csütörtök óta nem termel áramot, és a gyorsan kiépített hatalmas energiatároló rendszerüknek köszönhetően jobb helyzetben lévő bolgárok is rendkívüli intézkedésekre kényszerültek Kozlodujnál.

Két kritikus nap következik a Paksi Atomerőműnél / Fotó: Magyar Péter / Facebook

A miniszterelnök a feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy

kedden és szerdán további 8–9 centiméterrel apadhat a Duna.

A Paksi Atomerőmű blokkjai ugyanakkor már csak további 5–6 centiméteres vízszintcsökkenés mellett működhetnek. A leállást a bárkák süllyesztésével és a fenékküszöb építésével próbálják elkerülni.

A két bárka elsüllyesztése az első, látványos lépése annak a körülbelül egy hónapig napi 24 órában folyó munkának, amelynek során kialakítanak egy fenékküszöböt a Dunán, a Paksi Atomerőmű fölött.

A fenékküszöb révén megnő a folyó vízszintje, és a biztosított lesz az atomerőmű hűtése.

A helyszínen 181 ember dolgozik, kedd délutánig pedig mintegy 3000 tonna kő érkezett. A több mint 300 felajánlásnak köszönhetően a szükséges mennyiség rendelkezésre állhat, de a kövek minőségét még ellenőrizni kell.

Szerda estétől az osztrák vízgyűjtő területeken hulló csapadék hatására 30–40 centiméteres vízszint-emelkedés várható. Csütörtöktől a Duna osztrák vízgyűjtőjén csapadék érkezik. Ennek betudhatóan, amikor ez a plusz víz elérkezik Paks környékére, újra emelkedhet a víz szintje, csökkentve a nyomást a védekezésben.

Vasárnap a kormányfő azt írta, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért.

A miniszterelnök arra is kitért, hogy még mindig van tennivaló, a bárkák elsüllyesztésén felül is. Hozzátette, hogy „roham tempóban halad a fenékküszöb építése is”.

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Furcsa kérés érkezett a magyar diplomácia részéről. Miközben zajlik Paksnál a fenékküszöb építése és a bárkák elsüllyesztése, a magyar kormányzat más úton is megpróbált vizet szerezni a Dunába. Ez azonban rövid úton elhasalt.

Csak két turbina működik, rendkívüli lépéssel emelik a Duna vízszintjét

A vízügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Ezzel a védekezők 20 köbméter vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként pluszban, amivel két centit emelkedhet a vízszintje.