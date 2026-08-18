Versenyfutás az idővel Pakson: centiméterekre a leállás Magyar Péter első "kritikus napján"
„Két kritikus nap következik Pakson, de több száz ember összehangolt munkájának köszönhetően óvatosan optimisták lehetünk” – fogalmazott hétfőn a Facebook-oldalán Magyar Péter. A keddi nap az első, folyik a küzdelem az erőmű üzemben tartásáért. Nem csak Magyarország került nehéz helyzetbe a Duna mentén, a romániai cernavodai atomerőmű csütörtök óta nem termel áramot, és a gyorsan kiépített hatalmas energiatároló rendszerüknek köszönhetően jobb helyzetben lévő bolgárok is rendkívüli intézkedésekre kényszerültek Kozlodujnál.
A miniszterelnök a feltöltött videójában úgy fogalmazott, hogy
kedden és szerdán további 8–9 centiméterrel apadhat a Duna.
A Paksi Atomerőmű blokkjai ugyanakkor már csak további 5–6 centiméteres vízszintcsökkenés mellett működhetnek. A leállást a bárkák süllyesztésével és a fenékküszöb építésével próbálják elkerülni.
A két bárka elsüllyesztése az első, látványos lépése annak a körülbelül egy hónapig napi 24 órában folyó munkának, amelynek során kialakítanak egy fenékküszöböt a Dunán, a Paksi Atomerőmű fölött.
A fenékküszöb révén megnő a folyó vízszintje, és a biztosított lesz az atomerőmű hűtése.
A helyszínen 181 ember dolgozik, kedd délutánig pedig mintegy 3000 tonna kő érkezett. A több mint 300 felajánlásnak köszönhetően a szükséges mennyiség rendelkezésre állhat, de a kövek minőségét még ellenőrizni kell.
Szerda estétől az osztrák vízgyűjtő területeken hulló csapadék hatására 30–40 centiméteres vízszint-emelkedés várható. Csütörtöktől a Duna osztrák vízgyűjtőjén csapadék érkezik. Ennek betudhatóan, amikor ez a plusz víz elérkezik Paks környékére, újra emelkedhet a víz szintje, csökkentve a nyomást a védekezésben.
Vasárnap a kormányfő azt írta, hogy emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzembentartásáért.
A miniszterelnök arra is kitért, hogy még mindig van tennivaló, a bárkák elsüllyesztésén felül is. Hozzátette, hogy „roham tempóban halad a fenékküszöb építése is”.
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Furcsa kérés érkezett a magyar diplomácia részéről. Miközben zajlik Paksnál a fenékküszöb építése és a bárkák elsüllyesztése, a magyar kormányzat más úton is megpróbált vizet szerezni a Dunába. Ez azonban rövid úton elhasalt.
Csak két turbina működik, rendkívüli lépéssel emelik a Duna vízszintjét
A vízügyi szakemberek úgy döntöttek, hogy megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Ezzel a védekezők 20 köbméter vizet juttatnak a fő Duna-ágba másodpercenként pluszban, amivel két centit emelkedhet a vízszintje.
A Paks I. atomerőmű teljesítménye jelentősen visszaesett:
a nyolc turbinából mindössze kettő működik,
az erőmű pedig a szokásos mintegy 2000 MW helyett 480 MW-ot termel. A helyzet kapcsán Magyar Péter miniszterelnök megkérdőjelezte a Paks II. beruházás környezetvédelmi engedélyét is, arra hivatkozva, hogy ha a jelenlegi Paks az alacsony vízállás mellett nem tudja megfelelően biztosítani a hűtőcsatorna működését, akkor kérdéses, hogyan lehetne ugyanezt megoldani az új blokkok esetében.
Egy orosz közgazdász szerint Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie, hanem a céggel együttműködve műszaki megoldást keresnie, például száraz hűtőtornyok alkalmazásával. Különösen érdekes, hogy éppen az orosz vállalat épít ilyen rendszert az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél.
Titokzatos energiaforrás mentette meg Romániát Cernavoda lezárása után: mindenki kérdőn néz a kormányra, Budapesten is
Miközben a magyar kormány Paks üzembentartásáért küzd, lejjebb a Dunánál szomszédunk már lekapcsolta reaktorait. A cernavodai atomerőmű üzemen kívül helyezése után azonnal, mint most kiderült, titokzatos energiaforrás kapcsolt be náluk, és ez azonnal kérdések özönét indította el – nem csak Romániában. Erről eddig miért nem tudtunk? És akkor miért kellett borsos áron energiát importálni?