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melegvíz
paksi atomerőmű
Paks
MVM

Őket érinti elsők között a Paksi Atomerőmű leállása: 6000 emberről kell gondoskodni azonnal – konténereket rendeltek, megnyitják a közintézményeket

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Akár hatezer ember is melegvíz nélkül maradhat az atomerőmű teljes leállása után. Az MVM által korábban bejelentett rendkívüli helyzet miatt az önkormányzat zuhanyzókonténereket telepít és közintézményeket nyit meg a paksi lakosság előtt.
VG
2026.08.02, 13:00
Frissítve: 2026.08.02, 13:33

Rendkívüli intézkedéseket vezet be a paksi önkormányzat, miután az atomerőmű teljes leállása miatt a város egy részén a melegvíz-szolgáltatás is megszűnhet. Az MVM korábban jelezte, hogy a történelmi Duna-vízállás miatt elkerülhetetlenné vált az erőmű leállítása, amely nemcsak az ország villamosenergia-termelését, hanem a paksi távhőszolgáltatást is közvetlenül érinti.

paks duna
Zuhanyzókonténereket állítanak fel, bojlereket szerelnek és közintézményeket nyitnak meg Pakson az atomerőmű leállása miatt / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Közvetlenül is érezhető következménye lett a Paksi Atomerőmű teljes leállításának: a város önkormányzata rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítani tudja a meleg vízhez való hozzáférést azoknak a lakóknak, akik a távhőszolgáltatás kiesése miatt ellátás nélkül maradnak.

Már most súlyos következményei vannak a paksi leállásnak

Az MVM korábban bejelentette, hogy a Duna történelmi mélységű vízállása miatt elkerülhetetlenné vált az atomerőmű teljes leállítása. A társaság hangsúlyozta, hogy nem a rendelkezésre álló vízmennyiség hiánya okozza a problémát, hanem az, hogy a rendkívül alacsony vízszint mellett a hűtőrendszer szivattyúinak vízkivételi pontjai már nem tudnak megfelelően működni. Az erőmű csaknem kétezer megawattos termelése Magyarország villamosenergia-ellátásának közel felét biztosítja, miközben Pakson a távhő- és használati melegvíz-szolgáltatás is az erőmű működéséhez kapcsolódik.

Heringes Anita, Paks polgármestere vasárnap az MTI-nek elmondta: a városban az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás, valamint 181 közületi intézmény esetében.

A teljes leállítást követően mintegy hatezer ember maradhat meleg víz nélkül a csaknem tizenhétezres városban. A polgármester szerint az önkormányzat napok óta egyeztet a lehetséges megoldásokról annak érdekében, hogy a lehető legtöbb érintettnek tudjon segítséget nyújtani.

Első lépésként két női és két férfi zuhanyzókonténert telepítenek a lakótelepek közelében. 

Az önkormányzat jelezte, hogy amennyiben szükséges, egyetlen napon belül tovább tudják bővíteni a kapacitást.

Emellett villanybojlereket szereltek fel, illetve hétfőn is folytatják a telepítéseket azokban az intézményekben – többek között idősek otthonában, bölcsődékben és a közétkeztetést biztosító létesítményekben –, amelyek eddig kizárólag a távhős melegvíz-szolgáltatásra támaszkodtak.

A városvezetés megnyitja a lakosság előtt azokat a közintézményeket is, amelyek saját melegvízellátással és zuhanyzóval rendelkeznek, így az ottani infrastruktúrát is igénybe vehetik a paksiak.

Az önkormányzat a mozgásukban korlátozott emberekre is külön figyelmet fordít. Azok számára, akik nem tudják önállóan igénybe venni a kijelölt zuhanyzási lehetőségeket, a családsegítő szolgálat biztosít szállítást az idősek otthonába, ahol szükség esetén tisztálkodhatnak.

Paksi Atomerőmű: megszólalt Magyar Péter, hamarosan eldől, hogy kötelezően korlátozzák e a nagyvállalatok fogyasztását – „bekövetkezik az, amit sokan nem is tudtunk volna elképzelni, a legkritikusabb 5 nap előtt állunk!"

„A legkritikusabb 5 nap előtt állunk” – jelentette be Magyar Péter, miközben teljesen lenullázzák a Paksi Atomerőmű termelését. A kormányfő megismételte, az erőmű biztonsága 100 százalékos. A Duna kritikus apadása miatt azonnali kormányzati válságkezelés indult, és hétfőtől akár kötelező áramkorlátozást is elrendelhetnek a legnagyobb hazai gyárak számára.

 

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