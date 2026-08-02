Őket érinti elsők között a Paksi Atomerőmű leállása: 6000 emberről kell gondoskodni azonnal – konténereket rendeltek, megnyitják a közintézményeket

Rendkívüli intézkedéseket vezet be a paksi önkormányzat, miután az atomerőmű teljes leállása miatt a város egy részén a melegvíz-szolgáltatás is megszűnhet. Az MVM korábban jelezte, hogy a történelmi Duna-vízállás miatt elkerülhetetlenné vált az erőmű leállítása, amely nemcsak az ország villamosenergia-termelését, hanem a paksi távhőszolgáltatást is közvetlenül érinti.

Zuhanyzókonténereket állítanak fel, bojlereket szerelnek és közintézményeket nyitnak meg Pakson az atomerőmű leállása miatt / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Közvetlenül is érezhető következménye lett a Paksi Atomerőmű teljes leállításának: a város önkormányzata rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítani tudja a meleg vízhez való hozzáférést azoknak a lakóknak, akik a távhőszolgáltatás kiesése miatt ellátás nélkül maradnak.

Már most súlyos következményei vannak a paksi leállásnak

Az MVM korábban bejelentette, hogy a Duna történelmi mélységű vízállása miatt elkerülhetetlenné vált az atomerőmű teljes leállítása. A társaság hangsúlyozta, hogy nem a rendelkezésre álló vízmennyiség hiánya okozza a problémát, hanem az, hogy a rendkívül alacsony vízszint mellett a hűtőrendszer szivattyúinak vízkivételi pontjai már nem tudnak megfelelően működni. Az erőmű csaknem kétezer megawattos termelése Magyarország villamosenergia-ellátásának közel felét biztosítja, miközben Pakson a távhő- és használati melegvíz-szolgáltatás is az erőmű működéséhez kapcsolódik.

Heringes Anita, Paks polgármestere vasárnap az MTI-nek elmondta: a városban az atomerőmű segítségével működik a távhőszolgáltatás és a távhős melegvíz-szolgáltatás 2771 lakótelepi lakás, valamint 181 közületi intézmény esetében.

A teljes leállítást követően mintegy hatezer ember maradhat meleg víz nélkül a csaknem tizenhétezres városban. A polgármester szerint az önkormányzat napok óta egyeztet a lehetséges megoldásokról annak érdekében, hogy a lehető legtöbb érintettnek tudjon segítséget nyújtani.

Első lépésként két női és két férfi zuhanyzókonténert telepítenek a lakótelepek közelében.

Az önkormányzat jelezte, hogy amennyiben szükséges, egyetlen napon belül tovább tudják bővíteni a kapacitást.

Emellett villanybojlereket szereltek fel, illetve hétfőn is folytatják a telepítéseket azokban az intézményekben – többek között idősek otthonában, bölcsődékben és a közétkeztetést biztosító létesítményekben –, amelyek eddig kizárólag a távhős melegvíz-szolgáltatásra támaszkodtak.