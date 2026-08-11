Ukrajna feladta, már nem bírnak az orosz rakétákkal, riasztó lépést tett Zelenszkij hadserege
Ukrajna több száz Patriot elfogórakétát szeretne szerezni, hogy megerősítse ballisztikus rakéták elleni védelmét az orosz hadsereg várható téli offenzívája előtt. Kijev legfontosabb európai támogatói azonban saját készleteik határára értek, míg az Egyesült Államok Patriot-készleteit a közel-keleti háború is csökkenti. Az új gyártásból származó fegyverek pedig várhatóan már túl későn érkeznének – írja a mindig jól értesült brüsszeli lap, a Politico. Egy másik jelentésből kiderült: az ukrán hadsereg riasztó lépést tett, amit talán ébresztőnek szántak a szövetségeseik számára, de a mögötte álló statisztika tényleg bajt tükröz: kudarcról beszámolni háborúzó fél általában nem szeret, márpedig a kudarc immár futószalagon érkezik.
Ukrajna nem közli többé, hány rakétát indított Oroszország a támadásai során, miközben továbbra is arra kéri szövetségeseit, hogy segítsenek megerősíteni az ország légvédelmét – jelentette a Bloomberg.
Bár a légvédelmi erők közlése szerint az éjszaka folyamán 120 orosz drónból 98-at lelőttek, a jelentésből kimaradt az indított rakéták száma. Erre néhány nappal azután került sor, hogy Ukrajna már a ballisztikus rakéták elfogásáról szóló adatokat sem kezdte közölni.
A változtatást egy múlt heti támadás előzte meg, amely során Ukrajnának a 28 kilőtt lövedék közül egyet sem sikerült megsemmisítenie.
Az ügyet ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint a légvédelmi erők biztonsági intézkedésként változtatták meg jelentési gyakorlatukat az orosz csapásokra reagálva. A forrás a téma érzékenysége miatt kérte anonimitását.
Ukrajna igyekszik további elfogórakétákat szerezni szövetségeseitől, miközben az elmúlt hetekben felerősödő orosz légitámadások miatt egyre nehezebben tud védekezni. Különösen az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez kér további készleteket, mivel jelenleg ez az egyik leghatékonyabb eszköz az orosz ballisztikus rakéták megsemmisítésére. A beszerzést ugyanakkor nehezíti, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte megugrott a kereslet ezek iránt a rendszerek iránt.
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Oroszország újabb nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Ukrajna több térsége ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán az éjszakai támadás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Zaporizzsjaban észak-koreai ballisztikus rakétákat is bevetettek, melyek legalább hat ember életét oltották ki.
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Ukrajna légvédelmének helyzete különösen aggasztó a gyorsan mozgó orosz ballisztikus rakétákkal szemben. A védelmi minisztérium szerint júliusban Oroszország 195 ballisztikus rakétát indított, amelyek közül mindössze 29-et sikerült elfogni.
„Az elmúlt hónapokban Oroszország egy hét alatt több rakétát lő ki ránk, mint amennyit hónapok alatt kapunk a partnereinktől” – érzékeltette a kialakult helyzet súlyosságát a múlt héten Mikajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter a Politico cikke szerint.
Ugyanakkor Németország, Ukrajna egyik legharcosabb katonai támogatója most komoly dilemmával szembesül, hiszen a német hadsereg saját készleteiből már három Patriot-rendszert és a hozzájuk tartozó rakétákat adott át Ukrajnának, további két rendszer pedig egy olyan megállapodás részeként érkezhetett, amelyben az Egyesült Államok vállalta a Bundeswehr készleteinek feltöltését.
A német védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője szerint az ország már elérte saját lehetőségeinek határát.
„Valóban elérjük a határainkat. A saját védelmünket is biztosítanunk kell” – mondta Jürgen Schrödl dandártábornok egy berlini rendezvényen. Így a Németországtól korábban rendelt PAC-2 elfogórakéták is várhatóan csak jövőre érkezhetnek meg Ukrajnába.
A német és több észak-európai kormány ezért arra próbálja rávenni a kontinens más országait, hogy vizsgálják felül saját katonai készleteiket. A cél az, hogy még a tél előtt újabb Patriot-elfogórakéták juthassanak el Ukrajnába.
Emlékezetes azonban, hogy a nemrégiben eltávolított ukrán védelmi miniszter, Mikajlo Fedorov februárban még arról beszélt, hogy Mark Ruttéval együtt végigvették az európai országok rendelkezésére álló elfogórakéták listáját, majd egyenként keresték meg a kormányokat.
Az uniós segítség nagyságrendjét azonban jól jelzi, hogy Boris Pistorius német védelmi miniszter ekkor azt ajánlotta, hogy ha az európai országok összesen húsz rakétát elő tudnak teremteni, Németország további ötöt biztosít.
Spanyolország nem reagált az újabb kérésre, a görögök a törökökre tartogatják saját készleteiket
Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter szerint Európa jelenlegi erőfeszítései hosszú távon nem tarthatók fenn. A politikus úgy látja, minden európai országnak nagyobb szerepet kell vállalnia.
Varsó júliusban megerősítette, hogy a NATO főtitkárának és magas rangú amerikai parancsnokoknak a kérésére több PAC-3 elfogórakétát adott át, azonban a lengyel Defence24 szerint mindössze öt rakéta került Ukrajnába.
Már ez a korlátozott szám is komoly politikai vitát váltott ki Lengyelországban, ugyanis az ellenzék szerint a kormány gyengíti az ország légvédelmét, miközben az orosz rakéták és drónok többször is átlépték a lengyel határt.
A kelet-európai NATO-tagállamok számára különösen nehéz döntésről van szó. Saját hadseregük légvédelmi kapacitását már korábban is elégtelennek tartották az ország biztonsági igényeihez képest, ezért kevésbé hajlandók meglévő Patriot-rakétáikat Ukrajnának átadni.
A figyelem emiatt egyre inkább Dél-Európára irányul. Spanyolország 2024-ben már küldött Patriot-rakétákat Ukrajnának, Madrid azonban nem hozta nyilvánosságra sem a rakéták pontos típusát, sem a mennyiségét.
Az ukrán igények újabb teljesítésének lehetőségéről a spanyol védelmi minisztérium nem adott érdemi tájékoztatást.
Athén eddig nem jelentett be Patriot-rendszerek átadását Ukrajnának, bár görög sajtóértesülések szerint Kijev 200 régebbi PAC-2 elfogórakétát kért az országtól.
Ám a görög haderő hagyományosan Törökországot tekinti az egyik legfontosabb biztonsági kihívásának, így a Patriot-készletek csökkentése közvetlenül érintené az ország saját légvédelmi képességeit.
Egyelőre Washingtontól sem számíthat utánpótlásra Kijev
Végül Ukrajna Patriot-függősége miatt mégis az amerikai elnök, Donald Trump mondhatja ki a végső szót, ugyanis a PAC-3 elfogórakéták jelentős részét köztudottan az Egyesült Államokban gyártják, ezért az exportot és az új gyártási megállapodásokat is Washingtonnak kell jóváhagynia.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Trump múlt havi találkozóján a Patriot-elfogórakéták kérdése állt a tárgyalások középpontjában.
A NATO ankarai csúcstalálkozóján Trump még arról beszélt, hogy
- Ukrajna amerikai licenc alapján maga is gyárthatna Patriot-elfogórakétákat,
- ami hosszabb távon csökkenthetné Kijev kiszolgáltatottságát az amerikai szállításoknak.
Matthew Whitaker amerikai NATO-nagykövet ugyanakkor jelezte, hogy az új gyártás nem oldja meg azonnal Ukrajna ez irányú problémáját. Állítása szerint egy hosszú távú termelési megállapodás még a tél előtt sem születhet meg, az első rakéták legyártása pedig további időt igényelne.
Trump később már egészen óvatosan fogalmazva már arról beszélt, hogy még nem született megállapodás az amerikai technológia átadásáról.
Hozzátette: nehéz döntés egy ilyen érzékeny technológiát „odaadni”.
Közben az Egyesült Államoknak saját készleteinek feltöltésére is koncentrálnia kell, hiszen ahogyan arról lapunk is beszámolt, az Irán elleni háború miatt az amerikai rakétakészletek az utóbbi időben jelentősen megcsappantak.
Ukrajna más, gyakran olcsóbb és kevésbé hatékony légvédelmi rendszereket is használ a drónok és cirkálórakéták ellen. Illetve Kijev versenyt fut az idővel saját fejlesztésű Freyja elfogórakétája tekintetében, ám az antiballisztikus rendszer hadrendbe állítása egyelőre több akadályba ütközik. Azonban amíg a Freyja nem áll készen, Ukrajnának továbbra is nyugati szövetségeseire kell hagyatkoznia a Patriot-rakéták ügyében.
imm