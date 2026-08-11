Ukrajna feladta, már nem bírnak az orosz rakétákkal, riasztó lépést tett Zelenszkij hadserege

Ukrajna több száz Patriot elfogórakétát szeretne szerezni, hogy megerősítse ballisztikus rakéták elleni védelmét az orosz hadsereg várható téli offenzívája előtt. Kijev legfontosabb európai támogatói azonban saját készleteik határára értek, míg az Egyesült Államok Patriot-készleteit a közel-keleti háború is csökkenti. Az új gyártásból származó fegyverek pedig várhatóan már túl későn érkeznének – írja a mindig jól értesült brüsszeli lap, a Politico. Egy másik jelentésből kiderült: az ukrán hadsereg riasztó lépést tett, amit talán ébresztőnek szántak a szövetségeseik számára, de a mögötte álló statisztika tényleg bajt tükröz: kudarcról beszámolni háborúzó fél általában nem szeret, márpedig a kudarc immár futószalagon érkezik.

Végül Ukrajna Patriot-függősége miatt mégis az amerikai elnök, Donald Trump mondhatja ki a végső szót, ugyanis a PAC-3 elfogórakéták jelentős részét köztudottan az Egyesült Államokban gyártják, ezért az exportot és az új gyártási megállapodásokat is Washingtonnak kell jóváhagynia. / Fotó: Tom Williams/CQ Roll Call

Ukrajna nem közli többé, hány rakétát indított Oroszország a támadásai során, miközben továbbra is arra kéri szövetségeseit, hogy segítsenek megerősíteni az ország légvédelmét – jelentette a Bloomberg.

Bár a légvédelmi erők közlése szerint az éjszaka folyamán 120 orosz drónból 98-at lelőttek, a jelentésből kimaradt az indított rakéták száma. Erre néhány nappal azután került sor, hogy Ukrajna már a ballisztikus rakéták elfogásáról szóló adatokat sem kezdte közölni.

A változtatást egy múlt heti támadás előzte meg, amely során Ukrajnának a 28 kilőtt lövedék közül egyet sem sikerült megsemmisítenie.

Az ügyet ismerő, neve elhallgatását kérő forrás szerint a légvédelmi erők biztonsági intézkedésként változtatták meg jelentési gyakorlatukat az orosz csapásokra reagálva. A forrás a téma érzékenysége miatt kérte anonimitását.

Ukrajna igyekszik további elfogórakétákat szerezni szövetségeseitől, miközben az elmúlt hetekben felerősödő orosz légitámadások miatt egyre nehezebben tud védekezni. Különösen az amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszerhez kér további készleteket, mivel jelenleg ez az egyik leghatékonyabb eszköz az orosz ballisztikus rakéták megsemmisítésére. A beszerzést ugyanakkor nehezíti, hogy a közel-keleti konfliktus miatt világszerte megugrott a kereslet ezek iránt a rendszerek iránt.

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Oroszország újabb nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Ukrajna több térsége ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán az éjszakai támadás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Zaporizzsjaban észak-koreai ballisztikus rakétákat is bevetettek, melyek legalább hat ember életét oltották ki.

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Ukrajna légvédelmének helyzete különösen aggasztó a gyorsan mozgó orosz ballisztikus rakétákkal szemben. A védelmi minisztérium szerint júliusban Oroszország 195 ballisztikus rakétát indított, amelyek közül mindössze 29-et sikerült elfogni.