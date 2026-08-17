Leállt az óriásberuházás a főváros központjában, de a Pázmány nem adja fel – több ezer diák lakhatása a tét

Továbbra sem nyilvános, hogy összesen hány nagy állami beruházás kerül felülvizsgálatra. Az azonban már egyértelmű, hogy a főváros belvárosának egyik legnagyobb volumenű fejlesztése lekerült a napirendről, a helyszín jövőjére pedig egyelőre nincs új terv.

Bizonytalanná vált a Pázmány campus sorsa/ Fotó: pazmanycampus.hu

Vitézy Dávid korábban arról beszélt, hogy miközben a kormányzati munka során a jövő feladataira is összpontosítanak, első lépésként fel kell tárniuk a múlt vitatott ügyeit, így több korábbi nagy beruházást is átvilágítanak.

A közlekedési és beruházási miniszter megfogalmazása szerint a munkát egyfajta igazságtétellel kell kezdeni, mivel számos kérdésben továbbra sem látható tisztán, mi történt, egyes esetekben pedig szabálytalanságok gyanúja is felmerült.

Lázár János egyik utolsó döntése pecsételte meg a beruházás sorsát

A közlekedési és beruházási minisztérium a Világgazdaság megkeresésére emlékeztetett, hogy Lázár János egyik utolsó döntésével állította le a Pázmány campus beruházásához kapcsolódó folyamatokat. A tárca azt is közölte, hogy érdemi egyeztetéseket követően lehet felelős csak felelős döntést hozni a terület sorsáról.

A Pázmány campus terve már a kezdetektől komoly vitákat váltott ki. A katolikus egyház a Józsefvárosban megépítendő, mintegy 50 ezer négyzetméteres új egyetemi központtal váltotta volna ki a hosszú ideje kihasználatlan piliscsabai campust.

A beruházás előkészítéseként már lebontották a Magyar Rádió egykori épületegyüttesének egy részét. A tervezett további bontások és építkezések azonban a környékbeli lakóházakat is érintették volna, ezért az Orbán-kormány felajánlotta, hogy megvásárolja az érintett lakásokat.

Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter szerint a katolikus egyház azért ragaszkodott a helyszínhez, mert a fejlesztéssel

a Palotanegyed egy formálódó egyetemi negyed részévé válhatott volna.

A projekt ellenzői ezzel szemben attól tartottak, hogy az új campus aránytalanul nagy terhelést okozna a kerületre.

A kerület az építési engedélyt a bíróságon támadta meg, arra hivatkozva, hogy a munkálatok – különösen a műemléki épületekben – visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.