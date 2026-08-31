Megszólalt Magyarország egyik legismertebb pilótája a kalocsai géprablásról: pontosan elmagyarázta, hogyan történhetett meg a példátlan eset – azonnali változásokra van szükség

A kalocsai eset után sokan rögtön azt kérdezik: akkor most bárki ellophat egy repülőgépet, és lehet belőle egy újabb szeptember 11.? Nem! A repülőgép-lopás ritka esemény, és a polgári repülés védelme nem egyetlen zárból vagy kerítésből áll. Több, egymásra épülő védelmi réteg működik: a repülőtér fizikai védelme, a repülőgéphez való hozzáférés korlátozása, a légiforgalmi és katonai felderítés, majd szükség esetén az állami beavatkozás – kezdte Facebook-bejegyzését az egyik legismertebb magyar pilóta, Szüle Zsolt.

Szüle Zsolt pilóta a kalocsai géprablásról/Fotó: Tolna vármegyei rendőrség

A pilóta elmagyarázta, mi nem működhetett

Kalocsán az egyik első védelmi réteg nyilvánvalóan nem működött megfelelően. Egy illetéktelen ember hozzáfért egy repülőgéphez, el tudta indítani, és fel tudott vele szállni. Ezt nem kell dramatizálni, de bagatellizálni sem szerintem. A későbbi védelmi rétegek működtek: a gépet észlelték, a rendszer reagált, katonai készültségi gépek is emelkedtek, a rendőrség intézkedett, az elkövetőt elfogták. Ez jó hír. A rossz hír az, hogy az első vonalon volt egy rés! És most ezt a rést kell megtalálni – írja.

A rendőrség és a légügyi hatóság ezért ellenőrzéseket kezdeményezett, amelyek más repülőtereket is érinthetnek. Erre már hallani a pilótatársadalomban:

„Na, most majd kijönnek ellenőrizni.”

„Már megint minket vegzálnak.”

„Eddig sem volt ebből baj.”

Pontosan ez a hozzáállás a probléma. A repülésben ezt normalizációnak hívjuk. Valamit éveken keresztül rosszul vagy lazán csinálunk, nem történik semmi, ezért egy idő után azt hisszük, hogy az úgy jó.

Nyitva marad a gép. A kulcs ott van. A reptérre könnyű bejutni. Nincs érdemi kontroll.

„Úgysem jön be senki.”

„Úgysem viszi el senki.”

„Eddig sem történt semmi.”

Aztán egyszer megtörténik .

A biztonságot nem az bizonyítja, hogy tegnap még szerencsénk volt. Nem kell minden vidéki repülőteret Feriheggyé alakítani, vagy nem kell fegyveres őr minden Cessna mellé. De az nem elfogadható biztonsági kultúra, hogy egy repülőgép a mező szélén, nyitott ajtóval, gyakorlatilag szabad hozzáféréssel áll, és ezt azzal intézzük el, hogy: „Itt úgysem történik semmi.”