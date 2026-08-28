Időjárás: ismét afrikai hőség csap le Magyarországra, ami szaharai port is magával hoz – mutatjuk, mikor érkezik a forró légtömeg

A Nyugat-Európa fölött örvénylő ciklon Afrikáig nyúló hidegfrontja kapja fel a sivatagi port, mely a magaslati áramlással hozzánk is megérkezik – írja az Időkép.

Szaharai porban gazdag légtömeg érkezik/Fotó: Shutterstock

Szaharai por vár ránk

Nyugat-Európa felett jelenleg egy ciklon örvénylik, melynek hosszan elnyúló hidegfrontja egészen Észak-Afrika térségéig nyúlik le. Ez a hidegfront nagy mennyiségű szaharai port emelt a magasabb légrétegekbe, amelyet a ciklon előoldalán kialakult erős délies áramlás a mediterrán térségen keresztül Közép-Európa, így hazánk irányába szállít. A porszemcsék csütörtök délutántól egyre nagyobb koncentrációban jelennek meg a légkörben, jelentősen befolyásolva ezzel a látótávolságot és az égbolt megjelenését.

A szaharai por jelenléte különösen a naplementék és napkelték idején lesz látványos, hiszen a magaslati szálló por intenzívebben szórja a fényt, így vöröses, narancsos árnyalatokra számíthatunk a horizonton.

Szombaton egy hidegfrontnak köszönhetően helyenként előfordulhatnak záporok, zivatarok, melyek saras eső formájában kimoshatják a porszemcséket a légkörből. A frontnak köszönhetően feltámad az északnyugatira, nyugatira forduló szél, melynek hatására szintén tisztulni fog a levegő, ugyanakkor a front nem lesz olyan erős, hogy teljes mértékben kisöpörje a szaharai port hazánk légteréből.

A front ugynaakkor nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk 29 és 34 fok közötti maximumokkal.

A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.



