Hatalmas támadás Kijev ellen: lángokban áll a város, rengetegen meghaltak, több tucatnyi sérült is van
Újabb súlyos orosz légicsapás érte Kijevet és a környező régiót az éjszaka folyamán. A ballisztikus rakéta- és dróntámadásban legalább tizenöten életüket vesztették, 51-en pedig megsérültek. Több városrészben és az elővárosokban is nagy tüzek keletkeztek, miközben a mentőalakulatok reggel is a romok között kutattak túlélők után – írja a Kyiv Independent.
Hatalmas károkat okoztak Kijevben a drónok és ballisztikus rakéták
A kijevi régióban tizennégy halálos áldozatot és huszonhét sérültet erősített meg az ukrán állami katasztrófavédelem. A Brovari, Bucsa és Fastiv járásokban raktárépületek és járművek gyulladtak ki a becsapódások következtében.
A fővárosban egy ember vesztette életét, további huszonnégyen megsérültek. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint tizenöt sérültet kórházba szállítottak, közülük négynek válságos az állapota.
A városi katonai közigazgatás tájékoztatása alapján Kijev legalább hét pontján keletkeztek károk:
- a Holoszijivszkij,
- az Obolonszkij,
- a Desznyanszkij
- és a Szvjatosinszkij
kerületek is érintettek.
A Holoszijivszkij kerületben összeomlott egy raktárépület, amely alól két embert sikerült kimenteni. A hatóságok szerint további emberek is a romok alatt rekedhettek, ezért a mentés folytatódik.
Az Obolonszkij kerületben egy rakéta eltalált egy húszemeletes lakóházat, amely kigyulladt. Egy másik lakóépületben szintén tűz ütött ki, emellett két raktár is lángra kapott. A Desznyanszkij kerületben egy raktár égett, miközben rakétatörmelék zuhant egy lakóház közelébe.
A főváros nyugati peremén, a Kijev–Szvjatosin térségben is jelentős tűzről számoltak be. A tűzoltók és a mentőegységek több helyszínen dolgoztak egyszerre.
A legutóbbi nagyszabású orosz rakétatámadásban kilencen haltak meg
A helyszínen tartózkodó újságírók szerint az első robbanások nem sokkal éjfél után húsz perccel hallatszottak, majd a következő egy órában újabb ballisztikus rakéták csapódtak be.
Az ukrán légierő ismételten figyelmeztetett a főváros felé tartó rakétákra, később pedig dróntámadás veszélyére is riasztást adott ki.
Vitalij Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken, mert újabb rakéták közeledtek Kijev felé.
Az éjszakai csapás néhány nappal egy másik nagyszabású támadás után történt. Augusztus 1-jén egy orosz ballisztikusrakéta-támadás legalább kilenc ember halálát okozta Kijevben, és több mint harmincan megsérültek.
Ukrajna egyre inkább megérzi az amerikia gyártású Patriot rakéták hiányát, mióta mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú támadásokat. Ezért figyelemre méltó, hogy Volodimir Zelenszkij múlt héti washingtoni látogatása alkalmával Donald Trump jóváhagyta, hogy Ukrajna gyárthat amerikai licence alapján Patriot-rendszereket.