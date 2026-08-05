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rakétatámadás
Kijev
orosz-ukrán háború

Hatalmas támadás Kijev ellen: lángokban áll a város, rengetegen meghaltak, több tucatnyi sérült is van

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Legalább tizenöt ember meghalt, 51-en pedig megsérültek a Kijevet és a környező régiót érő éjszakai orosz légitámadásban. A ballisztikus rakéta- és drónbecsapódások több halálos áldozatot követeltek és lakóházakat, raktárakat és más épületeket is megrongáltak.
Lehoczky Milán
2026.08.05, 07:34

Újabb súlyos orosz légicsapás érte Kijevet és a környező régiót az éjszaka folyamán. A ballisztikus rakéta- és dróntámadásban legalább tizenöten életüket vesztették, 51-en pedig megsérültek. Több városrészben és az elővárosokban is nagy tüzek keletkeztek, miközben a mentőalakulatok reggel is a romok között kutattak túlélők után – írja a Kyiv Independent.

orosz-ukrán háborúOroszország, Ukrajna, drón, robot, ballisztikus rakéta
Oroszország drón- és ballisztikus rakétatámadást hajtott végre az éjjel Kijev ellen. / Fotó: Shutterstock

Hatalmas károkat okoztak Kijevben a drónok és ballisztikus rakéták

A kijevi régióban tizennégy halálos áldozatot és huszonhét sérültet erősített meg az ukrán állami katasztrófavédelem. A Brovari, Bucsa és Fastiv járásokban raktárépületek és járművek gyulladtak ki a becsapódások következtében.

A fővárosban egy ember vesztette életét, további huszonnégyen megsérültek. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint tizenöt sérültet kórházba szállítottak, közülük négynek válságos az állapota.

A városi katonai közigazgatás tájékoztatása alapján Kijev legalább hét pontján keletkeztek károk: 

  • a Holoszijivszkij, 
  • az Obolonszkij, 
  • a Desznyanszkij 
  • és a Szvjatosinszkij 

kerületek is érintettek.

A Holoszijivszkij kerületben összeomlott egy raktárépület, amely alól két embert sikerült kimenteni. A hatóságok szerint további emberek is a romok alatt rekedhettek, ezért a mentés folytatódik.

Az Obolonszkij kerületben egy rakéta eltalált egy húszemeletes lakóházat, amely kigyulladt. Egy másik lakóépületben szintén tűz ütött ki, emellett két raktár is lángra kapott. A Desznyanszkij kerületben egy raktár égett, miközben rakétatörmelék zuhant egy lakóház közelébe.

A főváros nyugati peremén, a Kijev–Szvjatosin térségben is jelentős tűzről számoltak be. A tűzoltók és a mentőegységek több helyszínen dolgoztak egyszerre.

A legutóbbi nagyszabású orosz rakétatámadásban kilencen haltak meg

A helyszínen tartózkodó újságírók szerint az első robbanások nem sokkal éjfél után húsz perccel hallatszottak, majd a következő egy órában újabb ballisztikus rakéták csapódtak be. 

Az ukrán légierő ismételten figyelmeztetett a főváros felé tartó rakétákra, később pedig dróntámadás veszélyére is riasztást adott ki. 

Vitalij Klicsko arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyeken, mert újabb rakéták közeledtek Kijev felé.

Az éjszakai csapás néhány nappal egy másik nagyszabású támadás után történt. Augusztus 1-jén egy orosz ballisztikusrakéta-támadás legalább kilenc ember halálát okozta Kijevben, és több mint harmincan megsérültek.

Ukrajna egyre inkább megérzi az amerikia gyártású Patriot rakéták hiányát, mióta mindkét fél fokozta a nagy hatótávolságú támadásokat. Ezért figyelemre méltó, hogy Volodimir Zelenszkij múlt héti washingtoni látogatása alkalmával Donald Trump jóváhagyta, hogy Ukrajna gyárthat amerikai licence alapján Patriot-rendszereket.

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