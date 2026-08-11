Kipróbálták az oroszok Kim Dzsongun rakétáit Ukrajnán, az eredmény halálos
Volodimir Zelenszkij a Euronews tudósítása szerint kedden arról számolt be, hogy Oroszország észak-koreai rakétákat is használt a Zaporizzsja elleni támadásban. Az ukrán elnök kiemelte: a várost ballisztikus rakéták, Zircon hiperszonikus rakéták és irányított légibombák is eltalálták.
Kijevben is pusztítottak a ballisztikus rakéták az éjjel
Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás vezetője az éjszakai támadást tömeges csapásnak nevezte. A halálos áldozatok száma hatra emelkedett, további 19 ember pedig megsebesült.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint nagy pontosságú, szárazföldről indított fegyverekkel hajtottak végre csoportos csapást. Moszkva állítása szerint
- katonai-ipari vállalatokat,
- valamint közlekedési és logisztikai központokat
támadtak Kijevben és Zaporizzsjában.
Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy raktárépület kigyulladt, egy ember pedig megsebesült. A támadások a Dnyipropetrovszk régiót is elérték. Olekszandr Ganzsa, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint öt körzetet értek orosz drón- és tüzérségi csapások. Ott három ember halt meg, öten pedig megsérültek.
Zelenszkij szerint újabb észak-koreai katonák érkezhetnek
Volodimir Zelenszkij már hétfő este arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb észak-koreai katonai kontingenst készül fogadni. Az ukrán elnök szerint Moszkva már további ballisztikus rakétákat is kapott Phenjantól.
Az ukrán elnök a hétvégén arról beszélt, hogy 30-50 ezer észak-koreai katona oroszországi telepítéséről született döntés. Ám az ukrán elnök nem közölte, milyen hírszerzési információ alapján határozta meg ezt a létszámot.
Ugyanakkor kétségtelen, hogy az észak-koreai-orosz katonai együttműködés az elmúlt két évben jelentősen kiszélesedett. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2024 júniusában kölcsönös védelmi szerződést írt alá, majd ezt követően Phenjan katonákat küldött Oroszországba, akik például a kurszki régióban indított orosz hadműveletekben vehettek részt.
Akkor Ukrajna egy meglepetésszerű betöréssel foglalt el területeket Kurszk térségében, ám az orosz hadsereg az észak-koreai erők támogatásával később kiszorította az ukrán alakulatokat a régió jelentős részéről.
Moszkva gazdasági támogatással honorálja Észak-Korea katonai segítségét
A katonai együttműködés mellett a gazdasági kapcsolatok is szorosabbá váltak Oroszország és Észak-Korea között. A dél-koreai egyesítési minisztérium áprilisi jelentése szerint az észak-koreai gazdaság a korábbi visszaesés után fokozatos javulás jeleit mutatja.
Phenjan hagyományosan Kínára támaszkodott legfontosabb gazdasági partnerként, ugyanakkor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 2022-es kezdete óta Moszkvával is látványosan szorosabbra fűzte kapcsolatait.
A dél-koreai értékelés szerint Észak-Korea gazdasága túljutott a zsugorodás időszakán, és fokozatos fellendülési szakaszba léphetett. A javuló kilátásokhoz hozzájárulhatott a Kínával és Oroszországgal folytatott kereskedelem erősödése.
Elemzők szerint Phenjan Oroszországtól gazdasági és katonai technológiai támogatást is kaphat cserébe a katonákért és a lőszerért. Az együttműködés így egyszerre erősítheti Oroszország ukrajnai háborús képességeit és Észak-Korea gazdasági, illetve katonai pozícióit.
Az ukrán vezetés közben egyre nagyobb figyelmet fordít az oroszországi célpontok elleni csapásokra. A ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is komoly kihívás Kijev számára, mivel az ilyen fegyverek elfogására csak bizonyos légvédelmi rendszerek, köztük az amerikai Patriot ütegek PAC-3 elfogórakétái alkalmasak, melyek jelenleg igen korlátozott számban elérhetőek, mint azt korábbi cikkünkben megírtuk.