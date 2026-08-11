Kipróbálták az oroszok Kim Dzsongun rakétáit Ukrajnán, az eredmény halálos

Volodimir Zelenszkij a Euronews tudósítása szerint kedden arról számolt be, hogy Oroszország észak-koreai rakétákat is használt a Zaporizzsja elleni támadásban. Az ukrán elnök kiemelte: a várost ballisztikus rakéták, Zircon hiperszonikus rakéták és irányított légibombák is eltalálták.

Ukrajna több pontján orosz és észak-koreai ballisztikus rakéták csapódtak be az éjjel. / Fotó: Volodymyr Zelenskyy X-csatornája

Kijevben is pusztítottak a ballisztikus rakéták az éjjel

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás vezetője az éjszakai támadást tömeges csapásnak nevezte. A halálos áldozatok száma hatra emelkedett, további 19 ember pedig megsebesült.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint nagy pontosságú, szárazföldről indított fegyverekkel hajtottak végre csoportos csapást. Moszkva állítása szerint

katonai-ipari vállalatokat,

valamint közlekedési és logisztikai központokat

támadtak Kijevben és Zaporizzsjában.

Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy raktárépület kigyulladt, egy ember pedig megsebesült. A támadások a Dnyipropetrovszk régiót is elérték. Olekszandr Ganzsa, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint öt körzetet értek orosz drón- és tüzérségi csapások. Ott három ember halt meg, öten pedig megsérültek.

Zelenszkij szerint újabb észak-koreai katonák érkezhetnek

Volodimir Zelenszkij már hétfő este arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb észak-koreai katonai kontingenst készül fogadni. Az ukrán elnök szerint Moszkva már további ballisztikus rakétákat is kapott Phenjantól.

Az ukrán elnök a hétvégén arról beszélt, hogy 30-50 ezer észak-koreai katona oroszországi telepítéséről született döntés. Ám az ukrán elnök nem közölte, milyen hírszerzési információ alapján határozta meg ezt a létszámot.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az észak-koreai-orosz katonai együttműködés az elmúlt két évben jelentősen kiszélesedett. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2024 júniusában kölcsönös védelmi szerződést írt alá, majd ezt követően Phenjan katonákat küldött Oroszországba, akik például a kurszki régióban indított orosz hadműveletekben vehettek részt.