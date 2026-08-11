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orosz-ukrán háború
Észak-Korea
ballisztikus rakéta

Kipróbálták az oroszok Kim Dzsongun rakétáit Ukrajnán, az eredmény halálos

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Oroszország újabb nagyszabású légicsapásokat hajtott végre Ukrajna több térsége ellen. Volodimir Zelenszkij ukrán az éjszakai támadás kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Zaporizzsjaban észak-koreai ballisztikus rakétákat is bevetettek, melyek legalább hat ember életét oltották ki.
Lehoczky Milán
2026.08.11, 13:05
Frissítve: 2026.08.11, 13:09

Volodimir Zelenszkij a Euronews tudósítása szerint kedden arról számolt be, hogy Oroszország észak-koreai rakétákat is használt a Zaporizzsja elleni támadásban. Az ukrán elnök kiemelte: a várost ballisztikus rakéták, Zircon hiperszonikus rakéták és irányított légibombák is eltalálták.

ballisztikus rakéták, Kijev, Ukrajna, Volodimir Zelenszkij X
Ukrajna több pontján orosz és észak-koreai ballisztikus rakéták csapódtak be az éjjel. / Fotó: Volodymyr Zelenskyy  X-csatornája

Kijevben is pusztítottak a ballisztikus rakéták az éjjel

Ivan Fedorov, a Zaporizzsja megyei katonai közigazgatás vezetője az éjszakai támadást tömeges csapásnak nevezte. A halálos áldozatok száma hatra emelkedett, további 19 ember pedig megsebesült.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint nagy pontosságú, szárazföldről indított fegyverekkel hajtottak végre csoportos csapást. Moszkva állítása szerint 

  • katonai-ipari vállalatokat, 
  • valamint közlekedési és logisztikai központokat 

támadtak Kijevben és Zaporizzsjában.

Az ukrán katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy raktárépület kigyulladt, egy ember pedig megsebesült. A támadások a Dnyipropetrovszk régiót is elérték. Olekszandr Ganzsa, a regionális katonai közigazgatás vezetője szerint öt körzetet értek orosz drón- és tüzérségi csapások. Ott három ember halt meg, öten pedig megsérültek.

Zelenszkij szerint újabb észak-koreai katonák érkezhetnek

Volodimir Zelenszkij már hétfő este arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb észak-koreai katonai kontingenst készül fogadni. Az ukrán elnök szerint Moszkva már további ballisztikus rakétákat is kapott Phenjantól.

Az ukrán elnök a hétvégén arról beszélt, hogy 30-50 ezer észak-koreai katona oroszországi telepítéséről született döntés. Ám az ukrán elnök nem közölte, milyen hírszerzési információ alapján határozta meg ezt a létszámot.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy az észak-koreai-orosz katonai együttműködés az elmúlt két évben jelentősen kiszélesedett. Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2024 júniusában kölcsönös védelmi szerződést írt alá, majd ezt követően Phenjan katonákat küldött Oroszországba, akik például a kurszki régióban indított orosz hadműveletekben vehettek részt.

Akkor Ukrajna egy meglepetésszerű betöréssel foglalt el területeket Kurszk térségében, ám az orosz hadsereg az észak-koreai erők támogatásával később kiszorította az ukrán alakulatokat a régió jelentős részéről.

Moszkva gazdasági támogatással honorálja Észak-Korea katonai segítségét

A katonai együttműködés mellett a gazdasági kapcsolatok is szorosabbá váltak Oroszország és Észak-Korea között. A dél-koreai egyesítési minisztérium áprilisi jelentése szerint az észak-koreai gazdaság a korábbi visszaesés után fokozatos javulás jeleit mutatja.

Phenjan hagyományosan Kínára támaszkodott legfontosabb gazdasági partnerként, ugyanakkor Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának 2022-es kezdete óta Moszkvával is látványosan szorosabbra fűzte kapcsolatait.

A dél-koreai értékelés szerint Észak-Korea gazdasága túljutott a zsugorodás időszakán, és fokozatos fellendülési szakaszba léphetett. A javuló kilátásokhoz hozzájárulhatott a Kínával és Oroszországgal folytatott kereskedelem erősödése.

Elemzők szerint Phenjan Oroszországtól gazdasági és katonai technológiai támogatást is kaphat cserébe a katonákért és a lőszerért. Az együttműködés így egyszerre erősítheti Oroszország ukrajnai háborús képességeit és Észak-Korea gazdasági, illetve katonai pozícióit.

Az ukrán vezetés közben egyre nagyobb figyelmet fordít az oroszországi célpontok elleni csapásokra. A ballisztikus rakéták elleni védekezés azonban továbbra is komoly kihívás Kijev számára, mivel az ilyen fegyverek elfogására csak bizonyos légvédelmi rendszerek, köztük az amerikai Patriot ütegek PAC-3 elfogórakétái alkalmasak, melyek jelenleg igen korlátozott számban elérhetőek, mint azt korábbi cikkünkben megírtuk.

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