Ez már a háborús készülődés: Szlovénia beált a sorba, 3000 föld-levegő rakétát vásárol a következő években

Háromezer levegő-föld rakétát vásárol Szlovénia, két év alatt szállítanák le az eszközöket – áll a horvát Index.hr tudósításában. A szlovén honvédelmi tárca szerint a beszerzés a katonai repüléshez szükséges harci eszközök rendszeres utánpótlásának része. A legfeljebb 3000 méteres hatótávolságú rakétákat a szárazföldi erők, illetve a szövetséges csapatok közvetlen tűztámogatására használhatják, emellett a pilóták és a tűztámogatást irányító katonák kiképzésében is szerepet kapnak.

Rakétákat vásárol Szlovénia, két év alatt 3000 darabbal bővül az arzenál

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Közbeszerzési eljárás keretében vásárolnak rakétákat a szomszédban

A beszerzés végleges ára még nem ismert, mivel a közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van. A minisztérium ugyanakkor jelezte, hogy a szükséges forrásokat már betervezték a szlovén fegyveres erők 2028-as és 2029-es pénzügyi terveibe. 2028-ban 1500 rakéta érkezhet meg, 2029-ben pedig a mennyiség második fele.

A szlovén védelmi tárca külön hangsúlyozta, hogy a rakétavásárlás nem közvetlenül kapcsolódik az ország NATO-kötelezettségéhez, amelynek értelmében Szlovéniának növelnie kell védelmi kiadásait a bruttó hazai termék 2 százalékára.

A minisztérium szerint a mostani beszerzés sokkal inkább a meglévő lőszerkészletek rendszeres feltöltését szolgálja.

A közbeszerzési eljárás határidejét nemrég meghosszabbították. Az ajánlatok benyújtásának új határideje szeptember 2., miután az egyik potenciális pályázó kérte a határidő későbbi időpontra helyezését.

A szlovén kormány is növeli a védelmi kiadásokat

A 3000 rakéta beszerzése ugyanakkor jól illeszkedik az európai védelmi kiadások növekedésének trendjébe. A szlovén kormány a NATO-tagságból fakadó kötelezettségek teljesítése mellett a meglévő katonai készletek fenntartását és korszerűsítését is napirenden tartja. A mostani ügyben azonban a minisztérium egyértelművé tette: nem új fegyverkezési programról, hanem a meglévő készletek tervezett pótlásáról van szó.

A térség országai közül nem Szlovénia az egyetlen, ami rakétákat vásárol. Mint a közelmúltban megírtuk, Szerbia – nem EU-tag ország – Kínától szerez be rakétákat, az ügylet jókora diplomáciai botrányt okozott.