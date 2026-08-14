A következő tanévtől megszűnik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere és az ahhoz kapcsolódó minőségi bérpótlék – írta Rétvári Bence.

Rétvári Bence: a Tisza-kormány 33 milliárd forintot vesz el a pedagógusoktól / Fotó: Tyler Olson / Shutterstock

A KDNP frakcióvezetője szerint az intézkedéssel

összesen 33 milliárd forinttól esnek el a tanárok, és a legjobban teljesítő pedagógusok járnak a legrosszabbul.

A Tisza-kormány nem támogatja a pedagógusokat, hanem pénzt vesz el tőlük – írta Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint a kabinet a következő tanévre megszüntette a teljesítményértékelési rendszert, ezzel együtt pedig az annak alapján járó minőségi bérpótlékot is.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy jelentős bérrendezés zajlott a magyar közszférában, amely a közoktatásban dolgozókat is érintette.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet újabb, visszamenőleges béremelésről rendelkezik. Intézményi szinten átlagosan 0,4 százalékpontos emelést kell végrehajtani, amelyből – a gyakornokok kivételével – minden pedagógusnak legalább 0,3 százalékpontos növelés jár. A különbözetet 2026. január 1-jétől visszamenőleg kell elszámolni, és legkésőbb az augusztusi illetménnyel együtt, vagy külön hóközi utalásként kell kifizetni.

Rétvári friss bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a Tisza a választási kampányban még az értékelési rendszer javítását, valamint a minőségi bérpótlék összegének emelését ígérte. Rétvári szerint azonban ezekből a vállalásokból semmi sem valósult meg.

Posztja alapján a döntés összesen 33 milliárd forint kiesést jelent a pedagógusoknak. Úgy véli, a bérek emelése helyett valójában csökkennek a tanárok juttatásai, és különösen azok kerülnek hátrányba, akik korábban a legjobb teljesítményt nyújtották.

„Szégyen, hogy a tanárokon spórol a kormány!” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a KDNP frakcióvezetője. Korábban a politikus azt is írta, hogy a Tisza-kormány nem gazdagoktól, hanem az egészségügytől és a szociális intézményektől vonják el a pénzt.