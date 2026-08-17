Bekeményítettek a belga hatóságok - már az ukrán nőknek is igazolniuk lell, hogy nem vonatkozik rájuk hadkötelezettség

Új feltételként jelent meg Belgiumban az ukrán katonai kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése az ideiglenes védelemért folyamodóknál. Ukrán menekültek beszámolói szerint már a 18 és 60 év közötti nőktől is kérik a Rezerv+ alkalmazás bemutatását, a belga hatóságok egyelőre nem adtak részletes tájékoztatást a külön nőkre vonatkozó eljárásról.

Az Európai Bizottság szerint az ukrán hatóságok a Rezerv+-on keresztül olyan dokumentumokat biztosíthatnak, amelyek igazolják, hogy az érintett személy jogosult volt elhagyni Ukrajnát. / Fotó: TRT World

Rezerv+: az Európai Bizottság szép csendben előkészítette a szigorításokat

A Belgiumban bevezetett új gyakorlat kapcsán ukrán menekültek arról számoltak be, hogy az ideiglenes védelem iránti kérelmek benyújtásakor az érkező ukrán állampolgároktól megkövetelik, hogy töltsék le a Rezerv+ alkalmazást, majd mutassák meg az abban szereplő adatokat a tisztviselőknek.

A Strana ukrán hírportál beszámolója szerint a követelményt a 18 és 60 év közötti férfiak mellett már a nőkre is alkalmazzák.

Egy ukrán kérelmező arról írt, hogy aznap, amikor ideiglenes védelmet kapott, az ügyintézők már az új eljárást folytatták le. Állítása szerint olyan nőktől is kérték a szükséges igazolást, akik szülési szabadságon vannak.

A beszámolók szerint a nők esetében azt kell igazolni, hogy nem szerepelnek az ukrán katonai nyilvántartásban, illetve nem állnak körözés alatt sem. A kiskorúakra a közlések szerint nem vonatkozik az ellenőrzés.

A belga Bevándorlási Hivatal hivatalos, jelenleg elérhető tájékoztatója ugyanakkor ennél jóval általánosabban fogalmaz. E szerint az ideiglenes védelem kérelmezőinek

személyesen kell megjelenniük a regisztrációs központban,

és igazolniuk kell, hogy megfelelnek a védelem feltételeinek.

A hivatal nyilvános oldalán jelenleg nem szerepel külön olyan előírás, amely minden 18 és 60 év közötti ukrán nőtől kifejezetten a Rezerv+ használatát követelné meg.

Azonban az Európai Bizottság júliusban olyan tanácsi végrehajtási határozatra tett javaslatot, amely ugyan 2027 márciusáig meghosszabbítaná az ukránok ideiglenes védelmét, ám egy új, szigorúbb ellenőrzést vezetne be az Ukrajnából újonnan érkezők esetében.

A javaslat szerint azoknak, akik az ukrán jog alapján katonai kötelezettségeik miatt nem jogosultak az ország elhagyására, fő szabály szerint nem járna ideiglenes védelem.

A brüsszeli javaslat külön is megemlíti a Rezerv+ alkalmazást, az Európai Bizottság szerint az ukrán hatóságok ezen keresztül olyan dokumentumokat biztosíthatnak, amelyek igazolják, hogy az érintett személy jogosult volt elhagyni Ukrajnát, vagy sem.

A katonai kötelezettségek ellenőrzésére vonatkozó uniós javaslat ugyanakkor egyértelműen kimondja, hogy az új követelmény a már ideiglenes védelemben részesülőket nem érintené. A változás azokra vonatkozna, akik az új szabály hatálybalépése után érkeznek és kérnek védelmet.