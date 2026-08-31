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gyógyszerkutatás
HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
tőzsde
Vraylar
Richter

Megfejtették az egymilliárd dolláros magyar sikertörténet titkát: atomjaira szedték a Richter csúcsgyógyszerét – áttörést hozhat az orvostudományban

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elsőként mutatta ki egy nemzetközi kutatócsoport atomi részletességgel, hogyan kapcsolódik a magyar fejlesztésű kariprazin az agy dopamin D3 receptorához. A Richter vezető készítménye kapcsán most feltárt összefüggések egyfajta szerkezeti „tervrajzként” segíthetik új gyógyszermolekulák tudatos tervezését.
K. T.
2026.08.31, 11:55

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatóinak vezetésével egy nemzetközi kutatócsoport elsőként mutatta meg atomi részletességgel, hogyan kapcsolódik a Richter kutatói által kifejlesztett kariprazin az agy dopamin D3 receptorához. A Science Advances folyóiratban megjelent eredmények nemcsak egy világszerte alkalmazott gyógyszer működését teszik érthetőbbé, hanem új, célzottabb pszichiátriai gyógyszerek fejlesztését is segíthetik. 

Richter, gyógyszer, Vraylar
A kariprazin hatóanyagú antipszichotikum a Richter vezető készítényének számít / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A kariprazin a magyar gyógyszerkutatás egyik nemzetközileg is jelentős eredménye: a Richter Gedeon kutatói fedezték fel, és az elmúlt évtizedben világszerte több millió, szkizofréniával és bipoláris zavarral élő beteg kezelésében alkalmazták. 

A mostani kutatás különlegessége, hogy évtizedekkel a gyógyszermolekula felfedezése után sikerült pontosan feltárni, milyen molekuláris kölcsönhatások határozzák meg a dopamin D3 receptorra gyakorolt hatását. 

A kutatás vezetője, Keserű György Miklós akadémikus, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatója annak idején a Richter kutatócsapatának tagjaként maga is részt vett a kariprazin felfedezésében. Így ugyanannak a magyar fejlesztésű gyógyszermolekulának a történetét az eredeti felfedezéstől annak atomi szintű megértéséig követhette. 

A kariprazin sikere után most sikerült molekuláris szinten is megértenünk, hogyan működik ez a gyógyszer a dopamin D3 receptoron. Ez nemcsak a kariprazin hatásmechanizmusának megértésében jelent áttörést, hanem új alapot teremt a következő generációs pszichiátriai gyógyszerek tervezéséhez is

 – mondta Keserű György Miklós.

A meglévő Richter-gyógyszertől az új molekulákig 

A kutatás eredményeinek jelentősége túlmutat a kariprazin működésének pontosabb megértésén. A kutatók az új szerkezeti ismeretek alapján olyan vegyületeket is terveztek és validáltak, amelyek a dopamin D3 receptort a korábbiaknál szelektívebben célozzák. 

Ez azért lehet fontos a jövő gyógyszerkutatása számára, mert a nagyobb szelektivitás lehetőséget teremthet olyan készítmények fejlesztésére, amelyek pontosabban avatkoznak be a terápiás szempontból fontos folyamatokba, miközben kevesebb nem kívánt hatást idéznek elő. A most feltárt összefüggések így egyfajta szerkezeti „tervrajzként” segíthetik új gyógyszermolekulák tudatos tervezését. 

Az újonnan tervezett vegyületek egyelőre kutatási eredmények: további preklinikai és klinikai vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy lehet-e belőlük később alkalmazható gyógyszer. A kutatás ugyanakkor új lehetőségeket nyithat 

  • a skizofrénia, 
  • a bipoláris zavar 
  • és más neuropszichiátriai betegségek 

kezelését célzó gyógyszerfejlesztésben. 

Brian Kobilka, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a szakterület Nobel-díjas úttörője szerint: „Ez izgalmas felfedezés, amely remélhetőleg hozzájárul majd a komplex pszichiátriai rendellenességek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztéséhez.” 

A munka jelentőségét Hunyady László, a Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke is kiemelte: „Ezek az eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a magyar akadémiai szektorban folyó kutatás fontos szerepet játszik az ipari gyógyszerfejlesztésben.” 

Nemzetközi együttműködés magyar vezetéssel 

A projektet a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont kutatói nemzetközi partnereikkel, többek között a Weizmann Tudományos Intézet és a Nottinghami Egyetem szakembereivel együtt valósították meg. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény13:40:25
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Forgalom: 280 349 150 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A kutatás eredményei egyszerre adnak részletesebb magyarázatot egy világszerte alkalmazott, magyar fejlesztésű gyógyszer működésére, és mutatják meg, hogyan válhat egy alapkutatási felismerés új gyógyszermolekulák tervezésének kiindulópontjává.

Egy évtized alatt meghódította Amerikát a Vraylar

Az Egyesült Államokban Vraylar néven forgalmazott Richter-csúcsgyógyszer 11 éve jelent meg a tengerentúi piacon. A  négy indikációban használható antipszichotikum fejlesztése 1999-ben kezdődött, 18 év K+F tevékenység, négy kontinensen összesen több mint 11 ezer ember részvételével elvégzett, mintegy 50 klinikai vizsgálat és 1,2 millió oldal dokumentáció előzte meg. A ma már világszerte 70 országban hozzáférhető gyógyszer kétmillió, skizofréniában, bipoláris zavarban és major depresszióban szenvedő páciensnek és hozzátartozóiknak segített.

Az évtized végéig szabadalmi védettséget élvező készítménytől a csúcsévben ötmilliárd dolláros bevételt vár a Richter amerikai értékesítési partnere, az AbbVie. 

A legfrissebb, július végén közzétett értékesítési adatok alapján a kariprazin hatóanyagú gyógyszer forgalma ötödével, 1,077 milliárd dollárra nőtt, ami új csúcsot jelent.

A Richter az értékesítés után royalty bevételre jogosult, ami a bevétel mintegy 20 százalékát teszi ki, és ez a bevétel teljes egészében a vállalat profitját növeli.

A Vraylar az előző negyedévhez hasonlóan ezúttal is többet hozott az AbbVie konyhájára, mint a másik sztárkészítménye, nevezetesen a Botox, amely "csupán" 1,042 milliárd dolláros bevételt termelt.

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