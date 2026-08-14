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Európai Unió
baleset
robbanás

Rendkívüli: robbanás történt az Európai Unió egyik fontos épületénél – evakuálják az embereket

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Három ember megsérült, miután pénteken két detonáció rázta meg az Európai Unió bankunió szanálásért felelős hatóságának otthont adó épületet a brüsszeli központi pályaudvar közelében – közölte a VRT. A robbanások feltehtően gázsszivárgás következtében történtek.
VG
2026.08.14, 18:53
Frissítve: 2026.08.14, 19:10

Három ember megsérült két gázrobbanásban egy brüsszeli központi pályaudvar közelében lévő épületben. A robbanást feltehetően az okozhatta, hogy egy vállalkozó véletlenül belefúrt egy alacsony nyomású gázcsőbe. A hatóságok körülbelül 100 embert evakuáltak az épületből óvintézkedésként. 

gázrobbanás,
A gázszivárgást követően robbanás történt a z Egységes Szanálási Testület épületében. / Fotó: The Brussels Times/Anas El Baye

Több sérültje is van a robbanásnak

A belga Vrt News közlése szerint a sérültek között a Sibelga gázhálózat-üzemeltető két alkalmazottja és egy tűzoltó van, ők égési sérüléseket szenvedtek, amelyek súlyossága egyelőre nem ismert.

A Sibelga szóvivője szerint a robbanások nem a sérült gázcső közelében, hanem magában az épületben történtek. Úgy vélik, hogy ott halmozódhatott fel a gáz.

A mentési munkálatok jelnleg is folyamatban vannak; jelentések szerint az egyik sérült egy aknába esett, és nehezen megközelíthető. A tűzoltóság biztonsági zónát alakított ki a baleset környékén.

A Treurenbergen található épület, ahol a robbanások történt, az Egységes Szanálási Testületnek, az Európai Unió decentralizált ügynökségének ad otthont.

A villamosforgalmat a robbanás helyszínéhez közeli vonalakon szüneteltetik, a buszokat pedig a szivárgás kezdete óta elterelték.

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