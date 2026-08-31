Terrortámadás a legfőbb magyar gázvezeték ellen, amin az orosz energia érkezik: Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt, heten akarhatták felrobbantani – új információkat közölt a szerb ügyészség

Szervezett csoportot lepleztek le Szerbiában, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be, majd azokat európai uniós országokba juttatta. A robbanóanyag ügyében hét embert gyanúsítanak, és a hatóságok szerint a csoportnak köze lehetett az áprilisban, a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közelében talált veszélyes anyagokhoz is.

Újabb részletek derültek ki a magyarkanizsai robbanóanyag-ügyről: a szerb hatóságok szerint egy szervezett csoport állhatott a háttérben / Fotó: MTI/MTVA / Magyarország Kormánya / Facebook

Újabb, súlyos részletek kerültek napvilágra a magyarkanizsai robbanóanyag ügyében: a szabadkai felső ügyészség hétfői közlése szerint hét ember ellen folyik nyomozás egy szervezett csoport miatt. A gyanú szerint a csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat előre meghatározott helyszínekre juttatta el az Európai Unió országaiba.

A hét gyanúsított ellen tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem miatt folyik eljárás. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a csoport tagjai milyen konkrét feladatokat láttak el, illetve milyen célra szánták a lefoglalt eszközöket.

Gázvezeték közelében találták a robbanóanyagot

A szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség, a Katonai Biztonsági Ügynökség, a belügyi bűnügyi rendőrség és a katonai rendőrség közös vizsgálata az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag miatt indult. A nyomozók később további robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket, drónokat és az azok használatához szükséges felszereléseket is megtaláltak.

Az első eset különösen érzékeny helyszínen történt. A Felsőhegy és Ilonafalva közötti útszakasz közelében, a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A korábbi közlések szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról és robbanószerkezet összeállításához használható kiegészítőkről volt szó.

A terület átvizsgálásában mintegy 140 katona és rendőr vett részt, ami jól érzékeltette az ügy súlyát. Aleksandar Vucic szerb elnök akkor azt mondta, hogy nagy romboló erejű robbanóanyagot és a működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak a gázinfrastruktúra közvetlen közelében.