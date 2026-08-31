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nyomozás
terrortámadási kísérlet
Szerbia
robbanóanyag

Terrortámadás a legfőbb magyar gázvezeték ellen, amin az orosz energia érkezik: Orbán Viktor nem a levegőbe beszélt, heten akarhatták felrobbantani – új információkat közölt a szerb ügyészség

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Nem egyszerű illegális fegyverügyről lehet szó a magyarkanizsai esetben: a szerb hatóságok egy nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező csoportot azonosítottak. A robbanóanyag miatt hét gyanúsított ellen folyik eljárás, miközben azt is vizsgálják, milyen célra készültek az eszközök.
VG/MTI
2026.08.31, 21:20
Frissítve: 2026.08.31, 21:38

Szervezett csoportot lepleztek le Szerbiában, amely a gyanú szerint robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be, majd azokat európai uniós országokba juttatta. A robbanóanyag ügyében hét embert gyanúsítanak, és a hatóságok szerint a csoportnak köze lehetett az áprilisban, a Magyarországot Szerbiával összekötő gázinfrastruktúra közelében talált veszélyes anyagokhoz is.

Orbán Viktor, gázvezeték robbanóanyag
Újabb részletek derültek ki a magyarkanizsai robbanóanyag-ügyről: a szerb hatóságok szerint egy szervezett csoport állhatott a háttérben / Fotó: MTI/MTVA / Magyarország Kormánya / Facebook

Újabb, súlyos részletek kerültek napvilágra a magyarkanizsai robbanóanyag ügyében: a szabadkai felső ügyészség hétfői közlése szerint hét ember ellen folyik nyomozás egy szervezett csoport miatt. A gyanú szerint a csoport Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat előre meghatározott helyszínekre juttatta el az Európai Unió országaiba.

A hét gyanúsított ellen tiltott fegyver- és robbanóanyag-előállítás, -tartás, -viselés és -kereskedelem miatt folyik eljárás. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a csoport tagjai milyen konkrét feladatokat láttak el, illetve milyen célra szánták a lefoglalt eszközöket.

Gázvezeték közelében találták a robbanóanyagot

A szerb Biztonsági-tájékoztatási Ügynökség, a Katonai Biztonsági Ügynökség, a belügyi bűnügyi rendőrség és a katonai rendőrség közös vizsgálata az április 5-én Magyarkanizsa területén talált robbanóanyag miatt indult. A nyomozók később további robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket, drónokat és az azok használatához szükséges felszereléseket is megtaláltak.

Az első eset különösen érzékeny helyszínen történt. A Felsőhegy és Ilonafalva közötti útszakasz közelében, a Magyarországot Szerbiával összekötő gázvezeték közelében két fekete hátizsákban mintegy négy kilogramm robbanóanyag-gyanús anyagot találtak. A korábbi közlések szerint feltehetően plasztik robbanóanyagról és robbanószerkezet összeállításához használható kiegészítőkről volt szó.

A terület átvizsgálásában mintegy 140 katona és rendőr vett részt, ami jól érzékeltette az ügy súlyát. Aleksandar Vucic szerb elnök akkor azt mondta, hogy nagy romboló erejű robbanóanyagot és a működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak a gázinfrastruktúra közvetlen közelében.

Vucic az akkori tájékoztatás szerint Orbán Viktor akkori magyar miniszterelnököt is értesítette a fejleményekről. 

A szerb államfő arra figyelmeztetett, hogy ha a feltételezett akció sikerrel járt volna, Magyarország és Szerbia északi része is gázellátás nélkül maradhatott volna.

A mostani nyomozás már nem kizárólag a magyarkanizsai eset körülményeire koncentrál. A szerb ügyészség az érintett európai országok nyomozó hatóságaival együttműködve próbálja feltárni a csoport teljes hálózatát és azt, hogy az EU területén milyen célpontokat vehettek célba.

A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy a hét gyanúsított közül bárki konkrét támadást hajtott volna végre, vagy hogy a lefoglalt eszközöket ténylegesen felhasználták volna. A nyomozás egyik legfontosabb kérdése éppen ezért az, hogy mi volt a veszélyes eszközök rendeltetése, és meddig jutott volna a feltételezett csoport, ha nem leplezik le.

Rendkívüli: fel akarták robbantani Szerbiában a Magyarország számára kulcsfontosságú gázvezetéket – telefonon egyeztetett Vucic és Orbán

A szerb államfő tájékoztatása szerint a Vajdaságban robbanószerkezetet találtak a Török Áramlat gázvezeték közvetlen közelében.

 

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