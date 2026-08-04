Deviza
EUR/HUF361,14 -0,79% USD/HUF313,28 -1% GBP/HUF421,23 -0,84% CHF/HUF387 -0,89% PLN/HUF84,03 -0,47% RON/HUF68,79 -0,89% CZK/HUF14,94 -0,71% EUR/HUF361,14 -0,79% USD/HUF313,28 -1% GBP/HUF421,23 -0,84% CHF/HUF387 -0,89% PLN/HUF84,03 -0,47% RON/HUF68,79 -0,89% CZK/HUF14,94 -0,71%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35% BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
robot
drón
orosz-ukrán háború

Lángszórós harci robotot vetett be Ukrajna: megtalálta a megoldást az emberhiányra – máris itt a „terminátorok" világa!

Ukrajna egyre nagyobb mértékben támaszkodik a harci robotokra és a pilóta nélküli földi járművekre, hogy ellensúlyozza az orosz hadsereg létszámfölényét. A drónok mellett már fegyverrel felszerelt robotok is részt vesznek a harcokban, miközben Kijev idén legalább 50 ezer ilyen eszköz gyártását tűzte ki célul, és a robotizációt a modern hadviselés egyik meghatározó elemének tekinti.
VG
2026.08.04., 19:33

Ukrajna egyre szélesebb körben vet be pilóta nélküli földi járműveket (UGV) az orosz-ukrán háborúban: a robotok már nemcsak utánpótlást szállítanak és sebesülteket mentenek, hanem közvetlen harci feladatokat is ellátnak. Az ország célja, hogy 2026-ban legalább 50 ezer ilyen eszközt gyártson.

A robotok már nem csak utánpótlást szállítanak
A robotok már nem csak utánpótlást szállítanak/Fotó: Diego Fedele

Lángszóróval felszerelt harci robot

A Bloomberg beszámolója szerint tavaly augusztusban a donyecki front egyik szakaszán egy lángszóróval felszerelt harci robot állította meg az előrenyomuló orosz rohamcsapatokat. A gép felgyújtotta a száraz növényzetet az ellenség körül, majd egy ukrán géppuskás egység fejezte be a támadást.

Az ukrán hadsereg ma már számos különböző földi robotot alkalmaz: 

  • egyes típusok géppuskával, gránátvetővel vagy aknákkal vannak felszerelve, 
  • mások logisztikai feladatokat látnak el. 

Júliusban például egy távirányítású harci robotot egy pilóta nélküli tengeri drón szállított az orosz megszállás alatt álló Kinburn-félszigetre, ahol tüzet nyitott az orosz állásokra, majd önmegsemmisítette magát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a drónok és a földi robotok mára nélkülözhetetlenné váltak a védelemben. Kiemelte, hogy az eszközök nemcsak a harci feladatokban, hanem a frontvonal ellátásában és a sebesültek kimenekítésében is egyre fontosabb szerepet játszanak.

A robotizáció enyhítheti a jelentős emberhiányt

Az ukrán vezetés szerint a robotizáció részben enyhítheti az ország jelentős emberhiányát. A mintegy 900 ezres hadsereg feltöltése nehézségekbe ütközik, miközben hivatalos adatok szerint körülbelül kétmillió embert keresnek a hatóságok sorozási szabályok megsértése miatt.

A drónokkal és robotokkal felszerelt egységek vezetői úgy vélik, hogy a modern frontvonalon – ahol a légi felderítés miatt szinte minden mozgás azonnal célponttá válik – a személyzet nélküli rendszerek jelentősen csökkenthetik a veszteségeket. Egyes becslések szerint a frontvonaltól akár 25 kilométeres mélységig is rendkívül magas a kockázata annak, hogy a katonákat drónok támadják meg.

A háború első éveinek nagyszabású páncélos hadműveleteit fokozatosan felváltotta a drónok és robotok által uralt hadviselés. Ebben Oroszország is jelentős fejlesztéseket hajtott végre, többek között az iráni eredetű Sahíd drónok továbbfejlesztésével, illetve a zavarásnak ellenálló optikai szálas irányítású támadó drónok alkalmazásával.

Ukrajna katonai innovációi a NATO-országok figyelmét is felkeltették. Az Egyesült Államok hadseregének vezető tisztségviselői elismerően nyilatkoztak az ukrán drónhálózat irányítási rendszeréről, amely egyetlen hálózatba kapcsolja a drónokat, az érzékelőket és a fegyverrendszereket.

A robotokat fejlesztő ukrán vállalatok ugyanakkor óvatosabban fogalmaznak a technológia lehetőségeiről. Szerintük a földi robotok nem helyettesítik a gyalogságot, hanem annak munkáját segítik: lőszert, élelmiszert és fegyvereket szállítanak, aknákat telepítenek, illetve veszélyes feladatokat vállalnak át az emberektől.

Az iparág gyors növekedését jól mutatja, hogy az egyik fejlesztő cég vezetője szerint néhány éve még garázsban építették első robotjaikat, ma pedig már ezres nagyságrendben gyártják az eszközöket.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13252 cikk

 

8 perc
filmipar

Pókember letarolta a mozikat: Magyarországon is történelmi rekordot döntött, világszerte már több, mint 900 millió dollárnál jár – mindezt egy hétvége alatt

Tom Holland és Zendaya közös kalandja Magyarországon minden idők legerősebb premierhétvégéjét produkálta.
2 perc
drón

Lángszórós harci robotot vetett be Ukrajna: megtalálta a megoldást az emberhiányra – máris itt a „terminátorok" világa!

Kijev idén legalább 50 ezer ilyen eszköz gyártását tűzte ki célul.
10 perc
energiaválság

Így takarékoskodnak a nagyfogyasztók: lekapcsolt töltők, elsötétített üzletek és átszervezett műszakok − egyre többen lépnek

Újabb és újabb bejelentések érkeznek.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu