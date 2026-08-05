Rémületet okozott a romániai strandon, amit a vízben láttak, miután az orosz túlparton drón gyilkolt meg hét embert

Rövid időre lezárták a romániai Mamaia egyik legforgalmasabb strandszakaszát, miután egy drónt fedeztek fel a vízben a Loft klub közelében. Bár a szerkezetről később kiderült, hogy nem tartalmaz robbanóanyagot, az eset újra ráirányította a figyelmet a Fekete-tenger térségében egyre gyakoribb drónincidensekre.

Néhány héttel a konstancai kikötőben történt drónrobbanás után ismét ismeretlen szerkezetet találtak a román tengerpart közelében / Fotó: Hemis via AFP

Komoly riadalmat okozott szerdán a romániai Mamaia üdülőhelyen, hogy egy drónt fedeztek fel a tengerben, a népszerű Loft klub közelében.

A bejelentést követően rendőrök, tűzoltók és a konstancai katasztrófavédelem egységei nagy erőkkel vonultak a helyszínre, miközben a hatóságok biztonsági okokból lezárták az érintett partszakaszt.

A turistákat távol tartották a területtől addig, amíg szakemberek meg nem vizsgálták a vízben sodródó szerkezetet. A román parti őrség később közölte, hogy valóban egy drónról van szó, azonban robbanóanyag nem volt benne, így közvetlen veszélyt nem jelentett.

A rendőrség ennek ellenére nyomozást indított annak megállapítására, honnan származik a drón, illetve milyen körülmények között került a Fekete-tenger ezen szakaszára. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket arról, hogy katonai vagy polgári eszközről lehet-e szó.

Az eset különösen érzékeny időszakban történt. Június elején a közeli Konstanca kikötőjében egy ukrán tengeri drón robbant fel, miután irányíthatatlanná vált. Az incidens során nem sérült meg senki, de a román hatóságok több mint ezer embert evakuáltak, és lezárták a kikötő egy részét.

Kijev később elismerte, hogy a drón az ukrán haditengerészeté volt, és azt állította: az eszköz az orosz elektronikai hadviselés miatt veszítette el az irányítását, mielőtt Románia partjai felé sodródott volna.

A román védelmi minisztérium ezt követően 14 kérdést intézett az ukrán hatóságokhoz az ügy tisztázása érdekében. Kijev válaszában megerősítette, hogy négy tengeri drón felett veszítették el az irányítást, és ennek legvalószínűbb oka az orosz elektronikai zavarás volt.

A júniusi konstancai robbanás és a korábbi, román területre sodródó drónok azt mutatják, hogy az ukrajnai háború hatásai egyre gyakrabban érik el a NATO keleti szárnyát is. Bár a most Mamaiánál talált drón nem tartalmazott robbanóanyagot, az incidens ismét rámutat arra, hogy a Fekete-tenger térségében a sodródó vagy irányításukat vesztett pilóta nélküli eszközök továbbra is komoly biztonsági kockázatot jelentenek.