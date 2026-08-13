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incidens
Románia
F-16
dróntámadás

Hajnalban érkezett a riasztás, súlyos incidens a románoknál: úgy szálltak fel az F16-osok, hogy itt bármi lehet – kitért, majd jöttek a robbanások

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Egy NATO-tagállam határánál történt orosz dróntámadás. Románia F-16-os vadászgépei is a levegőbe emelkedtek az Odessza-környéki műveletek miatt.
VG
2026.08.13, 08:40
Frissítve: 2026.08.13, 09:03

A román hadsereg radarrendszere csütörtökön 1 óra 27 perckor drónokat észlelt az ukrán–román folyami határ közelében, az ukrajnai Izmajil térségében. A román légierő két F-16-os vadászgépe felszállt a Borcea 86-os légibázisról – közölte a román védelmi minisztérium.

Románia, román hadsereg F-16 vadászgép
Románia F-16-os vadászgépei is a levegőbe emelkedtek / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

A katonai parancsnokság tájékoztatta a helyzetről a katasztrófavédelmi főfelügyelőséget, amely 1 óra 30 perckor Ro-Alert üzenetben figyelmeztette a veszélyre Tulcea megye északi részének lakosságát – számolt be róla a Krónika romániai magyar hírportál.

A tájékoztatás szerint egy drón Pardina településtől mintegy két kilométerre délre behatolt Románia légterébe. Körülbelül tíz percig haladt a román légtérben a Chilia-ág fölött, majd Chilia Veche településtől mintegy 13 kilométerre délnyugatra visszatért az ukrán légtérbe. Röviddel ezután robbanásokat jelentettek ukrán területről.

Orosz dróntámadás pusztított Odessza térségében, közel a román hatához

Az orosz hadsereg augusztus 13-ra virradó éjszaka újabb dróntámadást hajtott végre az Odesszai terület ellen. A támadás során az ukrán város kikötői infrastruktúráját is találat érte – közölte Telegram-csatornáján az Izmajili Járási Állami Közigazgatási Hivatal.

Az Ukrán Fegyveres Erők Légierejének tájékoztatása szerint nagyjából éjféltől orosz csapásmérő drónok csoportjai tartottak az Odesszai terület felé. Hajnali 1:12 után Izmajil közelében észlelték őket. A támadás tényét később az Izmajili Járási Állami Közigazgatási Hivatal operatív törzse is megerősítette – számolt be róla az RBC Ukraine ukrán hírportál.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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