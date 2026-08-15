Ukrán találat érte az orosz Rasszvet, az orosz Starlink földi bázisát

Ukrajna sikeresen támadta a Roszkozmosz egyik fő vállalatát, a Szamarai régióban lévő Progressz Központot. A stratégiai fontosságú Progressz elsősorban elektronikai cikkeket gyártott Volodimir Zelenszkij közlése szerint. Az ukrán fél Flamingo rakétákat is bevetett, amit az ukrán elnök jó eredménynek nevezett. A központ az ukrán határtól körülbelül 900 kilométerre van.

Ukrajna sikeresen támadott orosz célpontokat, így a Roszkozmosz egyik bázisát (Képünk illusztráció)/Fótó: AFP

Zelenszkij hálás a pontos célzásért - ég a Roszkozmosz létesítménye

A támadás után tűz ütött ki a Progressz területén, jelenleg a károk felmérése tart. Az ukrán vezérkari hivatal közölte, hogy a Progressz RCC Szojuz családba tartozó hordozórakétákat gyárt. Az oroszok ezekkel indítják pályára

a katonai,

a felderítő

és távközlési

űrhajóikat pályára. Így a Szojuz-2.1b-vel telepíti a Rasszvet műholdkonstellációt, azt a szélessávú műholdas távközlési rendszert, amelyet Oroszország a Starlink analógjának nevez. A Progressz földi távérzékelő űrhajókat is gyárt, amelyeket az oroszok felderítésre használnak.

Tűz a repülőtéren és a kikötőben is

Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy a Szavaszlejka repülőteret is csapás érte. Az orosz hadsereg ott telepítette a az Ukrajna elleni támadásra használt rakétáik indítóállomásait. Ez a létesítmény 700 kilométerre található az ukrán határtól. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint tűz is kiütött a repülőtéren. Szavaszlejkában állomásoznak a MiG-31K vadászgépek, amelyek Kh-47M2 Kinzsal aeroballisztikus rakétákat hordoznak.

Az orosz repülőgépek ugyanerről a repülőtérről szállnak fel, hogy Ukrajnát támadják.

Zelenszkij továbbá beszámolt egy olajlétesítményben okozott kárról. Az Uszty-lugai célpont több mint 800 kilométerre volt az orosz-ukrán határtól. Uszty-Luga kikötője lángokban állt.

"Hálás vagyok minden résztvevő egységnek a pontosságáért. A háború miatt végrehajtuk az Oroszország elleni hosszú távú szankciókra vonatkozó tervünket. Fontos, hogy csökkenjenek Oroszország háborús képességei. Békére van szükség, és Oroszországban ennek láthatónak kell lennie a konkrét létesítményekben keletkezett konkrét károkon keresztül” - mondta.