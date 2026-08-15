Ukrán találat érte az orosz Rasszvet, az orosz Starlink földi bázisát
Ukrajna sikeresen támadta a Roszkozmosz egyik fő vállalatát, a Szamarai régióban lévő Progressz Központot. A stratégiai fontosságú Progressz elsősorban elektronikai cikkeket gyártott Volodimir Zelenszkij közlése szerint. Az ukrán fél Flamingo rakétákat is bevetett, amit az ukrán elnök jó eredménynek nevezett. A központ az ukrán határtól körülbelül 900 kilométerre van.
Zelenszkij hálás a pontos célzásért - ég a Roszkozmosz létesítménye
A támadás után tűz ütött ki a Progressz területén, jelenleg a károk felmérése tart. Az ukrán vezérkari hivatal közölte, hogy a Progressz RCC Szojuz családba tartozó hordozórakétákat gyárt. Az oroszok ezekkel indítják pályára
- a katonai,
- a felderítő
- és távközlési
űrhajóikat pályára. Így a Szojuz-2.1b-vel telepíti a Rasszvet műholdkonstellációt, azt a szélessávú műholdas távközlési rendszert, amelyet Oroszország a Starlink analógjának nevez. A Progressz földi távérzékelő űrhajókat is gyárt, amelyeket az oroszok felderítésre használnak.
Tűz a repülőtéren és a kikötőben is
Volodimir Zelenszkij megerősítette, hogy a Szavaszlejka repülőteret is csapás érte. Az orosz hadsereg ott telepítette a az Ukrajna elleni támadásra használt rakétáik indítóállomásait. Ez a létesítmény 700 kilométerre található az ukrán határtól. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint tűz is kiütött a repülőtéren. Szavaszlejkában állomásoznak a MiG-31K vadászgépek, amelyek Kh-47M2 Kinzsal aeroballisztikus rakétákat hordoznak.
Az orosz repülőgépek ugyanerről a repülőtérről szállnak fel, hogy Ukrajnát támadják.
Zelenszkij továbbá beszámolt egy olajlétesítményben okozott kárról. Az Uszty-lugai célpont több mint 800 kilométerre volt az orosz-ukrán határtól. Uszty-Luga kikötője lángokban állt.
"Hálás vagyok minden résztvevő egységnek a pontosságáért. A háború miatt végrehajtuk az Oroszország elleni hosszú távú szankciókra vonatkozó tervünket. Fontos, hogy csökkenjenek Oroszország háborús képességei. Békére van szükség, és Oroszországban ennek láthatónak kell lennie a konkrét létesítményekben keletkezett konkrét károkon keresztül” - mondta.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara közlése szerint további releváns célpontok is elpusztultak. Például drónok támadták Moszkvát és a Leningrádi területet. A legfrissebb, szombat délutáni hírek a szamarai régióban lévő orosz rakétagyártó központ kapcsán arról szólnak, hogy az ukrán támadások után továbbra is ég a létesítmény.
Egyre mélyebben hatolnak az orosz rakéták Oroszországba
Ukrajna az idén jelentősen fokozta az Oroszország elleni nagy hatótávolságú csapásait - emlékeztet a Reuters. Májusban több mint tíz orosz régióban támadtak célpontokat, a csapások maximális hatótávolsága elérte az 1700 kilométert. A fő célpontok az olajfinomítók és az orosz hadiipar egyéb létesítményei voltak. A támadások miatt Oroszország kénytelen megerősíteni a fontos objektumok védelmét. A légvédelmet elsősorban Moszkvára és a Kercsi-hídra helyezi át , és megpróbálja egyes rakétatelepeit távolabb helyezni Ukrajnától. Az ukrán fegyveres erők egy külön nagy hatótávolságú parancsnokságot is létrehoztak, amely az ilyen csapásokat tevez.
Nagy lehet az ukrán veszteség is
Jack Watling, a brit RUSI agytröszt vezető kutatója ugyanakkor úgy véli, hogy az ukrán nagy hatótávolságú fegyvereknek csupán 5–9 százaléka hatol át Oroszország többrétegű légvédelmi rendszerén. Ennek ellenére Ukrajna júliusban háromszor gyakrabban támadott mélyen Oroszországban lévő célpontokat, mint januárban.