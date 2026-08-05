Vitézy Dávid meglepő kérdést intézett az autósokhoz: lesz, akiben ettől meghűl a vér

Vitézy Dávid kifogásolja, hogy a jelenlegi traffipaxok csak rövid útszakaszokon késztetik lassításra az autósokat, ezért szerinte érdemes lenne olyan rendszert alkalmazni, amely egy teljes szakaszon ellenőrzi a sebességhatárok betartását. A közlekedési és beruházási miniszter szerdai Facebook-bejegyzésében indított társadalmi egyeztetést arról, bevezessék-e Magyarországon az átlagsebesség-mérést.

Több nyugat-európai országban alkalmazzák az átlagsebesség-mérő rendszereket. / Fotó: Csapó Balázs

Vitézy átlagsebesség-méréssel üldözné a gyorshajtókat

A tárcavezető posztjában kifejtette: sok autós csak a sebességmérő kamerák közelében veszi vissza a tempót, majd az ellenőrzési pont után ismét gyorsít. Az átlagsebesség-mérés ezt a gyakorlatot szoríthatja vissza, mert az két mérési pont között számítja ki a járművek átlagos sebességét.

Vitézy Dávid több nemzetközi példát is felsorolt a rendszer hatékonyságának alátámasztására. Mint írja: az Európai Bizottság összesítése alapján az automatikus sebességellenőrző rendszerek általában 15–20 százalékkal mérséklik a balesetek számát, az átlagsebesség-mérés pedig ennél is kedvezőbb eredményeket hozott több országban. A miniszter felsorolása szerint

Ausztriában egy alagútban működő rendszer bevezetése után 33 százalékkal csökkent a sérüléses balesetek száma, míg a halálos és súlyos sérüléssel járó esetek közel felére estek vissza.

Olaszország autópályáin, ahol már több mint 1200 kilométeren működik az ellenőrzés, egy átfogó vizsgálat 22 százalékos csökkenést mutatott ki.

Hollandiában az érintett autópálya-szakaszokon a gyorshajtók aránya 1 százalék alá csökkent.

Lengyelország országos útjain az átlagsebesség-mérés bevezetését követően 30 százalékkal kevesebb baleset történt, a halálos és súlyos sérüléssel járó esetek száma pedig 56 százalékkal mérséklődött.

Vitézy Dávid úgy véli, Magyarországon a technológiai feltételek már rendelkezésre állnak; az utak mentén működő kamerarendszerek alkalmasak az átlagsebesség mérésére, alkalmazásukat jelenleg a jogszabályi környezet korlátozza.

A tárcavezető ezért a közlekedésbiztonsági kérdőívben arra kíváncsi, hogy a magyarok támogatják-e az átlagsebesség-mérés és más automatikus közlekedésbiztonsági rendszerek szélesebb körű bevezetését.