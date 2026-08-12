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Durva: betiltaná a sörfogyasztást egy bizonyos korhatár alatt a kormány Németországban

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Szigorítana az alkoholfogyasztás szabályain a német kormány. A jövőben nem sörözhetnének legálisan a 14 és 15 éves németek.
VG/MTI
2026.08.12, 20:36

Támogatja a német kormány az úgynevezett felügyelet melletti alkoholfogyasztás gyakorlatának megszüntetését, amely jelenleg lehetővé teszi, hogy a 14 és 15 évesek felelős felnőtt felügyelete mellett sört vagy bort fogyasszanak.

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Betiltaná a sörfogyasztást egy bizonyos korhatár alatt a kormány Németországban / Fotó: Valentyn Volkov / Shutterstock

A német szövetségi kormány szerdai berlini ülésén támogatta Karin Prien családügyi miniszter erre vonatkozó javaslatát. A tervezetet most a német parlament alsóháza, a Bundestag vitatja meg.

„A fiatalkorúak védelméről szóló törvény azon kivételét, amely lehetővé teszi, hogy a 14 és 15 évesek szülői felügyeletet gyakorló személy kíséretében alkoholos italokat fogyasszanak vagy vásároljanak, meg kell szüntetni” – áll a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer reformjáról szóló kormányzati tervezetben.

A dokumentum szerint ez a kivétel aláássa a fiatalok védelmét az alkoholfogyasztás jelentős egészségügyi és társadalmi következményeivel szemben, ezért ellentétes a szövetségi kormánynak a függőségmegelőzés javítására irányuló célkitűzéseivel.

Németországban már jelenleg is 16 éves korhatár vonatkozik a sör, bor, pezsgő, illetve az ezekből készült kevert italok nyilvános fogyasztására és értékesítésére. Eddig kivételt jelentett az az eset, amikor a fiatalkorút szülői felügyeletet gyakorló személy kíséri. Más alkoholos italokat, például a tömény szeszesitalokat jelenleg is csak 18 év fölöttieknek lehet értékesíteni, és azok fogyasztása is csak számukra engedélyezett. Ezek a korhatárok a jövőben sem változnának.

Változóban a söripar – Magyarországon is átalakult az emberek ízlése

Egész Európában a termelés visszaesését jelzi a söripar elmúlt évi eredménye, így az Osztrák Sörszövetség az előállított mennyiség 7,3 százalékos csökkenéséről számolt be, míg az öt legnagyobb magyarországi gyártónál ennél kisebb mértékű, 4,8 százalékos volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy a magyar söripar a növekvő költségek jelentette kihívások mellett is képes volt alkalmazkodni az átalakuló fogyasztói elvárásokhoz – értékelte a tavalyi évet Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója.

A sörfogyasztási trendek azonban egész Európában kedvezőtlen képet mutatnak.

A Német Statisztikai Hivatal jelentése alapján tavaly Németországban a belföldi értékesítés a teljes magyar termelést meghaladó mértékben, 4970 ezer hektoliterrel csökkent, ami a német sörfogyasztás 5,8 százalékos visszaeséséről tanúskodik.

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