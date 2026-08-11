Pánik Ukrajnában: egyre jobb az "orosz Starlink", drónok özöne mérhet halálpontos csapásokat
Miközben az ukrán drónok sorban gyújtják fel az orosz energialétesíményeket és áruház raktárakat, maguk is borzasztó kihívásokkal szembesülnek a légihadviselésben. Friss jelentés: az orosz rakétákkal már annyira nem bírnak, hogy a tovbábbiakban statisztikákat sem közöl róluk a hadsereg. Ennek a fejleménynek a sarkában érkezett egy újabb kijevi figyelmeztetés: a drónhadviselésben egyre félelmetesebb folyamat bontakozik ki: Oroszország szélsebesen építi ki az Elon Musk Starlinkjének megfelelő saját műholdhálózatát, és a drónháború új fejezetére készül.
Az orosz égi hálózat jelentette új fenyegetésről Szerhij "Flash" Beszkresztnov, Volodimir Zelenszkij elnök védelmi technológiai kérdésekkel foglalkozó külső tanácsadója posztolt a Facdebookon – írta kedden a Kyiv Post, amelyet "Ukrajna globális hangja" alcímmel adnak ki.
A fejlesztés alatt álló Rasszvet műholdhálózata új fenyegetést jelenthet, mivel lehetővé teheti az orosz erők számára, hogy valós időben irányítsanak drónokat Ukrajna területe felett.
Oroszország fejlesztés alatt álló Rasszvet műholdhálózat lehetővé teheti az orosz erők számára, hogy valós időben irányítsanak drónokat Ukrajna területe felett, és ez a baj – figyelmeztetett az elnöki tanácsadó.
Mire pislantunk, nyüzsögni fognak az orosz felderítő műholdak az égen
Beszkresztnov szerint Ukrajnának nincs más választása, mint kiemelten kellene kezelni olyan elektronikai hadviselési (EW) rendszerek fejlesztését, amelyek képesek megzavarni ezt a hálózatot.
Miért jelent majd problémát számunkra az ellenség Rasszvet műholdhálózata, amely a Starlink megfelelője? Az ellenség frontvonalbeli kommunikációja javulni fog – ez világos
– írta Beszkresztnov.
Az ukrán katonai hírszerzés úgy tudja:
- Vlagyimir Putyin elnök eddig 16 Rasszvet műholdat állíttatott pályára,
- csakhogy 2027-re 292 műholdra tervezi bővíteni a konstellációt.
A rendszer most még csak időszakos kapcsolatot biztosít, de további műholdak pályára állításával a Starlink teljes értékű alternatívájává válhat – ezt Vadim Szkibickij vezérőrnagy közölte.
A Rasszvet rendszert az orosz Bureau 1440 repülő- és űripari vállalat fejleszti alacsony Föld körüli pályán működő szélessávú hálózatként. A cél nagy sebességű internet biztosítása olyan műholdakon keresztül, amelyek földi terminálokhoz kapcsolódnak.
A Starlink orosz megfelelője: a legnagyobb baj, hogy nekünk nincs ilyen
Beszkresztnov a legnagyobb problémának azt tartja, hogy a Rasszvet felborítja az egyensúlyt, Ukrajnának ugyanis nincsenek műholdas kommunikációra épülő drónműveleti képességei.
Mint írta: Ukrajna jelenleg nem tudja a Starlink segítségével online irányítani drónjait Oroszország területe felett, mivel a szolgáltatás ott nem működik. Oroszország viszont idővel saját műholdhálózatát használhatja arra, hogy Ukrajna felett végrehajtott támadások során drónokat irányítson – tette hozzá.
Itt fontos lábjegyzetet kell hozzátennünk. Amikor Kijev valamiféle erős orosz fenyegetésről beszél, ezt rendszerint azonnal követi egy kérés nyugati szövetségeseihez. Miközben a hadsereg leállította annak rendszeres közlését, hány rakétát indított Oroszország a támadásai során, Zelenszkij elfogó rakétákért könyörög nyugati barátainak, akiknek azonban maguknak is alig maradt az eszközökből.
Beszkresztnov szerint Ukrajnának csak korlátozott idő áll rendelkezésére az intézkedések kidolgozására az orosz Starlink ellen .
Csak egyetlen megoldást látok: minden erőforrást a Rasszvet elleni elektronikai hadviselési eszközök létrehozására kell összpontosítani. Amíg még van idő. Ezt a feladatot személy szerint is prioritásnak tekintem
– jelentette ki.