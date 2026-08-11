Pánik Ukrajnában: egyre jobb az "orosz Starlink", drónok özöne mérhet halálpontos csapásokat

Miközben az ukrán drónok sorban gyújtják fel az orosz energialétesíményeket és áruház raktárakat, maguk is borzasztó kihívásokkal szembesülnek a légihadviselésben. Friss jelentés: az orosz rakétákkal már annyira nem bírnak, hogy a tovbábbiakban statisztikákat sem közöl róluk a hadsereg. Ennek a fejleménynek a sarkában érkezett egy újabb kijevi figyelmeztetés: a drónhadviselésben egyre félelmetesebb folyamat bontakozik ki: Oroszország szélsebesen építi ki az Elon Musk Starlinkjének megfelelő saját műholdhálózatát, és a drónháború új fejezetére készül.

A Starlink megfelelője hamarosan Vlagyimir Putyin rendelkezésére áll, és drónhadserege máris van hozzá Fotó: AFP

Az orosz égi hálózat jelentette új fenyegetésről Szerhij "Flash" Beszkresztnov, Volodimir Zelenszkij elnök védelmi technológiai kérdésekkel foglalkozó külső tanácsadója posztolt a Facdebookon – írta kedden a Kyiv Post, amelyet "Ukrajna globális hangja" alcímmel adnak ki.

A fejlesztés alatt álló Rasszvet műholdhálózata új fenyegetést jelenthet, mivel lehetővé teheti az orosz erők számára, hogy valós időben irányítsanak drónokat Ukrajna területe felett.

Oroszország fejlesztés alatt álló Rasszvet műholdhálózat lehetővé teheti az orosz erők számára, hogy valós időben irányítsanak drónokat Ukrajna területe felett, és ez a baj – figyelmeztetett az elnöki tanácsadó.

Mire pislantunk, nyüzsögni fognak az orosz felderítő műholdak az égen

Beszkresztnov szerint Ukrajnának nincs más választása, mint kiemelten kellene kezelni olyan elektronikai hadviselési (EW) rendszerek fejlesztését, amelyek képesek megzavarni ezt a hálózatot.

Miért jelent majd problémát számunkra az ellenség Rasszvet műholdhálózata, amely a Starlink megfelelője? Az ellenség frontvonalbeli kommunikációja javulni fog – ez világos

– írta Beszkresztnov.

Az ukrán katonai hírszerzés úgy tudja:

Vlagyimir Putyin elnök eddig 16 Rasszvet műholdat állíttatott pályára,

csakhogy 2027-re 292 műholdra tervezi bővíteni a konstellációt.

A rendszer most még csak időszakos kapcsolatot biztosít, de további műholdak pályára állításával a Starlink teljes értékű alternatívájává válhat – ezt Vadim Szkibickij vezérőrnagy közölte.