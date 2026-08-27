Eldőlt, kivégzi a Tisza-kormány Palkovics nagy átalakítását: vége a HUN-REN-nek, visszakerül az MTA-hoz a kutatóhálózat

Bővül a finanszírozás, javítják a HUN-REN és az egyetemek infrastruktúráját

Horváth Péter azt mondta: már sikerült megegyezni arról, hogy az NKFIH-alapot megduplázzák, nagyjából 40 milliárd forintos lépésekben a következő három év során. A cél az, hogy 2029-re 225 milliárd forintra hozzák fel a finanszírozást, ami utána az innovációs járulékkal tovább fog növekedni.

Az államtitkár négy fő támogatási kategóriáról beszélt: a legalacsonyabb ezek közül a tehetséggondozás, amit 2029 végére 20 milliárd forinttal támogatnak majd. Jövőre már 10 milliárd forintot szán erre a kormány, ebből fogják finanszírozni az olyan programokat, mint amilyen például a Nemzeti Tudósképző Akadémia is, vagyis azokat, amik eddig eseti finanszírozást kaptak vagy a finanszírozási szerződésük végénél járnak.

A másik pillér a kiválósági kutatások támogatása lesz. Horváth Péter szerint a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP, leánykori nevén OTKA) már most is nagyon stabil rendszer, nemrég átesett egy reformon, de eddig csak 40 milliárd forintot tudtak rákölteni. Ezt véleménye szerint meg kell duplázni, és ez lesz az egyik kiemelt fókuszpontjuk is.

A harmadik csatorna az, hogy hogyan tudják a kutatók a kutatásaikat az ötlettől a megvalósításig vinni, erre fognak szolgálni a misszióvezérelt pályázatok, amik első köre már lezajlott. A cél az, hogy erre 60 milliárd forintos keretösszeg álljon rendelkezésre. A korai innovációt ugyanígy állami szinten akarják segíteni, és szeretnék, ha a magántőke is megjelenne a szektorban.

A kiválósági képzések is átalakulnak: a minisztérium tárgyalásokat folytatott „a szakma teljes palettájával”, ahogy Horváth Péter fogalmazott, és vertikális bővítésben állapodtak meg, vagyis az eddig elhanyagolt bölcsész- és társadalomtudományok irányába is szélesítik a lehetőségeket. A pénzügyi alapot ehhez a tehetséggondozáshoz már megteremtették, és a szervezetek már pályázhatnak arra, hogy tehetséggondozást végezzenek.

A finanszírozás terén a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) nevű uniós program felszabadított forrásaira is építenének: a következő hetekben részletesen is bemutatják majd, hogyan költenék el a gazdasági és innovációs növekedést szolgáló pénzeket. A kormány szerint jelentős összegek maradtak és állnak rendelkezésre, a cél pedig ezek minél gyorsabb és hatékonyabb felhasználása. Ennek részeként 210 milliárd forintos tudományos és innovációs csomagot jelentenek be.

Az alapkutatás területén a HU-rizont programot a nagy érdeklődés miatt folytatnák, de megemelt költségvetéssel és más keretek között: a programra nyolcszoros túljelentkezés érkezett. A misszióvezérelt programokra 50 millió forintot csoportosítanának, a Seal of Excellence programra pedig 10 milliárd forint jutna. Az innovációs pillér részeként egy 9 milliárd forintos oktatási csomagot is terveznek, aminek a célja, hogy a magyarországi problémákra minél gyorsabban tudományos megoldásokat találjanak.

A negyedik nagy terület a kutatási infrastruktúra fejlesztése: a HUN-REN és az egyetemek infrastruktúráját is jelentősen fejlesztenék, erre 50 milliárd forintot fordítanának. A korai stádiumú vállalkozásoknál a kockázati tőke bevonását is támogatnák, három kiemelt területen: az úgynevezett deep tech vagy mélytechnológia, a life sciences, azaz az élettudományok és az általános technológiai fejlesztések, vagyis a general tech területén.

A stratégia fontos eleme az innovációs szféra érdekképviseletének átalakítása is. A Nemzeti Innovációs Ügynökség jelenlegi feladata, hogy kapcsolatot tartson az innovációs szereplőkkel, a tervek szerint azonban Nemzeti Innovációs és Technológiai Ügynökséggé alakulna. Emellett több, egy-egy szektorral közvetlen kapcsolatot tartó ügynökséget is létrehoznának, például a mesterséges intelligencia, az űrkutatás és a biotechnológia területén. Ezek feladata az adott szektor szereplőinek támogatása és a kormányzati munka segítése lenne. A startupoknak is hasonló, külön erre a területre fókuszáló ügynökséget hoznának létre. Horváth Péter azt is mondta: az összeszerelő üzemek helyett a kutatás-fejlesztési szektort akarják elhozni Magyarországra.

Horváth szerint alapvetően három pillérre épül majd a kutatás és az innováció finanszírozásának bővítése.

Az első az alapfinanszírozás növelése, amibe már eddig is 60 milliárd forintot vontak be.

A második az Élvonal Alapítvány korábbi pénze, ez a jövő évtől kezdődően 55 milliárd forint plusz forrást jelenthet.

A harmadik pedig az újabb állami források bevonása: a Pénzügyminisztériumnak és a Miniszterelnökségnek is be kellett látnia, hogy egy ország akkor lehet sikeres, ha fejleszti a tudásbázisát, ezért további forrásokat szabadítanak fel a fejlesztésekre.

Emellett az EU is segítséget nyújt: a jelenlegi GINOP és annak 2028-tól induló utódprogramja keretében is rendelkezésre állnak majd a szükséges pénzügyi keretek.

Az MTA-ról ugyan viszonylag kevés szó esett a stratégia ismertetésekor, de Horváth Péter azt mondta, hogy nem azért, mert ne lenne jó és aktív a kapcsolat, épp ellenkezőleg. Az akadémiát átalakítani nem akarják, olyan tudományos grémiumnak tekintik, ami segít a kormányzati döntésekben. „Valójában ott tömörül minden olyan tudós, aki a tudományos stratégiánk alapja. Szerintem soha nem volt a minisztériumnak annyira erős kapcsolata az akadémiával, mint most” – mondta az államtitkár.

Az innovációs stratégia jelenleg egy javaslat, de hamarosan már az implementációs fázisba érkezik. „Megmutattuk a miniszterelnöknek a javaslatainkat, beépítettük a visszajelzését, megmutattuk a társtárcáknak is. Innentől kezdve ez a javaslat úgy fog tovább élni, mint törvényhozási lépések és finanszírozási lépések” – mondta az államtitkár. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem fog még változni: tovább fogják fejleszteni az MTA-val, és egy tudományos tanácsadó testülettel is meg fogják vitatni. „De alapvetően innentől kezdve egy implementációs fázisba lépünk, ahol elkezdjük a rövid távú lépéseket megvalósítani.”