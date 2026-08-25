Ursula von der Leyen megkapta a jelzést: a svédeknek nem elég baj a Gripen-baleset, most elvennék az oroszok legféltettebb kincsét – 200 milliárd eurót dobnának oda Zelenszkijnek
Svédország újra napirendre venné a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, miközben Ukrajnának 23,5 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal kell szembenéznie. A kérdésben több mint 200 milliárd eurónyi vagyon sorsa forog kockán, ám Belgium továbbra is komoly jogi és pénzügyi kockázatoktól tart.
Újra előkerülhet az egyik legkényesebb európai kérdés: mi legyen a több mint 200 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyonnal.
A svéd kormány szerint a vagyon felhasználásának lehetőségét nem lehet levenni a napirendről, különösen akkor, amikor Ukrajna finanszírozása egyre nagyobb terhet ró az Európai Unióra.
Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter közleményében azzal érvelt, hogy a kétoldalú Ukrajna-támogatás folyamatosan csökken, miközben az országok egyre inkább az uniós finanszírozási csomagra támaszkodnak. Szerinte ez hosszú távon nem elegendő, ezért 2027 közeledtével ismét elő kell venni az orosz vagyon kérdését.
A svéd miniszter szerint igazságtalan lenne, ha az ukrajnai háború finanszírozásának egyre nagyobb része az európai adófizetőkre hárulna, miközben több százmilliárd eurónyi orosz állami eszköz továbbra is befagyasztva marad. A cél szerinte az lehetne, hogy minden jogilag lehetséges megoldást megvizsgáljanak.
Svédország lépést vár Belgiumtól
A vita középpontjában elsősorban a Belgiumban működő Euroclear áll, ahol az Európában befagyasztott orosz állami eszközök jelentős része található. Az összeg nagysága miatt a döntés nem pusztán politikai, hanem komoly pénzügyi és jogi következményekkel is járhat.
Belgium ugyanis többször jelezte, hogy nem hajlandó egyedül viselni az esetleges kockázatokat. Ha Oroszország bíróságon támadná meg az intézkedést, és sikerrel járna, Brüsszel szerint olyan garanciákra lenne szükség, amelyek megakadályozzák, hogy a veszteség egyedül Belgiumot terhelje.
Maxime Prévot belga külügyminiszter egy múlt heti kijevi látogatáson szintén azt hangsúlyozta, hogy Belgium csak megfelelő garanciák mellett tudná támogatni a megoldást.
Ez az egyik legfontosabb akadálya annak, hogy az Európai Unió közvetlenül a befagyasztott orosz eszközökből finanszírozza Ukrajnát.
Az EU végül decemberben más utat választott: 90 milliárd eurós hitelt biztosít Ukrajnának, amelyet az uniós költségvetés fedezete támogat. A konstrukció nem jelenti az orosz vagyon közvetlen felhasználását, ezért a befagyasztott eszközök sorsa továbbra is nyitott kérdés maradt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn jelezte, hogy Ukrajna 23,5 milliárd eurós finanszírozási hiánnyal néz szembe, és sürgette a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósításának felgyorsítását.
A svéd kezdeményezés ugyanakkor egyelőre nem jelent konkrét uniós döntést. Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint az akadályok és a tagállami fenntartások nem változtak, így egyelőre nincs jele annak, hogy Brüsszel gyorsan újranyitná a kérdést.
A következő fontos állomás szeptember 1-je lehet, amikor Írországban találkoznak az uniós külügyminiszterek. Svédország ekkor ismét megpróbálhatja napirendre emelni az orosz vagyon ügyét. A tét egyre nagyobb: ha a kétoldalú támogatás tovább csökken, Ukrajna finanszírozása egyre inkább az uniós költségvetésre és az európai adófizetőkre hárulhat.
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