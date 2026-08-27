Kifakadt Székesfehérvár polgármestere: a város mellett épül a gigantikus szélerőmű, a tiszás képviselő valamiért elfelejtett szólni Cser-Palkovics Andrásnak – „Nem értem”

„Székesfehérvár nem része a Fejér 1-es választókerületnek? A Facebookról kellett megtudnom, hogy a Fejér 1-es körzet, egyben városunk országgyűlési képviselője, Csiszár Béla online fórumot tartott szélerőmű témában a (idézem!) "választókörzetébe eső települések polgármestereinek." Nem értem, hogy Székesfehérvár vajon miért nem kapott meghívást erre az egyeztetésre?” – fakadt ki szerdai Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere / Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

„Nem gondoltam, hogy ezt még le kell szögezni, de a Fejér 1-es körzet települése Székesfehérvár is. A járás és a körzet központja. A kormány korábban jelezte, hogy bevonja a helyi közösségeket a szélerőmű-programba. Szeretném jelezni: Székesfehérvár is helyi közösség. Közösség, ami joggal vár válaszokat egy ilyen bizony megosztó, stratégiai, környezetvédelmi kérdéseket is befolyásoló témában. Szívesen vettem volna tehát részt a konzultáción. A helyi közösségeket ugyanis nem lehet kihagyni a döntéshozatalból” – tette hozzá Cser-Palkovics András.

A városvezető hozzátette, hogy a következőkben a saját kezükbe kell venniük ezt a kérdést. Posztját abban zárta, hogy ennek részleteiről hamarosan tájékoztatást ad.

Teljes kavarás a Videoton eladása körül: elszállt az első befektető – a székesfehérvári polgármester már a legrosszabb forgatókönyvre készül

Újabb fordulat történt a Fehérvár FC értékesítésében: a korábban visszalépő amerikai–portugál pályázó ismét megvenné a klubot, a város azonban már csak a második helyezett brit befektetővel tárgyalhat. Ha ez az üzlet is meghiúsul, új pályázat következik, miközben a Videoton működtetése jövő nyárig legalább 750 millió forintba kerülhet.

Az első helyezett Final Third LLC.-vel a rendelkezésre álló 45 nap alatt nem sikerült megállapodni, a befektető pedig hivatalosan is jelezte visszalépési szándékát – derült ki Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester augusztus 19-i Facebook-bejegyzéséből. Az amerikai–portugál hátterű pályázó azóta ismét jelentkezett Székesfehérvár önkormányzatánál, és azt közölte: rendeződtek azok a körülmények, amelyek korábban akadályozták az üzletet, ezért továbbra sem tett le a Videoton Fehérvár FC megvásárlásáról.