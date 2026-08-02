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Bármikor le tud válni a Sziget a magyar villamosenergia-rendszerről és megy tovább a buli

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A szervezők szerint a látogatók biztonsága és a programok megtartása egyaránt garantált. A Sziget Fesztivál hangsúlyozta, hogy energiaellátása szükség esetén teljesen leválasztható a központi hálózatról.
VG
2026.08.02, 18:22

A Sziget Fesztivál közölte, hogy nem jelent többletterhelést Magyarország villamosenergia-rendszerére, mert szükség esetén teljes egészében saját aggregátoros energiaellátására tud támaszkodni. A szervezők szerint egy esetleges országos áramszünet esetén is biztosított a rendezvény zavartalan lebonyolítása.

Sziget Festival 2017
A Sziget Fesztivál hangsúlyozta, hogy energiaellátása szükség esetén teljesen leválasztható a központi hálózatról / Fotó: Joseph Okpako

Az elmúlt napokban a magyar energiarendszer helyzete került a figyelem középpontjába a Paksi Atomerőmű várható teljes leállása és az emiatt szükségessé váló rendkívüli intézkedések miatt. 

Ebben a helyzetben a Sziget Fesztivál is megszólalt, és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt: közlése szerint a rendezvény nem veszélyezteti az ország energiaellátását.

A szervezők vasárnapi közleményükben hangsúlyozták, hogy a Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudják a rendezvényt az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a működéshez szükséges energiát saját rendszerük állítja elő.

Ez azt jelenti, hogy a fesztivál nem jelent pluszterhelést a magyar villamosenergia-rendszer számára, miközben a látogatók biztonságát és a programok zavartalan lebonyolítását is biztosítani tudják. A közlemény lényegében megerősíti azokat a korábbi információkat, amelyek szerint a Sziget már évek óta olyan infrastruktúrát épített ki, amely képes önálló energiaellátásra, ha a hálózati körülmények ezt indokolják.

A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a fesztivál energiaigénye folyamatosan csökkent. Ebben jelentős szerepet játszik a korszerű LED-világítás alkalmazása, valamint az energiahatékony hangtechnikai rendszerek használata. Emellett folyamatosan vizsgálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel tovább mérsékelhető az energiafelhasználás anélkül, hogy az a látogatói élmény vagy a biztonság rovására menne.

A Sziget minden területen a fenntarthatóságra fókuszál

Nemcsak az energiafelhasználás, hanem a vízgazdálkodás terén is fenntartható megoldásokat alkalmaznak. A fesztivál teljes területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontok működnek, amelyek az újratölthető kulacsok használatát ösztönzik, csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.

A pormentesítéshez felhasznált víz sem vész kárba: a Hajógyári-sziget természetes sóderágyán keresztül visszaszivárog a Dunába, így a víz természetes körforgásban marad. A szervezők szerint minden évben keresik azokat a technológiai és szervezési megoldásokat is, amelyekkel tovább csökkenthető a fesztivál erőforrás-felhasználása.

Korábban már megjelentek olyan információk is, hogy a Sziget saját energiaellátási rendszere miatt egy esetleges országos áramhiány vagy hálózati korlátozás sem akadályozná meg a rendezvény lebonyolítását. A mostani közlemény ezt hivatalosan is megerősíti, hangsúlyozva, hogy a fesztivál augusztus 11-15. között biztonságos és zavartalan körülmények között várja a látogatókat a Hajógyári-szigeten.

Nagyon drága a magyaroknak a Sziget? Ennyi ég el naponta, elárulta Kádár Tamás

A Sziget Fesztivál előtt álló legfontosabb kérdés már nem az, hogy melyik világsztárt sikerül Budapestre hozni. Kádár Tamás, a Sziget cégvezetője szerint a hosszú távú siker kulcsa az lehet, hogy a rendezvény visszataláljon saját identitásához, miközben alkalmazkodik a megváltozott gazdasági környezethez és a nemzetközi fesztiválpiac kihívásaihoz.

 

Energiaválság

Energiaválság
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