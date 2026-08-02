Bármikor le tud válni a Sziget a magyar villamosenergia-rendszerről és megy tovább a buli

A Sziget Fesztivál közölte, hogy nem jelent többletterhelést Magyarország villamosenergia-rendszerére, mert szükség esetén teljes egészében saját aggregátoros energiaellátására tud támaszkodni. A szervezők szerint egy esetleges országos áramszünet esetén is biztosított a rendezvény zavartalan lebonyolítása.

A Sziget Fesztivál hangsúlyozta, hogy energiaellátása szükség esetén teljesen leválasztható a központi hálózatról / Fotó: Joseph Okpako

Az elmúlt napokban a magyar energiarendszer helyzete került a figyelem középpontjába a Paksi Atomerőmű várható teljes leállása és az emiatt szükségessé váló rendkívüli intézkedések miatt.

Ebben a helyzetben a Sziget Fesztivál is megszólalt, és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt: közlése szerint a rendezvény nem veszélyezteti az ország energiaellátását.

A szervezők vasárnapi közleményükben hangsúlyozták, hogy a Sziget olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a fesztivál zavartalan működését. Szükség esetén akár teljes mértékben függetleníteni tudják a rendezvényt az országos villamosenergia-hálózattól, vagyis a működéshez szükséges energiát saját rendszerük állítja elő.

Ez azt jelenti, hogy a fesztivál nem jelent pluszterhelést a magyar villamosenergia-rendszer számára, miközben a látogatók biztonságát és a programok zavartalan lebonyolítását is biztosítani tudják. A közlemény lényegében megerősíti azokat a korábbi információkat, amelyek szerint a Sziget már évek óta olyan infrastruktúrát épített ki, amely képes önálló energiaellátásra, ha a hálózati körülmények ezt indokolják.

A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek köszönhetően a fesztivál energiaigénye folyamatosan csökkent. Ebben jelentős szerepet játszik a korszerű LED-világítás alkalmazása, valamint az energiahatékony hangtechnikai rendszerek használata. Emellett folyamatosan vizsgálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel tovább mérsékelhető az energiafelhasználás anélkül, hogy az a látogatói élmény vagy a biztonság rovására menne.

A Sziget minden területen a fenntarthatóságra fókuszál

Nemcsak az energiafelhasználás, hanem a vízgazdálkodás terén is fenntartható megoldásokat alkalmaznak. A fesztivál teljes területén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontok működnek, amelyek az újratölthető kulacsok használatát ösztönzik, csökkentve az egyszer használatos műanyag palackok mennyiségét.